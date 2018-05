Renault: A Red Bull képtelen hűséges lenni

Még nem jelentették be, de minden jel arra utal, hogy a Red Bull az idei szezon végén 12 évnyi közös munka után szakít a Renault-val. A franciák sportprogramjának igazgatója legalábbis látszólag már lemondott a folytatásról, és élesen kritizálta motorpartnerüket.

A hibrid korszak kezdete óta a Renault erőforrásai egyértelműen hátrányban vannak az etalont jelentő Mercedes és a stuttgartiakhoz mostanra felzárkózó Ferrari mögött. A 2010 és 2013 között a franciákkal zsinórban négy világbajnoki címet nyerő Red Bullt igen érzékenyen érinti mindez, 2015-ben már komolyan el is gondolkoztak motorpartnerük leváltásán. Ez végül nem történt meg, a jelek szerint azonban csak elodázták a szakítást.

Az idei szezonra a Red Bull fiókcsapatának számító Toro Rosso Honda erőforrásokra váltott, mindez pedig könnyen lehet, hogy a bikások első számú csapatának készíti elő a japánokkal való együttműködést. Cyril Abiteboul, a Renault sportprogramjának igazgatója látszólag beletörődött a Red Bull elvesztésébe és élesen bírálta az energiaitalosokat. „Semmi új nincs abban, hogy kritizálják a motorszállítójukat – nyilatkozta az El Confidentialnak. – Tizenkét éve dolgozunk együtt velük, nyertünk közösen nyolc világbajnoki címet, és mégis kritizálnak. De már hozzászoktunk.”

Soha nem fogják megtanulni és értékelni a lojalitást és az elköteleződést egy motorszállító felé – szúrt oda Abiteboul.

A Renault sportprogramjának igazgatója felfedte: mielőtt a franciák 2015-ben gyári istállóként visszatértek az F1-be, felajánlották a Red Bullnak a gyári csapat státuszát, ők azonban elutasították azt.

„Azért vettünk meg egy csapatot, mert a [Red Bullnak] nem volt vonzó opció az egyesülés – emlékezett vissza Abiteboul, aki tagadta, hogy az energiaitalosokat a Renault motorjai hátráltatnák a jobb eredmények elérésében. – Képesek futamokat nyerni, Sanghajban meg is tették és Bakuban is győztek volna, ha a két pilótájuk nem ütközik össze.”

A Renault május végéig adott időt a Red Bullnak, hogy eldöntse, jövőre is a franciák motorjaival kíván-e versenyezni. Amennyiben nem, a Renault-nak még mindig ott lesz a McLaren, mint partner. „Ha a Red Bull az igazodási pont az aerodinamika terén, akkor a McLaren az autó mechanikai részeit tekintve jelenti ugyanezt. Remek lehetőség nekünk [az együttműködés], meglátjuk, hogy 2020-ig hova jutunk el közösen.”

Monacóban a Renault sem állíthatja meg a Red Bullt?

Daniel Ricciardo és Max Verstappen legnagyobb esélye Monte Carlóban lehet a jó eredmény elérésére, hiszen a hercegség utcáin jóval kevesebbet nyom a latba a motorerő. Christian Horner korábban kijelentette: elsősorban az időmérőkön kell javulnia a csapatnak, a rossz rajthely ugyanis óriási hátrányba hozza őket a versenyre. Monacóban a rajtpozíciónak pedig a szokásosnál is nagyobb a jelentősége.

A Red Bull pilótái úgy vélik, a Barcelonában a Mercedesszel és a Ferrarival szemben tapasztalt időmérős hátrányukból 0,5 másodpercet az egyenesekben szedtek össze. Itt nem lesz akkora a motorból fakadó különbség, ami normál esetben négy-öt tized, most nagyjából kettő lesz, ezzel pedig már lehet esélyünk – mondta Verstappen, aki szerint Monacóban változhat a helyzet. – Továbbra is le vagyunk maradva a lóerők tekintetében, ahogyan azt minden pályán megfigyelhető, ráadásul a többieknek az időmérős motorüzemmód is segít.”

Ricciardo úgy érzi, a többiek azért is hangoztatják, hogy a Red Bull a monacói esélyes, hogy levegyék magukról a terhet és rájuk pakolják. Az ausztrál ezzel együtt osztotta csapattársa véleményét, szerinte is versenyben lehetnek a pole pozícióért. „Egy kis magabiztossággal és jó beállítással két tizedet gyorsan le lehet dolgozni egy ilyen pályán. Ha felvesszük a ritmust, képesek lehetünk rá. Meg leszek lepődve, ha nem leszünk legalább közel a többiekhez.”