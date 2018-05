Alonso átnyergelhet az IndyCarba, az F1-et ostorozza

Újabb vad pletykák kaptak szárnyra Fernando Alonso jövőjével kapcsolatban. A McLaren teljesítménye láttán nem repesett az örömtől.

Egy F1-es körökben nem jegyzett spanyol sportlap, a Diario Gol arról cikkezett, hogy Fernando Alonso menedzsmentje a Spanyol Nagydíj után a Ferrarival tárgyalt a visszatérésről, a monacói hétvége idején pedig a Speed Week számolt be arról, hogy a McLaren jövőre a kétszeres világbajnok vezetésével léphet be az IndyCarba.

Alonso tavaly szerencsét próbált az Indianapolis 500-on és pályafutása vége előtt még mindenképpen szeretné megnyerni a rangos futamot. A közeg és a sorozat úgy is pozitív benyomást tett rá, hogy 2017-ben feladta a versenyt motorhiba miatt, idén viszont a McLarennel közösen úgy döntött, hogy idén ismét az F1-es Monacói Nagydíjon áll rajthoz.

A wokingi istálló azonban elismerte, további bajnokságokban is vizsgálják a részvétel lehetőségét, Zak Brown szerint az IndyCar különösen is vonzó a számukra. Sokak rögtön párhuzamot véltek felfedezni Alonso és a McLaren amerikai ambíciói, valamint az arrafelé kifejezetten rutinos expilóta és menedzser, Gil de Ferran tanácsadói megbízatása között.

Nekem semmi közöm de Ferran kinevezéséhez. Pár héttel ezelőtt Zak felhívott és azt mondta, a csapat több lehetőséget is vizsgál, ő pedig segíthet a friss nézőpontja révén”

– idézték Alonsót. A kétszeres világbajnok azonban a hétvégén nem sokat tett a pletykák eloszlatása érdekében azzal, hogy először a McLarent, majd ismét az F1 színvonalát ostorozta. A szezon hatodik futamán, a lassú monacói pályán kénytelen volt beismerni, hogy csalódást okoz számára a McLaren lemaradása a pole pozíciót és később a győzelmet is megszerző Red Bull mögött.

„Abból a szempontból csalódott vagyok, hogy ugyanazt a motort használjuk és nekünk is [a Red Bull] szintjén kellene lennünk – nyilatkozta az időmérő után. – Ugyanakkor, azt már az év legelején tudtuk, hogy ezt a szintet még nem érjük el, de erre törekszünk a lehető leggyorsabban” – tette hozzá. Elárulta, már korábban is számítottak a Red Bull monacói fölényére és ők is

azonosították, hogy a McLarenen mit kell fejleszteni az ellenfelek utolérése érdekében.

Alonso és a McLaren útvesztőbe keveredett a szabadedzések során, végül pénzfeldobáshoz hasonlította a döntést, ami a kedvező beállítások kiválasztását eredményezte, ebben azonban nem volt sok köszönet, mert a sebességváltó hibája miatt feladta a versenyt. A futamot viszont előtte sem élvezte.

„Hihetetlenül unalmas volt. Talán ez volt a legunalmasabb futam valaha. Még csak Safety Car és sárga zászlók sem voltak. Szerintem a sportág kapcsán át kell gondolni egy kicsit a műsort, mert ez nagyon elkeserítő. Talán ez volt a valaha megrendezett legunalmasabb verseny a Forma-1-ben” – vélte a spanyol pilóta, aki elsősorban a pálya nyomvonalát hibáztatta, nem az autókat.

Räikkönenről is pletykáltak

A mezőny másik veterán tagja, Kimi Räikkönen is azt mondta, a vasárnapi futam „nem volt a legizgalmasabb, az biztos.” A finn pilótáról az a hír járta, hogy Alonsóhoz hasonlóan a Toyotához, de a gyártó rali-világbajnoki programjához szegődhet, miután a jachtján fogadta honfitársát, Tommi Mäkinent. Ő azonban egy sajtóbeszélgetésen, az F+1 blog tudósítása szerint tagadta a felvetést.