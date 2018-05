Lemondott a Williamsnél a Ferraritól igazolt aerofőnök

Egyelőre nem látszik a fény az alagút végén a Williams istállónak, amelytől rövid időn belül már a második vezető beosztású szakember távozott.

A Williamsre rájár a rúd az idei szezonban. Az istálló mostanáig csak egyszer szerzett pontot, a versenyek többségén pedig a mezőny végén kullog az elbaltázott autójával. A csapatnál már ismerik a probléma okát, amelyet a padlólemez végén, a diffúzornál kell keresni, megoldást azonban csak nyárra várnak. Eközben az sem segíti őket, hogy a szezon végén távozik a főszponzoruk, ahhoz pedig, hogy újat találjanak, jó eredmények kellenének.

Vélhetően a súlyos tervezési hibák hatására elhagyta az istállót Dirk de Beer, a csapat aerodinamikai részlegének vezetője. A szakember tavaly érkezett a Ferraritól. Megerősítjük, hogy Dirk de Beer aerodinamikai főnök azonnal hatállyal lemondott a posztjáról – áll a csapat közleményében. – Mostantól Doug McKiernan főmérnök - aki az idén csatlakozott a Williamshez - vállal teljes felelősséget az autó tervezésének és aerodinamikai fejlesztésének irányáért, míg az aerodinamikai részleg vezetését Dave Wheater veszi át."

De Beer már a második vezető beosztású szakember, aki az idén távozott a grove-iaktól, korábban Ed Wood főtervező is elhagyta a csapatot személyes okokra hivatkozva.

Alexander Wurz, a Williams tanácsadója és korábbi pilótája a Spanyol Nagydíjon rávilágított, hogy a csapat a szoftveres szimulációk során követhette el a tervezési hibát, aminek köszönhetően az autó hátuljánál rengeteg leszorítóerőt veszít. Az osztrák szerint a megoldást jelentő új elemeket csak a nyári szünet előtt vetik be.

Szirotkin szerint a nehezén már túlvannak

A Williams autói az eddigi idei versenyhétvégéken háromszor lassabbak voltak, mint tavaly, a Spanyol Nagydíjon pedig különösen szenvedtek. Miután Robert Kubica, az istálló harmadik számú pilótája megküzdött az FW41-gyel a szabadedzésen, közölte, hogy jelenleg nem a pilóták vezetik az autót, hanem fordítva, ami kicsit sem élvezetes.

Szergej Szirotkin is szenvedett Barcelonában, a Monacói Nagydíjat azonban kisebb meglepetésre a 12. helyről kezdhette.

Más kérdés, hogy a rajt előtt egy rakoncátlankodó kerékanya miatt nem tudták időben rögzíteni az egyik kerekét, az ezért kapott büntetés pedig tönkretette a futamát, az orosz ennek ellenére pozitívan nyilatkozott. „Barcelona csak egyszeri eset volt, nagyon be akartam bizonyítani ezt. Most már megerősíthetjük. Itt vagyunk, harcolunk, ami nem csak az eredmények miatt, hanem mentálisan is jót tesz a csapatnak" – mondta Szirotkin Monacóban.