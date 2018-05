Még be sem indult az idei átigazolási szezon, a pilótapiac legkelendőbb „portékája" már jó ideje ismert. Daniel Ricciardóról, a Red Bull hatszoros futamgyőztes versenyzőjéről van szó, akit még aktív és korábbi világbajnokok is elláttak tanáccsal.

Menni vagy maradni? Vélhetően, ahogy telnek a hetek, ez a kérdés egyre jobban foglalkoztatni fogja Daniel Ricciardót. A Monacói Nagydíj győztesének az év végén lejár a szerződése a Red Bullal, egyelőre pedig nem döntött arról, hogy jelenlegi csapatánál folytatja-e pályafutását, vagy másik ülés után néz.

Christian Horner csapatfőnök korábban egyértelművé tette, szeretné megtartani pilótáját, Nico Rosberg, 2016 F1-es világbajnoka szerint azonban a vörösöket kellene választania az ausztrálnak, míg Lewis Hamilton a maradást javasolja.

Ricciardo lehet az idei F1-es pilótakeringő kulcsfigurája. A Red Bull ausztrálja bármelyik csapatnak vonzó opció lehet, ő maga azonban elmondása szerint még nem döntött, majd csak a nyáron teszi ezt meg. Azt viszont már megtudhattuk, Hamilton mit tenne a helyében. Mondtam neki, hogy remek munkát végez. Mindenki tudja, hogy ki a csapattársa és mennyivel többet keres – utalt Max Verstappenre a brit. – Ő [Ricciardo] azonban következetesebb, kevesebb autót tör össze és jobban is teljesít. Egyike a toppilótáknak, biztos vagyok benne, hogy akadnak lehetőségei akár a Ferrarinál, a Mercedesnél, vagy a Red Bullnál."

A négyszeres világbajnok hozzátette: azt nem tartja valószínűnek, hogy Ricciardo az ő csapattársa lesz jövőre, de a Ferrarinál sem biztos, hogy lesz helye. „Ha megnézzük a Ferrarit, szerintem Kimi maradni szeretne. Az idén jól teljesít és semmi jele annak, hogy öregedne – méltatta Hamilton a finnt. – A másik meg az, hogy Daniel jelenleg vezető szerepet tölt be a Red Bullnál. Jó helyen van, előbb-utóbb szereznek egy versenyképes motort és tovább csökkentik a különbséget hozzánk képest, ami remek."

Nico Rosberg ellentétes véleményen van a korábbi csapattársával. A Mercedes korábbi pilótája szerint Ricciardónak a Ferrarihoz kellene igazolnia.

„A Red Bullnál már működött egy évig [Vettel és Ricciardo kapcsolata]. Nem vagyok biztos benne, hogy Vettel örülne neki, mivel Ricciardo akkor gyorsabb volt nála. Ettől eltekintve, szerintem jó választás lenne" – nyilatkozta Rosberg, felemlegetve Vettel egyetlen F1-es szezonját, amelyben kikapott a csapattársától.

A Ferrari az idei szezon során több alkalommal is versenyképesebbnek tűnt a Mercedesnél, bár a konstruktőri és az egyéni világbajnokságban is hátrányba kerültek. A vörösök idei formájától Rosbergnek is elállt a lélegzete.

Nagyon meg vagyok lepve, mert tudom, hogy milyen hihetetlenül jó a Mercedes. Azt gondoltam, hogy tavaly az új szabályokkal csak beletalált néhány dologba a Ferrari, de a fejlesztéseknek köszönhetően idővel a Mercedes ismét eltűnik a távolban – mondta egykori csapatáról Rosberg. – Jelenleg azonban a Ferrarinak van jobb autója, amire nem számítottam. Fantasztikus munkát végeztek."

Bottas nem nyilatkozik a jövőjéről

Hamilton hamarosan meghosszabbíthatja a szerződését a Mercedesszel, már csak az a kérdés, ki lehet jövőre a csapattársa. A stuttgartiak, akárcsak 2017-re, az idei szezonra is egyéves megállapodást írtak alá Valtteri Bottasszal, akinek ügynöke nem volt hajlandó kommentálni azokat a pletykákat, amelyek szerint a finn már meg is egyezett a 2018 utáni folytatásról jelenlegi csapatával.

A Daniel Ricciardo vagy Esteban Ocon érkezéséről szóló szóbeszéd ellenére a finn Ilta Sanomat úgy tudja, Bottas maradni fog 2019-re, ezzel kettőre csökkentve a Red Bull ausztráljának opcióit a jövő évre.