Räikkönen után a Ferrari ügyfelei is motorokat cseréltek

Már csak Sebastian Vettel autójában üzemel az az erőforrás, amivel megkezdte a szezont. Ő kaphat először fejlesztéseket is.

Egy váratlan hiba miatt Kimi Räikkönen már az előző, barcelonai hétvégén megkapta az idei második erőforrását, így elképzelhető, hogy felborultak a Ferrari fejlesztési tervei. A finn pilóta autójában a kicserélt egység is megadta magát, ezt azonban már nem kellett újabb alkatrészekkel helyettesíteni, de Räikkönen így is hátrányba kerülhet csapattársával szemben.

Monacóban a Ferrari ügyfélcsapatai, a Haas és a Sauber mindkét autójában is kicserélték az erőforrásokat, így az átlagosan teljesítendő hét versenyhétvége helyett már a hatodik előtt új motorokat szereltek be. Az amerikaiak és a svájciak autóiba új belső égésű motorok, turbók és MGU-H-k kerültek, így ezekkel várhatóan a nyár végéig boldogulniuk kell majd.

Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke szerint ők a Kanadai Nagydíj előtt már szerették volna bejáratni az új elemeket, hiszen Montrealban nagy jelentőségű a motorteljesítmény. Ez a szabályok szerint egyelőre nem jár büntetéssel, de a későbbiek során meg kell növelni az élettartamot ahhoz, hogy hátrasorolások nélkül teljesíthessék a szezont.

Ezt gyaníthatóan azzal oldják majd meg, hogy a pénteki szabadedzéseken még a most kiszerelt alkatrészeket használják majd.

„Itt csupán az életciklus [menedzseléséről] van szó – mondta Steiner. – Ezt a hétvégét ezzel az új erőforrással teljesítjük, Kanadától viszont az elsőt használjuk majd az első és a második szabadedzésre, majd szombattól a versenymotort. Cserélgetni fogunk, hogy kibírjuk az évet három motorral.”

A most beépített egységek új fejlesztéseket nem tartalmaznak, megegyeznek azokkal, amikkel a szezont is elkezdték. A Renault-hoz és a Hondához hasonlóan várhatóan a Ferrari is Kanadára időzíti a következő fejlesztési lépcsőt, ezt azonban a jelen állás szerint most csak Sebastian Vettel kapja majd meg, hiszen

Räikkönen is nemrég kapott új erőforrást, így várhatóan a nyár végéig a korábbi változat második példányát kell használnia.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a finn pilóta mikor kaphatja meg a második változatot. A Mercedes pilótái egyelőre szintén a szezon elején beépített egységeket használják, várhatóan ők is Kanadában lépnek egyet előre, de erről egyelőre nem közöltek részleteket.