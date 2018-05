A Mercedes pilótáinak és csapatfőnökének nyilatkozata alapján nem lenne meglepő, ha a Barcelonában kettős győzelmet arató csapat Monacóban nem tudná megismételni a teljesítményét. A világbajnok istálló tavaly szenvedett a hercegségben, kérdés, hogy az idén jobb lesz-e a helyzet.

Sok szempontból az évi Forma-1-es versenynaptár fénypontját jelenti a Monacói Nagydíj. A hercegségben 1955 óta megszakítás nélkül rendeznek futamot, a versenyzésre gyakorlatilag alkalmatlan pálya a szurkolók egyik kedvenc helyszíne, a falak közelsége-jelentette kihívást a pilóták közül is sokan szeretik, a száguldó cirkusszal kéz a kézben járó pompa és csillogás pedig a kereskedelmi jogok tulajdonosának is a kedvére tesz.

A Mercedes istálló ennek ellenére nem várja felhőtlenül a 76. Monte-carlói versenyt. A statisztikák alapján különösebb oka nem lenne erre, hiszen 2013 és 2016 között zsinórban négyszer nyert a hercegségben, tavaly azonban megtört a sorozat, Sebastian Vettel vezérletével a Ferrari kettős győzelmet ünnepelhetett, miközben Valtteri Bottas a 4., Lewis Hamilton pedig az időmérős baki után a 7. helyen végzett.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nem kertelt és kijelentette: „átkozottul aggódik" a közelgő hétvége miatt.

„Az utóbbi években láthattuk, hogy vannak pályák, amelyek illenek az autónkhoz, míg mások valamilyen oknál fogva nem annyira. Nagyon nehéz megváltoztatni egy autó DNS-ét, Monaco, Budapest és Szingapúr pedig tavaly mind olyan helyszínek voltak, ahol alulteljesítettünk. Nagy kihívás, hogy az idén visszavágjunk és megszelidítsük a dívát. Habár az idén már nem is díva, valójában már jobban viselkedik" – utalt a W09-es, elődjéhez képest jobb tulajdonságaira Wolff.

A csapatfőnök elismerte, még nem jöttek rá az okára, hogy tavaly miért szenvedtek Monacóban. Hamilton sem derűlátóbb, a négyszeres világbajnok a barcelonai hármas szektorban látottakra alapozva a Red Bullt meglehetősen erősnek várja a hercegségben. Monaco komoly kihívás lesz nekünk. Ha megnézzük, hogy Daniel Ricciardo [Barcelonában] sokkal gyorsabb volt az utolsó szektorban, ahol minden a leszorítóerőről szól, [akkor a Red Bull] gyors lesz Monacóban, nehéz lesz legyőzni – vélekedett Hamilton, majd eggyel tovább ment és a Kanadai Nagydíjra is nehéz sorsot jósolt csapatának. – Montrealban nagyon-nagyon nehéz működésre bírni a gumikat, több körre lesz szükség ahhoz, hogy felmelegítsük őket. Több tényező miatt is erőt próbálóak lesznek [a következő versenyek], nem hiszem, hogy mindenhol olyan egyértelmű lesz [mint Spanyolországban]."

Hamilton 2017-ben nem tudott összerakni egy jó kört sem az időmérő második szakaszában, így csak a 13. helyről vághatott neki a versenynek

Bottas osztotta Wolff és Hamilton álláspontját és szintén kiemelte a Red Bullok barcelonai hármas szektorban mutatott teljesítményét. „Nehéz megjósolni, hogy miként fogunk teljesíteni, mivel mostanáig nagyon sokat változtak az erőviszonyok hétvégéről hétvégére. A Red Bull erős lesz, a Ferrari tavaly pole pozícióban volt, úgyhogy nem lesz könnyű hétvége. De ha keményen dolgozunk továbbra is, ahogy tettük a szezon eddigi részében, remélhetőleg jól teljesíthetünk és jó autónk lesz az időmérőre, ami különösen fontos lesz" – bizakodott a finn.

Bottas megnehezítheti Hamilton dolgát

A Mercedes finnje azok után, hogy tavaly a szezon második felében jókora hullámvölgyet kellett átvészeljen, át tudta menteni az idei esztendőre a 2017-es idény utolsó három versenyén mutatott formáját, és ha az eredmények nem is tükrözik egyértelműen, fejlődött tavaly óta. Az idén többé-kevésbé elértem az év elejére kitűzött teljesítménybeli céljaimat. Folytatni tudtam a tavalyi év végén kezdett jó sorozatomat, nem volt olyan hétvégém, ahol mérföldekre lettem volna az elvárt tempótól, ahogyan az tavaly néhányszor megtörtént – fejtegette a háromszoros futamgyőztes. – Azt hiszem, tanultam azokból az esetekből."

Ezzel együtt Bottasnak esze ágában sincs leállni, továbbra is folytatni szeretné a fejlődést. Az idén Bahreinben, Kínában és Spanyolországban is a 2. helyen végzett, de Sanghajban és Bakuban nyerhetett is volna, ha a szerencse nem pártol el mellőle.

„Nem mindig sikerült olyan eredményt elérnem, amire a tempóm alapján képes lehettem volna. Múlt vasárnap nagy volt a különbség Lewishoz képest, de ez több tényezőnek volt köszönhető. Összességében boldog vagyok és tudom, hogy képesek vagyunk a győzelemre, a sebesség megvan, nagyon nehéz de lehetséges a győzelem és össze is fog jönni."