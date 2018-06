Lemondott a Force India körözött igazgatója

Vijay Mallya önként lemondott a Force India igazgatói posztjáról fia javára, a csapatfőnöki pozíciót azonban megtartja. Az indiai üzletember a pletykákkal ellentétben nem adta el az istállót, miközben Nagy-Britanniában a kiadatása ellen küzd.

Vijay Mallya, a Forma-1-es Force India csapat résztulajdonosa már jó ideje nem hagyhatja el Nagy-Britanniát, az ellene folyó bírósági eljárások miatt ugyanis elvették az útlevelét. Az indiai üzletembernek hazájában és a szigetországban is vannak bírósági ügyei, az F1-es istálló csapatfőnökeként pedig már jó ideje nem ő, hanem a helyettes csapatfőnök, Bob Fernley intézi az istálló ügyeit.

Mallya nem csak csapatfőnöke, de a Force India igazgatója is volt egyben. Utóbbi posztot 31 éves fia, az indiai színész és médiaszemélyiség Siddarth Mallya veszi át. Ifjabb Mallya emellett a családi vállalkozásokban is dolgozott, valamint egy krikettcsapatot is irányít.

Senki sem kényszerített a lemondásra, egyszerűen csak úgy döntöttem, hogy a fiamnak kellene átvennie a helyemet – nyilatkozta Vijay Mallya az Autosportnak. – Csapatfőnökként tovább folytatom a munkát, azonban az ellenem folyó eljárásokra kell koncentrálnom, jobb, ha ezek nem befolyásolják a csapatot."

A múlt héten az Euronews információi alapján szinte biztosnak tűnt, hogy megtörténik a Force India eladása, Mallya azonban tagadta, hogy ilyesmiről szó lenne.

„A pletykák csak jönnek és mennek, az emberek egyfolytában beszélnek. Erről szól a Forma-1-es bokszutca – tagadta az eladást Mallya. – A Force India anyagi helyzete – akár eladom, akár nem – évek óta szóbeszéd tárgya. Nem sétálunk körbe „eladó" táblával. A lehető legjobb teljesítmény kisajtolására koncentrálunk az autóból, ez a legfontosabb, valamint több szponzort is szeretnénk. Három részvényesünk van, nem én vagyok az egyedüli. Amennyiben jön valaki egy komoly ajánlattal és pénzt tesz le az asztalra, közösen megfontoljuk."

Korábban arról is lehetett hallani, hogy a Mercedes a Ferrari-Haas együttműködés mintájára megfontolná, hogy valamelyik partnerével szorosabb kapcsolatot építsen ki. Mallya tagadta, hogy a Force India lenne az. Nem tárgyaltam a Mercedesszel, nem kerestek meg minket. Ez a téma még az alkalmi beszélgetések során sem jött elő – mondta az indiai, aki a szezonra is kitért. – Nem volt valami sok szerencsénk, tavaly több volt. Azonban elégedettek vagyunk azzal, ahol állunk, mindössze biztosítanunk kell, hogy mostantól mindkét autónk pontszerző helyen végezzen."

India Mallya kiadatását kéri az Egyesült Királyságtól

Az üzletembert 2016. március 2-án hagyta el Indiát, a Scotland Yard pedig 2017-ben tartóztatta le kiadatási végzéssel. Mallya óvadék ellenében szabadlábra került, azóta pedig az Egyesült Királyságban, bíróságon harcol a kiadatása ellen. A Force India csapatfőnökét bankcsalással vádolják, országa pedig most arra kérte a briteket, hogy gyorsítsák fel a kiadatását más, Nagy-Britanniában tartózkodó indai gazdasági csalókéval egyetemben.