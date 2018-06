Kanadától más módszerrel figyeli a Ferrarit az FIA

Arra számít a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), hogy egy új szoftver segítségével a Kanadai Nagydíjtól könnyebb lesz felügyelni a Ferrari akkumulátorainak szabályos működését, extra szenzorokat azonban nem valószínű, hogy be tudnak szerelni a vörösök autóiba.

Még ha nehezen is, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) végül megértette, hogy miként működik a Ferrari hibrid rendszere. A rivális csapatok Bakuban kezdtek el gyanakodni arra, hogy a maranellóiak egy trükkel megkerülik a mérőszenzorokat és körönként az engedélyezett 4 MJ-nál több energiát hívnak elő az akkumulátorból, azzal teljesítményelőnyhöz jutva. Az FIA-t eleinte nem győzték meg az autójuk szabályosságáról, azonban egy hosszas folyamat során végül sikerült tisztázniuk magukat a szövetség emberei előtt.

Charlie Whiting, az FIA versenyigazgatója a Monacói Nagydíj első napján mindenkit megnyugtatott, hogy a Ferrari autói szabályosak.

A hírek akkor arról szóltak, hogy az FIA már Monacóban extra mérőműszereket helyezett a két SF71H-ba, Whiting azonban ezt most tagadta és elmondta, hogy helyette sokkal bonyolultabb megoldással tudtak csak meggyőződni a Scuderia autóinak szabályosságáról.

A Kanadai Nagydíjtól azonban változik a helyzet és egy olyan szoftvert vetnek be, ami megkönnyíti a Ferrari megfigyelését. „Nem szeretnénk minden alkalommal végigmenni ugyanazon a bonyolult folyamaton az autóik szabályosságának ellenőrzéséhez. Kanadától egy jobb rendszerünk lesz erre, ami nagyon felgyorsítja a dolgokat, mivel korábban több versenybe telt, mire a mélyére ástunk" – mondta a versenyigazgató

Whiting részletekbe is bocsátkozott a Kanadától várható változásokról. Kanadára a Ferrari változtat a szoftveren, mivel jelenleg igen körülményesen tudjuk csak ellenőrizni őket, ami jóval tovább tart, mint szeretnénk – mondta a versenyigazgató. – Azt próbáljuk elérni, hogy megfigyelhessük az akkumulátoruk két fele közti különbséget. Ez a dolog lényege."

A Ferrari ugyanis egyedülálló módon a többi csapatétól eltérő kialakítású akkumulátort használ. A riválisok elmélete szerint ezért kerülhették meg a szabályokat, az FIA-nak pedig ezért volt nehéz dolga az ellenkezőjéről megbizonyosodni. „A többiek rendszere egy egységként kezeli az akkumulátort. A Ferrari is egy akkumulátort használ, ők azonban két egységként tekintenek rá – árulta el Whiting. – Ez az alapvető különbség. Nem hiszem, hogy ezzel titkot adnék ki."

Az extra szenzorok elhelyezése a vörösök akkumulátorában nem lenne egyszerű feladat, Monacóban is ezért nem került rá sor. Az igazat megvallva, nem biztos, hogy a következő szezonig el tudunk helyezni extra szenzorokat – avatott be a versenyigazgató. – Ez nem úgy működik, hogy leveszünk egyet a polcról és csak úgy feltesszük. Jól kell integrálni őket, ráadásul az akkumulátorok le is vannak plombálva, miután egy szezon alatt csak kettőt lehet belőlük használni."

A folyamatról, amely során az FIA megbizonyosodott a Ferrari akkumulátorának szabályosságáról, Whiting elmondta, a csapat végig nagyon segítőkészen viselkedett.