Még Monacóban is trükközni kellett a grid girlök visszatéréséhez

Még a hagyományosan erős alkupozícióból induló Monacóban sem volt egyszerű megtartani a grid girlöket az F1-es nagydíj előtt. Egy szponzor segítsége is kellett.

A szezon előtt száműzték a versenyzők névtábláit tartó hoszteszeket, az úgynevezett grid girlöket az F1-es nagydíjak rajtrácsairól. Néhány verseny elteltével, Monacóban mégis visszatértek, ez azonban várhatóan csak átmeneti jelenség lesz. A Racefans megtudta, a különleges feltételeket élvező Monacóban is erőlködni kellett a hoszteszek és hosztok visszatéréséhez.

Az F1-es nagydíjak protokollszabályait a Formula One Management (FOM) diktálja és a hirdetések és egyéb megállapodások terén a szokásosnál nagyobb szabadságot élvező monacói szervezőket is megpróbálták eltántorítani a grid girlök alkalmazásától azzal, hogy csak meghatározott feladatokat ellátó személyeket lehet kiengedni a rajtrácsra a futam előtt.

A helyzetet bonyolította, hogy a monacói szervezők érvényes szerződéssel rendelkeznek egy szponzorral a hoszteszek és hosztok alkalmazására vonatkozóan, ezt már a grid girlök betiltásakor is jelezték a jogtulajdonosnak. Végül „a kecske is jóllakott és a káposzta is megmaradt” alapon a FOM kezdeményezésére gyerekek is részt vehettek a rajtceremónián, míg

a hoszteszek és hosztok szurkolói üzeneteket tartottak táblán a pilóták rajtrácsai előtt.

A kezdeményezés nem volt teljesen eredeti, hiszen néhány évvel ezelőtt éppen Monacóban jelentek meg először a „rajtrácsfiúk”, három évvel ezelőtt pedig már az üzenetes trükköt is bevetették. Ez most nem ment zökkenőmentesen, mert az óramárka nem annál az Instagram-posztnál kereste a rajongói kommenteket, ahova sok szurkoló beküldte azokat.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a monacói „enyhülés” csak egyszeri alkalom lesz-e vagy az engedélyezés és a teljes tiltás között lehet-e átmenetet találni. A Racefans úgy tudja, hogy a versenyek rendezői merőben eltérő visszajelzéseket adtak a grid girlök betiltásával kapcsolatban és „legalább egy” (valószínűleg az oroszok) továbbra is alkalmazná a lányokat.

A többi versenysorozatban sincs egységes álláspont,

a sportautó-világbajnokságban (FIA WEC) és a Formula E-ben már az F1 előtt betiltották a grid girlöket, a hétvégén a Hungaroringen vendégeskedő DTM-ben viszont még mindig fontos szerepet szánnak a német posta által szponzorált grid girlöknek.