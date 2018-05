Räikkönen: Vettel normális, de a főztjéből nem ennék

A négyszeres világbajnok többször méltatta már a finn pilótát, most Räikkönen is viszonozta ezt. Maradna a Ferrarinál, de szerinte ez nem rajta múlik.

Rendszeresen elismeri Kimi Räikkönen teljesítményét és hozzáállását négyszeres világbajnok csapattársa, Sebastian Vettel. Idén ismét téma, hogy Räikkönen jövőre is a Ferrari versenyzője marad-e, de Vettel már kinyilvánította, hogy ő szívesen folyatná a 2007-es bajnok oldalán. Räikkönen is jó véleménnyel van a német pilótáról.

„Egyenes és őszinte, ahogy szerintem én is az vagyok – nyilatkozta Räikkönen a La Gazzetta dello Sportnak. – Ő is kedveli a normális dolgokat, ez is közös bennünk. Közvetlen a kapcsolatunk, nem titkolózunk. Vele szorosabb a kötelékem, mint bármely eddigi csapattársammal. Nincs még egy olyan pilóta, mint ő” – dicsérte Vettelt.

Räikkönen úgy emlékszik, hogy már 2007-ben összebarátkozott Vettellel, eleinte együtt kezdtek utazni a versenyekre, de még közelebbi kapcsolatba kerültek, mióta a német pilóta is a Ferrarit erősíti. Räikkönen azt is nagyra tartja, hogy Vettelnek „szinte nincs rossz napja, ezért nagyon nehéz legyőzni őt.” Azt viszont nevetve megjegyezte, hogy a főztjéből nem enne.

Szerencsére nem kellett megennünk, amit főzött. Nem vagyok biztos abban, hogy jó szakács lenne”

– utalt egy szponzori rendezvényre. Harag viszont nincs köztük, még akkor sem, ha a közvetítésben úgy néz ki, hogy nézeteltérés alakul ki köztük vagy összeütköznek egymással. Räikkönen kijelentette, még sohasem volt gond köztük, ha valamit rendezniük kell, megbeszélik és továbblépnek.

„Vegyük például a [tavalyi futamot] Monte-Carlóban. Keserű voltam az eredményem miatt, hiszen nyerhettem volna, de nem voltam mérges a csapatra vagy Sebre. Ehelyett valaki azt írta, hogy elégedetlen voltam azért, mert ő nyert. Teljesen más volt a sztori. Noha Szingapúrban balesetbe keveredtünk, az sem köztünk alakult ki, [Max Verstappen] is benne volt.”

Räikkönen kijelentette, sok szempont befolyásolja majd, hogy jövőre is a Ferrari pilótája lesz-e, de szerinte a versenyzés iránti rajongása nem fog elmúlni a szezon végére.

„Mindig engem kérdeznek arról, hogy maradok-e vagy sem, de a csapatnak kell eldöntenie, hogy mit akarnak. Ők pontosan tudják, hogy én mit szeretnék. Ha nem élvezném ezt, akkor nem lennék a Forma-1-ben. Nekem már semmit sem kell felmutatnom. Csak a versenyzés élvezete tart még ebben a világban, mert az összes többi hozadék nélkül is meglennék, még akkor is, ha azok is a játék részei. Ugyanúgy készülök, és ugyanannyira lelkes vagyok, mint amikor bemutatkoztam.”