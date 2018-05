A Ferrari nem pótolja a távozó technikai főnökét

A Scuderia házon belül szétosztja a 17 év után a Sauberhez igazoló Simone Resta feladatait. Az elnök már az F1 új korszakára készülhet.

A Sauber hétfőn váratlanul bejelentette, hogy a Ferrari járműfejlesztési projektvezetője, Simone Resta lesz július 1-től az új technikai igazgatójuk, ezzel a Scuderia autóinak főtervezője 17 Maranellóban töltött év után, kényszerszabadság nélkül, lényegében azonnal munkába állhat a svájci kiscsapatnál.

Egy ilyen magas beosztású szakember elvesztése minden istállót érzékenyen érint, de a Ferrari azt tervezi, hogy agyelszívás helyett szétosztják Resta feladatait házon belül és a csoportmunkát előtérbe helyező Mattia Binotto irányításával zajlik tovább a fejlesztés.

Resta utódja lényegében az eddigi helyettese, Fabio Montecchi, valamint az aerodinamikai vezetést ellátó David Sanchez és Enrico Cardile lesz. A döntés összhangban van Binotto és az elnök-vezérigazgató, Sergio Marchionne felfogásával, mindketten a saját tehetségeiknek kívánnak teret biztosítani a szakmai kiteljesedésre és Resta azonnali elengedése azt is sugallja, hogy

a Ferrari és a Sauber tovább közeledik egymáshoz és Marchionne az Alfa Romeo révén nem csak szponzorálni kívánja a svájci istállót.

Frederic Vasseur, a Sauber csapatfőnöke korábban nem zárta ki, hogy az Alfa Romeo technikai ügyekben is besegítsen nekik, de azt nem tartotta valószínűnek, hogy a Haashoz hasonlóan ők is alkatrészeket vásároljanak majd a Scuderiától. Resta átirányítása viszont mindkét félnek jól jöhet, elképzelhető, hogy a Ferrari már a költségplafonnal járó megszorításokra készül.

Bár a csapatoknak Monacóban újabb részleteket ígértek a 2021-től várhatóan megjelenő költségplafonról és a kereskedelmi megállapodások tervezetéről, egyelőre nem lettek sokkal okosabbak. Az Angliában működő élcsapatok (Mercedes, Red Bull) képviselői továbbra is arra számítanak, hogy jelentős leépítésekre lesz szükség a 150 millió dolláros költségplafon miatt.

Az Egyesült Királyságban akár munkahelyek ezreiről is szó lehet

– nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. – Ha egy helyi autógyár vagy szupermarket bezár, az a címlapokra kerül. A társadalmi felelősségvállalást is figyelembe kell venni, amikor megszorításokról és plafonokról beszélünk. Ez nem fest jól, amikor a pilóták évente akár 50 millió dollárt is megkereshetnek” – utalt arra, hogy a pilóták fizetése nem kerül be a korlátok közé.

Horner kijelentette, hogy a költségeiket elsősorban a szabályok diktálják, de a Liberty Mediának a megszorítások következményeire is tekintettel kell lennie. A BBC szerint a mezőny tíz csapatából ötnél várhatók leépítések vagy átszervezések a költségplafon miatt, de a nagy autógyárak találhatnak más munkaköröket a személyzetük tagjainak.

A Liberty felismerte, hogy a berendezkedéseink miatt a költségplafon bevezetésének több éves folyamatnak kell lennie és meghallgatták a visszajelzéseinket

– vélte Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. – Az is nyilvánvaló, hogy az infrastruktúráinkat mindannyian védeni fogjuk, ezt is világossá tettük – mondta. – Józan gondolkodást vélek felfedezni az asztalnál ülők részéről. Akadnak még nagyon távoli területek, de konstruktívan, szervezett formában haladunk előre.”