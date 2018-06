Két F1-es szezon után Pascal Wehrlein kiszorult a mezőnyből, de a visszatérésről egyáltalán nem tett le. Előtte viszont a DTM-ben bizonyítana, a hungaroringi forduló előtt beszélgettünk vele.

Pascal Wehrlein nem szokványos úton került be az F1-be, ahol eddig két szezont teljesített és bár pontokat is szerzett, idén nem maradt neki hely a mezőnyben. Wehrlein 2014-ben a német túraautó-bajnokság (DTM) történetének legfiatalabb futamgyőztese, majd a legfiatalabb bajnoka lett, utána a Mercedes támogatásával a mára megszűnt Manor és a Sauber pilótája volt.

A Manornál a mezőny leggyengébb autójával is pontokat tudott szerezni, majd a sereghajtó istálló csődje után a Sauber-Ferrarival is megtette ugyanezt. A svájci istállónál mégsem volt maradása, hiszen a Ferrari befolyásának köszönhetően a Forma-2 bajnoka, a szintén nagy tehetségnek tartott Charles Leclerc kapta meg az ülését.

Wehrlein azonban továbbra is élvezi a Mercedes bizalmát, így visszatért korábbi sikerei helyszínére, a DTM-be, ahol a csillagos márka idén utoljára indul. A hétvégén zajló hungaroringi forduló apropóján találkoztunk az ifjú német pilótával, aki továbbra is a világbajnokságra való visszatérésre hajt, de ehhez egyelőre a német bajnokságban akar helytállni.

A 2014-es szezon óta minden évben elér egy mérföldkövet. Idén mi lesz az?

Remélhetőleg újra nyerek! Az első cél az volt, hogy visszatérjek a dobogóra, az előző versenyhétvégén megszereztem az első dobogós helyemet, ez jó, és most a következő feladat az, hogy versenyt nyerjek. Ennél is fontosabb, hogy következetesen, gyakran zárjak pontszerző helyeken és az év végén jó pozícióban zárjam a szezont.

Két versenyhétvége után elég nagy hátrányba került. Mire számít a továbbiakban?

Még 16 futam hátra van. Pillanatnyilag elégedett vagyok a 3. helyezéssel a pontversenyben, örülök, hogy Hockenheim és a Lausitzring között fejlődtünk, és remélem, itt is újabb lépést tehetek, aztán a következő fordulóban megint. A legutóbbi hétvégén megszereztem az idei első dobogós helyemet, ismét fel szeretnék állni a pódiumra és hamarosan nyerni.

Mennyiben különbözik a felkészülés az F1-es Magyar Nagydíjra és a DTM-hétvégére?

Nem igazán eltérő. A DTM általában nagyon magas szintet képvisel a mérnöki tudományok és a teljesítmény terén, úgyhogy nincs nagy különbség. A versenyző szempontjából nehezebb, mert a DTM-autókat nehezebb vezetni a Forma-1-es autóknál, de a sorozat maga nagyon profi.

A tavalyi szezonja nagyon mozgalmas volt az F1-ben, most mennyire szoros a menetrend?

Elég hasonló a 2015-ös szezonhoz, amikor a DTM-ben versenyeztem, de már tartalékpilóta is voltam [az F1-es csapatnál]. Most is elutazom, a versenyek felére és itt van a DTM is, ez összesen ugyanúgy 20 hétvége az évben.

Több projektben is érdekelt az idei szezon során, hogyan osztja meg a feladatait?

Nagyon gyakran dolgozom [az F1-es] szimulátorban, ellátogatok a versenyekre is tartalékpilótaként, de a fókuszban pillanatnyilag a DTM áll, de ugyanúgy [az F1-es] csapat tagja vagyok, mint bárki más.

Milyen elképzelései vannak a továbbiakra nézve?

Egyelőre nincs tervem a jövő évre vagy az utána következő esztendőkre. Annyit tervezek csak, hogy idén sikeres legyek. Nem könnyű a váltás a Forma-1 és a DTM között, úgyhogy még mindig a tanulás fázisában játok. Ez elég sok energiát és elkötelezettséget igényel, úgyhogy erre összpontosítok. Még mindig csak az év elején járunk, majd két hónap múlva elgondolkodok a jövőn, de egyelőre még túl korai.

A pletykák szintjén felmerült, hogy visszatérhetne az F1-be a Toro Rossóval.

Igen, hallottam róla. Nem tudok semmit, velem senki sem lépett kapcsolatba és nem beszéltünk erről, de én is hallottam a pletykát.

Sok fiatal pilóta érdekelt a Mercedes juniorprogramjában. Esteban Ocon a Force Indiánál versenyez, George Russell a Forma-2-ben versenyez. Ön hol helyezkedik el hozzájuk képest?

Nem tudom, nem is gondolkodtam ezen. Tartalékpilóta vagyok [az F1-ben] és a DTM-ben versenyzem, fontos a teljesítmény. Nem tudom, mit mondjak.

Vezetheti majd az idei F1-es Mercedest is?

Szeretném, de egyelőre semmit sem terveztünk.

Az előző télen úgy tűnt, a Williamsnél folytathatta volna a pályafutását. Mit választott volna, egy sereghajtó F1-es autót vagy egy győzelemre képes csomagot a DTM-ben?

Szerettem volna idén is az F1-ben lenni, de most már a szezon közepén nem gondolkodom ezen. Itt [a DTM-ben] akarok a lehető legjobban szerepelni, de a célom nyilván az F1 volt és az is maradt.

Három csapat szerepel az F1-ben Mercedes erőforrással. Az egyik a gyári csapat, a Force Indiánál megy egy Mercedes-pilóta, a harmadik fizető versenyzőket alkalmaz. Hol nyílhat meg az a pont, ahol ismét bekapcsolódhat a mezőnybe?

Ezt nehéz megmondani. Nagyon sok körülménynek kedveznie kellene nekem. Ezen nem is gondolkodtam. Csak azt tudom befolyásolni, hogy jól vezessek a DTM-ben és eddig ezt is tettem. A többi nem rajtam múlik.

Nagy nyomás alatt versenyzett az elmúlt évek során, hiszen a csapatai mindig eredménykényszerben voltak. Hogyan kezelte ezt?

Szerintem e téren mindenki más. Én nagyon ambiciózus vagyok, mindig próbálom a legtöbbet kihozni, és ha ez nem sikerül, akkor nem vagyok boldog. Tudom, hogy mire vagyok képes az autóban, ha otthonosan érzem magam benne, akkor nagyon magas szinten tudok teljesíteni.

Ha ez nem sikerül, akkor nem örülök és mérges vagyok, amíg meg nem találom ennek az okát. Én mindig nagy terhet rakok saját magamra és nem igazán foglalkozom azzal, hogy ki helyez rám nyomást. Ez nem fontos a számomra, csak az, hogy tudjam, én ott tartok, ahol tarthatok.

A Mercedes jövőre belép a Formula E-be. Mit szólna ahhoz, ha az Ön vezetésével indulna az új gyári csapat?

Nem gondolkodtam ezen. Eddig még nem beszéltünk a Formula E-ről. Az új autó jól néz ki, tetszik nekem, mert futurisztikusnak tűnik, de igazából nem nagyon követtem. Talán 1-2 versenyt láttam az idén, de ismerek néhány pilótát, aki ott versenyez, például Felix [Rosenqvist] a csapattársam volt néhány évvel ezelőtt. Arra kicsit odafigyelek, hogy ő meg néhány srác miként szerepel. Időm sincs elég.