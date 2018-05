Nem a zandvoorti pályán múlik, hogy újra legyen Holland GP

A Holland Nagydíj egykori helyszínén, több mint 100 ezres tömeg előtt parádéztak Zandvoortban a Red Bull versenyzői és David Coulthard. Míg a hollandok nagydíjról álmodoznak, a németek saját futamukért aggódhatnak.

David Coulthard, a 13-szoros futamgyőztes korábbi Forma-1-es pilóta is részt vett a hollandiai Zandvoortban, a túraautó-világkupa hétvégéjének keretein belül tartott Jumbo Racing Days elnevezésű eseményen. A Williams és a McLaren után 2005 és 2008 között a Red Bullnál versenyző skót a 110 ezres tömeg előtt meghajtotta az istálló 2011-es versenyautóját, az RB7-et, majd eljátszott a gondolattal, hogy a száguldó cirkusz visszatérhetne az 1952 és 1985 között a Holland Nagydíjnak otthont adó helyszínre.

A Forma-1-ből 2008 végén visszavonuló skót rendszeresen vezeti a V8-as motorral szerelt RB7-et különböző rendezvényeken. Zandvoortban ugyan nem feszegette a határokat, azért ahhoz elég tempósan körözött, hogy kis ízelítőt kapjon belőle, milyen lenne Forma-1-es versenyen indulni a holland aszfaltcsíkon.

Hihetetlen a pálya a hátsó részén található gyors, beláthatatlan kanyarkombinációkkal. Amikor egy ilyen autóval mész egy ehhez hasonló pályán, akkor érzed igazán, hogy élsz. Olyan, mint Spa, életre kelt egy Forma-1-es autót – lelkendezett Coulthard a Motorsport.tv-nek , aki a jövőben el tudná képzelni, hogy Zandvoort ismét F1-es nagydíjnak adjon otthont. – A pálya szempontjából nem látok rá okot, hogy miért ne. Versenyzünk Monacóban, vagy Szingapúrban, ahol szintén nincsenek nagy bukóterek. Az egyetlen gondot az FIA-nak talán csak a kiszolgáló épületek és a bokszok mögötti terület nagysága jelentené, valamint néhány bukótér. De ettől eltekintve, persze, hogy lehetne itt versenyt rendezni."

Vélhetően a nézőszámra sem lenne panasz Max Verstappennel a mezőnyben, hiszen nagydíj nélkül is hatalmas tömeg látogatott ki a lakókocsi-felvonulással és egyéb látványosságokkal fűszerezett rendezvényre.

A németek mozgolódnak

Mindeközben egy másik, nagy múltú verseny, a Német Nagydíj a túlélésért küzd. A verseny még Bernie Ecclestone-nal kötött szerződése az év végén lejár. A kereskedelmi jogok korábbi birtokosával tető alá hozott megállapodás szerint 2013 óta a Hockenheim és a Nürburgring felváltva rendezte volna a német futamot, utóbbi azonban anyagi gondok miatt visszalépett, így 2015-ben és 2016-ban sem látogatott el a mezőny Németországba.

A hockenheimi rendezők most világossá tették: a jövőben nem tudják a mostani feltételek mellett folytatni, mivel nem engedhetik meg maguknak a további anyagi veszteséget.

„Célunk, hogy a jövőben is rendezzünk versenyt, a jelenlegi feltételekkel azonban nem hosszabbíthatjuk meg a szerződésünket – nyilatkozta Jorn Teske, a hockenheimi pálya marketing igazgatója. – Mindenekelőtt olyan szerződést szeretnénk, ami átvállalja tőlünk a kockázatot. Nem a rendezésért fizetendő díj a fontos, hanem az, hogy ne legyen kockázat. A pályánk senkitől sem kap anyagi támogatást. Sem az államtól, sem a régiótól, sem gazdasági vállalatoktól. Ezért mindent magunknak kell elintéznünk. Voltak veszteségeink a múltban, ugyanakkor a rosszabb évek ellenére kitöltöttük a tíz éves szerződésünket. Most eljött az idő, amikor nem folytathatjuk tovább ugyanígy. Nagyon-nagyon boldogak lennénk, ha lenne F1 Németországban, elsősorban a szurkolók miatt, de meg kell változtatnunk a szerződés alapjait."

Teske hangsúlyozta: szerinte az üzleti modellt kell újragondolni, nem pedig arról tárgyalni, hogy milyen összeget fizessen a pálya a verseny rendezéséért.

Bérbe lehetne adni a pályát [az F1-nek vagy egy harmadik félnek], vagy meg lehetne osztani a jegybevételt, vagy a költségeket. A tárgyalásokon dől el, hogy végül mi lesz, de sok működőképes, kockázat nélküli megoldás létezik – vélekedett Teske. – Például, hogy egyáltalán ne legyen díj, vagy csak alapdíjat fizessünk, majd megkeresnénk a költségeket és megosztanánk a jegyekből befolyó bevételt. Mi tisztán és érthetően, részletekbe menően előadtuk az ötleteinket, most az F1-nek kell ezeken elgondolkoznia. Nem könnyű, miután pénzügyi döntést kell hozzanak. A nagy pénzt választják? Akkor kiszállunk. Vagy inkább hisznek a tradicionális pályák szükségességében és a fontos autóiparral rendelkező országokban, mint Németország?"

A Forma-1 mezőnye jövőre minden bizonnyal ellátogat Miamiba, hogy a sportág történetében először a floridai városban versenyezzen. Mindehhez a jelek szerint arra volt szükség, hogy a sportág irányítói különleges bánásmódban részesítsék az új helyszínt, és az előzetes dokumentumok szerint

atipikus üzleti modellt alkalmazzanak ahhoz, hogy létrejöhessen a verseny."

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Miaminak nem kell a többi pálya által fizetett rendezési díjat letennie az asztalra, helyette a kockázatmegosztás valamilyen formája jöhet létre az F1, a milliárdos promóter Stephen M Ross és feltehetőleg Miami városa között. A bevételt pedig a jegyárakból és a VIP szolgáltatásokért fizetett összegből várják a felek.

Ecclestone idejében mindössze egy verseny, a monacói számított kiváltságosnak, a többieknek súlyos dollármilliókat kellett kifizetnie, ha F1-es futamot akartak rendezni. Ennek előnye az volt, hogy a kereskedelmi jogok tulajdonosa, valamint a csapatok is előre tudtak kalkulálni a bevételekkel és a konstruktőri pontversenyben elért helyezésük után járó összeggel. A Liberty hatalomátvételekor a kereskedelmi jogok jelenlegi tulajdonosa is profitált ebből a rendszerből és külön kiemelte, hogy a Brazil Nagydíj rendezési díjának csökkenése érzékenyen érintette az év végi bevételt, ami a tavaly első alkalommal nem nőtt, hanem csökkent.

Ezért is különleges a Miami Nagydíj helyzete, amelytől az F1 népszerűségének növekedését várja az F1 az Egyesült Államokban. Lehet, hogy a futam különleges státusza is mindössze ezt a célt szolgálja. Ugyanakkor precedenst teremt, legyen szó a jövőbeli, vagy a jelenlegi versenyrendezőkről, akik ezek után megpróbálhatnak a Miami Nagydíjéhoz hasonló, kedvező szerződést kialkudni maguknak. Az olyan, közpénzből finanszírozott versenyeket, mint Melbourne, Montreal, vagy Austin, különösen érzékenyen érintheti a miami szerződés, de a független promóterek által kézben tartott futamok, mint Silverstone, vagy a már emlegetett Hockenheim rendezői is felvonhatják a szemöldöküket.