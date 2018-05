Räikkönen káromkodott, Vettel szerint elkapható a Red Bull

Egyelőre nem volt ellenszerük a Red Bullra, a Ferrari azonban mégis bizakodva várja a Monacói Nagydíj folytatását. Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen is arra figyelmeztet, könnyen változhatnak az erőviszonyok.

Tavaly a Ferrari mindent vitt Monacóban. Az olaszok kisajátították az első sort az időmérőn, majd kettős győzelmet arattak a versenyen. Az idén minden előjel arra utalt, hogy ezúttal nehezebb dolguk lesz, elsősorban a Red Bull miatt. A Monacói Nagydíj csütörtöki szabadedzésein a két Ferrari tisztes távolból figyelte Daniel Ricciardót és Max Verstappent, sőt, még az sem látszott egyértelműnek, hogy a tavaly Monte Carlóban szenvedő Mercedesek előtt járnának.

Sebastian Vettel délelőtt 9, délután pedig közel 6 tizeddel maradt el Daniel Ricciardo Red Bulljától, mindez az első edzésen a 4., a másodikon a 3. helyre volt elég. A német a vasárnapot illetően azonban így is bizakodóan nyilatkozott. Hogy legyőzhetjük-e a Red Bullt? Miért ne? Erősnek tűnnek, de eddig is voltak olyan pénteki napok, amelyeken gyorsak voltak – utalt Vettel Bakura, ahol a bikások diktálták a tempót az első edzésnapon. – Elég jól éreztem magam az autóban, egy kicsit ugyan sokat csúszkáltam, de ameddig az ember tudja, hogy miként fog megcsúszni és hol köt ki az autója, addig ez rendben van. Mindenesetre csökkentenünk kell a csúszkálást, ha ez sikerül, gyorsulhatunk, és jó pozícióban lehetünk."

Monacóban a rendhagyó menetrend miatt egy nappal több ideje van a csapatoknak elemezni a szabadedzések adatait és a lehető legjobban felkészülni a szombati időmérőre. A Ferrari pilótájának elmondása alapján a vörösök sem bánják az extra napot.

„A második és az utolsó szektorral még nem vagyok elégedett. Van néhány terület, amin javulhatunk. Nem hiszem, hogy kihoztuk a gumikból a legtöbbet, mivel sokszor forgalomba kerültünk" – mondta Vettel.

Kimi Räikkönen,a Monacói Nagydíj tavalyi időmérőjének győztese egyelőre nem mutatta azt a formát, amellyel tavaly megszerezte a pole pozíciót, jóllehet, a rajthelyekről nem is a csütörtöki nap döntött. A finn az első tréningen Vettel mögött mindössze 25 századdal lemaradva a 6., a másodikon alig több, mint egy tizedes hátránnyal az 5. lett. Ezen a pályán mindig elég trükkös az első nap és sok dolgot ki is próbáltunk, de összességében elment – összegzett Räikkönen, akit Szergej Szirotkin egyszer feltartott és erre káromkodással reagált. – Itt könnyebb hibázni, úgyhogy óvatosnak kell lenni, mielőtt az ember elkezdi nyomni neki. Nehéz képet alkotni az erőviszonyokról, már korábban is előfordult, hogy valaki gyors volt az első napon, majd az időmérőn változott a helyzet."

A forgalommal a finnek is meggyűlt a baja, egyszer ki is fakadt a csapatrádióban Szergej Szirotkinra