Schumacher bravúrjával vetekedett Ricciardo győzelme

A futam első felében elromlott az MGU-K a Red Bullban, és a csapat a versenyzővel együtt azt hitte, vége a dalnak. Ricciardo azt mondta, legszívesebben sírva fakadt volna, amikor lesújtott rá a probléma.

Akárcsak 2016-ban, ezúttal is az élről kezdhette meg a monacói futamot Daniel Ricciardo, és abban bízott, hogy a sors kárpótolja a két évvel ezelőtti bakiért (a Red Bull szerelői nem készítették elő a gumikat a kerékcseréjéhez, ami a győzelmébe került). Az 1. helyet megtartotta a rajt után, onnantól pedig kontrollálta a versenyt és vigyázott a hiperlágy gumikra. Az első kerékcsere után azonban súlyos problémákba ütközött.

Egyszer csak azt jelentette a rádión, hogy erőt veszít a motorja. Christian Horner csapatfőnök a verseny után a Sky Sportsnak elmondta:

Ricciardo a 17.-18. kör táján a teljes MGU-K-t elveszítette, így amellett, hogy 25%-kal csökkent a motorereje, a hátsó fékek hőmérséklete is a „plafont verdeste", üzemanyagot is kellett spóroljon és a gumihőmérsékleteket is kordában kellett tartsa.

A mérnökök igyekeztek segíteni neki, de csak szinten tudták tartani a problémát, helyrehozni nem volt módjuk. Az ausztrál ennek ellenére a teljes versenyen maga mögött tartotta Vettelt és megnyerte a Red Bull 250. futamáta Forma-1-ben.

Ki volt zárva, hogy ma délután feladja ezt a versenyt, miután az összes edzésen a leggyorsabb volt. Hihetetlenül jól kezelte a helyzetet, mintha csak vasárnap délutáni sétakocsikázáson lenne – magasztalta az egekig versenyzőjét Horner. – A csapat azt mondta, hogy egy-két körön belül fel kell adjuk a versenyt, de kizárt volt, hogy ez megtörténjen, amikor vezetjük a Monacói Nagydíjat. Játszania kellett a kapcsolókkal, vezetnie kellett, közben fékeket, üzemanyagot és gumit spórolt. Elképesztő versenyt teljesített."

Más talán nem tudta volna megcsinálni

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója sem rejtette véka alá elismerését.

Komoly probléma volt, Daniel azonban hihetetlenül jól kezelte. Nem hiszem, hogy bármely másik versenyző képes lett volna erre – mondta az osztrák a Sky Sportsnak. – Nagyon ideges voltam. Az elején úgy tűnt, hogy tovább fog lassulni az autó, de ezt sikerült megakadályozni, megváltoztattuk a beállításokat, Daniel pedig a vezetési stílusát. Hihetetlen."

Maga az érintett a védjegyévé vált széles mosollyal az arcán szállt ki az RB14-ből és láthatóan megkönnyebbülten nyilatkozott David Coulthardnak. „Két éve vártam erre, végre jóvátételt kaptam – utalt a 2016-os elbaltázott versenyre. – Sok problémával kellett megküzdenünk. Éreztem, hogy gyengül a motor, és azt hittem, vége a versenyemnek. Úgy értem célba, hogy [a nyolcból] csak hat sebességi fokozatot használtam.

„Egész héten olyan izgatott voltam, nehezen tudtam uralkodni magamon, majd a rajt után úgy voltam vele, hogy a nehezén túl vagyok, csak be kell fejeznem a versenyt. Aztán az egyik kigyorsításnál egyszer csak azt éreztem, hogy szinte nincs erő az autóban, legalábbis ahhoz képest, amihez hozzászoktam. Csak be akartam csukni a szemem és el akartam kezdeni sírni, hogy ennyi volt. Aztán sok mindenen változtattunk, utána nem volt élvezetes, igazából szívás volt. Igencsak kimerültem, úgyhogy várom már, hogy igyak egyet."

Christian Horner a levezető körben Michael Schumacher 1995-ös teljesítményéhez hasonlította Ricciardo győzelmét. A csapatfőnök vélhetően az 1994-es barcelonai futamra gondolt, amelyen a német legenda a verseny nagy részét az ötödik sebességi fokozatban ragadva töltötte, majd jött be a 2. helyen.

Verstappen kihozta a maximumot az utolsó helyből

A szombati szabadedzésen elkövetett hibája megpecsételte Max Verstappen sorsát a versenyre. A holland, miután nem tudott részt venni az időmérőn, az utolsó helyről rajtolt, végül pedig a 9., pontszerző helyen intették le.

Élveztem a versenyt. Rögtön a rajtnál javítottam két helyet, ami jó, és ezután is tudtam néhányat előzni – értékelt a Sky Sportsnak a holland. – A stratégiánk jó volt, próbáltuk a lehető legtovább nyújtani az első etapot annak ellenére, hogy az ultralágy nem volt a legjobb keverék erre. Kihoztuk a legtöbbet a versenyből."

A verseny utolsó harmadában a friss hiperlágyakon Verstappen autózta a legjobb tempót a mezőnyben, a leggyorsabb kör is az övé lett. Ennek ellenére nem tudta megelőzni a 8. helyen haladó Nico Hülkenberget. „A végén tulajdonképpen egymás mögött vonatoztunk. Nem akartam balesetbe keveredni, mivel most nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megtehetem. De ha többet kockáztattam volna, akkor sem tudtam volna előzni" – ismerte be.

„Daniel remek munkát végzett, a verseny után hallottam a problémájáról. Ha választani kell, ez a pálya a legjobb hely az ilyesmire, mivel nehéz előzni, a mi autónknak pedig jó a tapadása. De persze soha sem könnyű, Daniel viszont elég tapasztalt ahhoz, hogy kezelni tudta ezt" – méltatta sportszerűen csapattársát a holland.