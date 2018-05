Vettel támogatja, Grosjean ellenzi a grid girlök jelenlétét

Monaco nem áll be a sorba és az F1 jogtulajdonosának kezdeményezése ellenére a hétvégén ismét alkalmaznak hoszteszeket a futamok rajtceremóniáinál.

Nagy port kavart, hogy a Liberty Media száműzte a táblákat tartó hoszteszeket, az úgynevezett grid girlöket a nagydíjak rajtceremóniáiról. Az indoklás szerint ezzel a korszellemet kívánták képviselni, miután több női szervezet is tiltakozott a nők tárgyiasítása ellen és kifogásolták azt, hogy az F1-ben a nők leginkább az adottságaik alapján kapnak munkát.

A modellek közül sokan a sajtóban és a közösségi médiában tiltakoztak a döntés ellen, sokan kiemelték, hogy ez visszaveti őket a pályafutásuk építésében, kereseti lehetőségtől esnek el, ráadásul sokan kiemelték, hogy másodállásban, akár értelmiségi munkakör mellett is imádnak ezzel foglalkozni.

A téma a Monacói Nagydíj előtti sajtótájékoztatón is előkerült, hiszen a hercegség nagydíja nem állt be a sorba és a jogtulajdonossal fennálló különleges viszonyukat kihasználva továbbra is a grid girlök alkalmazása mellett döntöttek. Ennek köszönhetően idén először ismét felbukkannak majd a hölgyek a futamok előtt.

Nem sokat veszünk észre ebből, elég mozgalmas a rajtrács így is

– nyilatkozta Romain Grosjean, a Haas pilótája. – Jó ötletnek tartottam, hogy eltávolították őket, mert jót tesz a 21. századi nőknek, ha nem csak táblák tartására használják őket. Monaco mindig különleges abból a szempontból, hogy másként csinálnak dolgokat” – tette hozzá.

Nem igazán tudott állást foglalni az ügyben Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája. A brit versenyző kijelentette, szerinte „a nők a legszebbek a világon” és emlékeztetett arra, hogy korábban előfordult olyan alkalom, amikor férfiak is álltak a rajtrácson. „Monaco nagyon elegáns nagydíj. Nem tudom, hogy mit gondolnak erről, nem igazán beszélgettem nőkkel erről a helyzetről” – ismerte el.

Amikor megérkezünk a rajtrácsra és gyönyörű hölgyek állnak ott, az maga a Monacói Nagydíj, ez nagyszerű dolog. Azt viszont egyáltalán nem hiszem, hogy valaha is erőltetnünk kellene azt, hogy a nők kellemetlenül érezzék magukat”

– vélte a négyszeres világbajnok. Ellenfele, Sebastian Vettel kijelentette, szerinte „ezt az egész dolgot felfújták, talán szükségtelenül”, és kijelentette: „Nem hiszem, hogy a múltban egyetlen grid girlt is kényszerítettek arra, hogy ezt csinálják. Szerintem élvezik, hogy ezzel foglalkoznak. Egyetértek Lewisszal, szerintem is gyönyörűek a nők, ha srácok lennének, az engem egyszerűen nem érdekelne, de ez nem ellenük szól.

„A lényeg az, hogy szerintem túlságosan nagy a felhajtás emiatt. Úgy gondolom, minden nő azért csinálta ezt a múltban, mert akarta, úgyhogy, ha vasárnap megkérdezik majd őket, hogy szívesen állnak-e ott, szerintem igen lesz a válasz. Senki sem kényszeríti őket erre. Néha elég nagy ügyet csinálnak a semmiből is.

A gyerekek bevonása jó ötlet

A hazai versenyére készülő Charles Leclerc is úgy vélte, hogy „néhány grid girlnek kifejezetten pozitív is volt”, de elismerte a kezdeményezést, hogy idén már gyerekeket is hívnak a rajtrácsokra a GridKids program révén. „Monaco elég kicsi, úgyhogy az én kis unokatestvérem is ott lesz velem a rajtrácson. Láttam rajta, hogy milyen boldog volt, amikor kiválasztották. Ezt jó volt látni.”