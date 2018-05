Hartley mehet, az új Szato pedig jöhet a Toro Rossóba

Brendon Hartley szekerének rúdja kifelé áll a száguldó cirkuszból, a távozásával a Red Bullnál és annak fiókcsapatánál beinduló pilótakeringőnek pedig a Honda is részese lehet, így hamarosan ismét japán pilótát köszönthetünk a Forma-1-ben.

A Forma-1-be hat évnyi távollét után 2015-ben motorszállítóként visszatérő Honda az idei szezonra a McLarentől átpártolt a Toro Rossóhoz. A japán gyártó a Red Bull fiókcsapatánál szeretné elérni, hogy az istálló a jövőben legalább egy japán versenyzőt foglalkoztasson. A legutóbbi Honda-támogatott versenyző a BAR-Hondánál két szezont lehúzó, majd a Super Aguri-Hondával 2006-ban és 2007-ben, egészen a csapat 2008-as csődjéig versenyző Szato Takuma volt a mezőnyben, japánt pedig Kobajasi Kamui 2014-es szereplése óta nem láthattunk a száguldó cirkuszban.

A Honda két legtöbbre taksált pilótája jelenleg a Forma-2-ben versenyző Fukuzumi Nirei és Makino Tadaszuke. Kettejük közül előbbinek lehet nagyobb esélye bekerülni a Toro Rossóhoz azok után, hogy tavaly harmadik helyen végzett a GP3-ban és Red Bull-támogatott lett, noha az energiaitalosok juniorcsapatának hivatalosan nem tagja.

Fukuzuminak ahhoz, hogy felmerülhessen a neve, először meg kell szereznie a Forma-1-es szuperlicencet.

Tavalyi GP3-as bronzérméért 15 pontot kapott, ahhoz pedig, hogy jövőre az F1-ben versenyezhessen, az idén az első négyben kell végeznie a Forma-2-ben.

Ettől egyelőre elég messze van, az első hat versenyen mindössze 1 pontot szerzett és jelenleg a 18. az összesítésben. Legutóbb Spanyolrszágban pont a tabellán egy hellyel és 3 ponttal előtte álló Makinóval ütközött a versenyen. A Toro Rossón a jelek szerint mindenesetre nem fog múlni az ülése. Természetesen ott a kapocs a Hondával, mi pedig előbb-utóbb szeretnénk japán versenyzőt – nyilatkozta Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke. – Csak rajta múlik, jól kell teljesítenie, aztán meglátjuk."

A Honda igénye arra, hogy japán versenyzőt ültessen a Toro Rossóba egyébként már a Red Bull-lal folytatott, 2019-től esedékes motorszállításról szóló tárgyalások részét is képezte.

„A Hondának fontos, hogy még népszerűbbé tegye a motorsportot és a Forma-1-et Japánban – nyilatkozta Jamamoto Maszasi, a gyártó motorsportfőnöke az Autosportnak. – Emiatt pedig igazán lényeges, hogy legyen japán versenyző az F1-ben. A Forma-2-es versenyzőink a bajnoki címért küzdenek, meg kell szerezniük a szuperlicencet. Az biztos, hogy ha lesz még egy csapatunk [az F1-ben], az jobb lehetőséget biztosít, hogy elhelyezzük a versenyzőinket."

Ebből a Red Bull is profitálhat, miután könnyen nehéz helyzetben találhatja magát versenyzők terén. Daniel Ricciardo jövője egyelőre kérdéses a csapattal, amennyiben pedig Carlos Sainz kölcsönszerződését véglegesítik a Renault-val, Pierre Gasly léphet fel a nagycsapathoz Max Verstappen mellé. Így legalább egy, de akár két hely is felszabadulhatna a Toro Rossónál, amennyiben a Red Bull junior programjából korábban kirúgott, majd meglepetésre a tavalyi szezon végén a Toro Rossóhoz leigazolt Brendon Hartley-t nem tartja meg a faenzai alakulat.

Helmut Marko, a Red Bull motorsport tanácsadója szerint azonban erről még korai beszélni. „Jelenleg nem ez a szándékunk" – nyilatkozta az Auto Motor und Sportnak. Marko mindenesetre nem arról híres, hogy hosszú távon elnéző az alulteljesítő pilótákkal szemben. Legutóbb Danyil Kvjatnak adta ki az útját, de Jean-Eric Vergne vagy Sebastien Buemi is tudna mesélni az osztrák szigoráról. Az F1Today.net értesülései szerint Marko szavai ellenére a monacói lesz Hartley utolsó versenye a Toro Rossóban, miután az új-zélandi még mindig túl sok kezdő hibát vét, a Red Bull türelme pedig fogytán. A jelenleg a DTM-ben versenyző Pascal Wehrelin szerződtetése is felvetődött, Tim Coronel, a túraautó-világkupában szereplő Tom Coronel szintén autóversenyző ikertestvére szerint azonban a Formula E-ben szereplő Felix Rosenqvist lenne a legjobb választás, miután rendkívül tehetséges, korábban pedig a híres makaói Forma-3-as futamot is megnyerte.

A Red Bull utánpótlás-nevelő módszereiről nincs mindenki jó véleménnyel. Köztük van a Forma-2-ben versenyző, mellette a Renault fejlesztőpilótájaként tevékenykedő orosz Artyom Markelov is. Beleegyeznék-e, hogy leváltsam Hartley-t? Amennyiben a Renault így akarná, lehetséges, saját akaratomból azonban nem ülnék be a Toro Rossóba" – nyilatkozta a Sport FM-nek az F1-es szuperlicenchez elegendő ponttal rendelkező hét F2-es pilóta egyike.

„Ismerem Dr. Markót és azt, ahogyan tönkreteszi a fiatal pilóták karrierjét. Nekem nincs szükségem erre – jelentette ki Markelov. – Arról is pletykálnak, hogy Christian Horner elhagyhatja a Red Bullt, a Red Bull pedig kiszállhat a Forma-1-ből. Ez csak szóbeszéd, de nem tudom, hogy ez alapján milyen kilátásaim lennének náluk, vagy a Toro Rossónál."