Vettel kiválónak érezte a Ferrarit, de Räikkönen küzdött a gumikkal

Vettel szerint a Ferrari mindent kihozott magából a Monacói Nagydíj időmérő edzésén, a Red Bull egyszerűen verhetetlen volt. A győzelemről azonban még nem mondott le.

Sebastian Vettel az első, Kimi Räikkönen a második rajtsorból kezdheti meg a Monacói Nagydíjat, azok után, hogy a német a 2., finn csapattársa pedig a 4. helyen végzett. Az első két szabadedzés után bizakodó volt a Ferrari, mondván korábban is előfordult, hogy az a csapat, amelyik gyors volt pénteken (ez esetben csütörtökön), az időmérő edzésen nem tudta hozni korábbi formáját.

Mint azóta kiderült, ezúttal nem ez volt a helyzet, a Red Bull szombaton is utolérhetetlen volt. Max Verstappen harmadik szabadedzésen elkövetett hibája azonban jól jött a vörösöknek (is), mivel a pole pozíciót megszerző Daniel Ricciardo fölényéből kiindulva nagy valószínűséggel a holland is a Ferrarik előtt végzett volna.

Valójában nagyon elégedett voltam az autóval. Amikor utólag, már nyugodtan végiggondolja az ember a körét, mindig talál néhány helyet, amire azt mondja, ott jobban is átmehettem volna – értékelt Vettel. – De hogy őszinte legyek, valószínűleg akkor sem tudtam volna megdönteni Daniel idejét. Minden kihoztunk az autóból a beállításokkal, amit lehetett, a váltóáttételezés is stimmelt, olyan közel kerültünk [a Red Bullhoz], amennyire csak tudtunk."

Az SF71H-ra szombatra visszakerült az először Barcelonában bevetett, a monacói hétvége csütörtöki napján azonban az eggyel régebbi változatra cserélt hátsó felfüggesztés.

Ricciardótól azonban Vettel így is 229 ezredet kapott. „Spanyolországban rosszabbak voltunk a vártnál, itt viszont nagyjából azt hoztuk, amire számítottunk. Még rengeteg potenciál van az autóban, csak rajtunk múlik, hogy kihozzuk belőle. Tudtuk, hogy a Red Bull erős lesz, mindenkinél több leszorítóerejük van, de ettől Daniel még megérdemli az első helyet, ma ő volt a legjobb" – mondta a német.

„Itt nagyjából lehetetlen előzni, de egy csomó minden történhet holnap. Esni nem fog, de elég egyetlen hiba és máris minden a feje tetejére állhat. Szeretnék jól vezetni, megtalálni a megfelelő ritmust és – hacsak nem én fogok vezetni – nyomást gyakorolni [Ricciardóra]."

Räikkönen nem kapta meg azt, amit várt

Úgy tűnt, a 2017-ben pole pozíciót szerző Räikkönen az idén is villanthat a hercegségben, miután a 2. helyen jutott be a Q3-ba, de az időmérő utolsó szakaszában végül nem tudott javítani az első próbálkozásához képest.

A Sky Sports kérdésére, hogy mi volt ennek az oka, hamisítatlan Räikkönen-stílusban felelt.