A német túraautó-bajnokság (DTM) mezőnye zsinórban harmadszor, összesen ötödször jön a hétvégén a Hungaroringre, ahol korábbi Forma-1-es pilóták mellett a jövő sztárjaival is összefuthatunk.

Története során ötödször látogat el Magyarországra a német túraautó-bajnokság (DTM) mezőnye. Húsz évvel az első, 1988-ban megrendezett futam után péntektől vasárnapig vendégeskednek az Audik, Mercedesek és BMW-k a Hungaroringen, ahol nem csak korábbi, de minden bizonnyal leendő Forma-1-es pilótákkal is találkozhatnak a kilátogatók. Sőt, a hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fiát, Micket is láthatják versenyezni.

Még mielőtt belemennénk abba, hogy mire számíthatunk a mogyoródi dombok között, nem árt összefoglalni az erre a szezonra bevezetett szabálymódosításokat. A Forma-1-ben a 2019-es szezontól életbe lépő, az előzéseket az aerodinamika szerepének csökkentésével elősegítő változtatásokat a DTM már az idei évre meglépte.

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, az autók aerodinamikai leszorítóerejét egyharmadával csökkentették, így kisebb lett a tapadás a kanyarokban, ezáltal jobban kidomborodnak a versenyzők képességei.

Más változtatások is történtek, lejjebb vitték az autók saját tömegét, valamint versenyzővel együtt mért minimális össztömegét, továbbá 7 helyett immár 8 motort használhat el egy pilóta a szezonban, miután eggyel több versenyt rendeznek.

Úgy tűnik, hogy a szabályváltoztatások elérték a céljukat, a hockenheimi szezonnyitó ugyanis két nagyon izgalmas futamot hozott. Az elsőt a mezőny legtapasztaltabb pilótája, Gary Paffett nyerte a Mercedesszel, majd a másodikon óriási csatába bonyolódott Timo Glockkal. Végül a német jött ki győztesen az ütközetből, a csapatrádión pedig élete versenyének nevezte a 36 körös viadalt.

Ez volt életem legkirályabb futama. Színtiszta versenyzés, mindent ki kellett facsarnom az autóból, semmi időm nem volt pihenni. Erről szól a DTM" – lelkendezett a rádióban a BMW pilótája. Glock még azt is hozzátette a győzelem hevében, hogy nem érti a Mercedest, amiért az év végén elhagyja a sorozatot a Formula E kedvéért.

Egy héttel Hockenheim után a Lausitzringen csapott össze a mezőny. Az első futamon a szezon harmadik győztesét köszönthettük Edoardo Mortara személyében, a verseny azonban René Rast hatalmas bukásáról marad emlékezetes. A bajnoki címvédő kicsúszott a pályáról, majd a feje tetejére állítva az autót totálkárosra törte az Audit. Rast sérülés nélkül megúszta a balesetet de nem tudott elindulni a második futamon, amelyet egyébként Paffett nyert meg. Ilyen előzmények után érkezik meg a mezőny Budapestre.

Az erősorrendet a Mercedes vezeti, miután a négy eddigi futamból hármat megnyert, egyenletes teljesítményének köszönhetően azonban mégis Timo Glock áll az élen az összetettben a BMW-vel, egy ponttal előzve Paffett Mercedesét.

Az Audi viszont csak kereste a formáját az első két versenyhétvégén, a négykarikások ezért abban bíznak, hogy a Hungaroringen végre javíthatnak. Van is mire alapozniuk, hiszen a tavalyi második versenyt Rast nyerte, egy évvel azelőtt Mortara és Mattias Ekström révén pedig taroltak az ingolstadtiak. Tavaly ráadásul a szombati rajtrácson az első hétben hat Audi szerepelt, majd a vasárnapi versenyen ez az arány ötből négy volt.

Az Audinak egyfajta második hazai verseny is a hungaroringi, hiszen Győrben található az egyik gyára (a Mercedes Kecskeméten termel, a BMW pedig számos beszállítót foglalkoztat Magyarországon). Rast tavaly itt szerezte pályafutása első pole pozícióját és győzelmét a DTM-ben, majd újonc szezonjában meg sem állt a bajnoki címig. A Hungaroring már a DTM előtt is az egyik kedvenc pályám volt. Élvezem rajta a versenyzést. Nehéz, nagy kihívást rejtő pálya, de egyben nagyon szórakoztató is – mondta az Audi pilótája. – Már a szezonnyitón láttuk, hogy nagyon nehéz évünk lehet, de remélhetőleg hamarosan önerőből is képesek leszünk a dobogón végezni."

Korábbi F1-es pilóták a mezőnyben

Mindig is kedvelt célpont volt a DTM a Forma-1-es pilóták körében, akik többnyire pályafutásuk végén, amolyan levezetésnek ruccantak át a túraautózás világába: Mika Häkkinen, Jean Alesi, David Coulthard, Ralf Schumacher, hogy csak pár nevet említsünk. A mostani mezőnyben három korábbi F1-est találunk, név szerint Timo Glockot, Paul di Restát és Pascal Wehrleint. Közülük előbbi kettőre illik a fentebbi leírás, Wehrlein reményei szerint csak kitérőnek ment vissza a DTM-be.

Merthogy a még mindig csak 23 éves német már lehúzott három idényt a sorozatban, 2014-ben ő lett a széria történetének legfiatalabb győztese és pole pozíciót elérő versenyzője, egy évre rá pedig a legfiatalabb bajnoka. Ezután két évet eltöltött a Forma-1-ben a Manornál, illetve a Saubernél, Mercedes-pártfogoltként azonban nem volt maradása a Ferrarival szoros kapcsolatot ápoló hinwilieknél, és át kellett adnia a helyét Charles Leclerc-nek.

Az idei év elején elsősorban a visszaszokás volt a feladata a DTM-be, a Lausitzringen pedig már a dobogóra is felállhatott. A magyar hétvégét az összetett 3. helyéről várja. A Hungaroring király pálya, ami azonban még elégedettebbé tesz, hogy fokozatosan kezdem úgy érezni, hogy rendesen visszarázódtam a sorozatba – mondta Wehrlein, aki eddigi egyetlen DTM-es hungaroringi fellépésén a 14. helyen végzett. – A Lausitzring mindig is jó vadászterület volt a csapatunknak, Budapesten azonban meg kell várnunk, hogyan alakulnak az erőviszonyok. Ez lesz az első hétvége az idén, amikor olyan pályán versenyzünk, ami nem mindig feküdt nekünk a múltban."

Paul di Restának már kellemesebb emlékei vannak a magyar pályáról és nem csak azért, mert tavaly itt ugorhatott be a Williamsbe a betegséggel küzdő Felipe Massa helyett, hanem mert meg tudta nyerni a szombati futamot a DTM-ben. A Force India korábbi pilótája 6. az összetettben, a magyar versenytől pedig sokat vár a tavalyi győzelmére alapozva.

Timo Glock, a mezőny harmadik korábbi F1-es pilótája május 1-jén már tiszteletét tette Budapesten, amikor a Nagy Futam keretein belül néhány kiló gumit otthagyott BMW-jével a Ferenciek terén.

A Jordannel, a Toyotával, a Virginnel és a Marussiával 91 Forma-1-es nagydíjon induló német 2013 óta a DTM mezőnyének tagja, ám az idén vezeti először a pontversenyt.

„Az Audi nagyon jó volt tavaly a Hungaroringen, az idei autónk azonban erős, és eltérő karakterisztikájú pályákon is jól működik. Budapest mindig az év egyik fénypontja, a pálya pedig mindig is feküdt nekem" – mondta Glock, aki tavaly egy 2. és egy 7. helyet zsebelt be.

A jövő F1-es pilótáit is láthatjuk a betétfutamokon

Nem csak a DTM csúcstúraautóit, hanem a Forma-3-as Európa-bajnokság és az Audi Sport R8 LMS Cup mezőnyét is vendégül látja a Hungaroring péntektől. Az F3-as szériában korábban olyan nevek fordultak meg, mint a ma már kivétel nélkül az F1-ben versenyző Max Verstappen, Esteban Ocon, Lance Stroll vagy Charles Leclerc, míg a tavalyi bajnoki címet a McLaren rendkívül tehetségesnek tartott harmadik számú pilótája, Lando Norris nyerte.

Az idei mezőny sincs híján izgalmas ígéreteknek, a legnagyobb érdeklődés pedig talán a sorozatban második szezonját töltő Mick Schumachert, a hétszeres Forma-1-es világbajnok fiát övezi.Mick a Prema csapatban versenyez, 2017-ben 12. lett az összetettben. Az idén már nagyobb reményekkel vágott neki a szezonnak, Pauban, az első versenyhétvégén azonban várakozáson alul teljesített, az első futamon 15., a másodikon 10., a harmadikon pedig 7. lett.

Magyar vonatkozása is lesz a mogyoródi versenyhétvégének, az F3 mezőnyében versenyez ugyanis Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam von Habsburg-Lothringen, rövidebb nevén Habsburg Ferdinánd, IV. Károly, az utolsó magyar király dédunokája. A királyi sarj 17. az összetettben.

Aki pedig nem csak magyar származású, hanem egyenesen magyar pilótára kíváncsi, annak az R8-as Audik mezőnyét kell árgus szemekkel figyelnie, hiszen ott találja benne Keszthelyi Vivient. A 17 éves autóversenyzőhölgy Hockenheimben két dobogós helyezésnek, a Lausitzringen pedig két 4. helynek örülhetett.

A hétvége időtervét a Hungaroring honlapján olvashatja!