Jól szórakozott, de Rosberg újra nemet mondott a versenyzésre

Csapatvezetőként és versenyzőként sem tervez beszállni a Formula E-be Nico Rosberg, az F1 2016-os világbajnoka. A német Berlinben hajtotta meg a sorozat második generációs autóját, amellyel már-már „félelmetes" lesz versenyezni.

Nico Rosberg a Formula E berlini versenynapján jó néhány kört megtett az elektromos széria második generációs autójával, amelyet a 2018/19-es szezontól, vagyis idén decembertől fognak használni. A Mercedes a 2019/20-as idénytől száll be a Formula E-be, ennek köszönhetően pedig szárnyra kaptak pletykák, hogy a gyártóval 2010 és 2016 között a Forma-1-ben versenyző Rosberg lehet az új istálló csapatfőnöke. A 2016-os F1-es világbajnok azonban korábban már kijelentette: kizárólag befektetőként vesz részt a sorozatban.

Alejandro Agag, az FE alapítója és ügyvezető igazgatója szerint Rosberg befektetői jelenléte nem zárja ki, hogy szerepet vállaljon bármely csapatban, az érintett azonban egyelőre elvetette ezt a lehetőséget. Mindenek előtt – sok egyéb ok mellett – azért vonultam vissza a Forma-1-ből, mert rengeteg időt és hatalmas kötelezettségvállalást igényel – nyilatkozta Rosberg az Autosportnak. – Egy csapatvezetői poszt, ahogyan például Toto [Wolff] csinálja vagy ahogyan egyébként is illene, ismét sok kötelezettséggel járna. Mivel az összes csapattag a szabadidejét ádozza a sikerért, ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, neki is ezt kell tennie. Ezt nem lehet félállásban csinálni. Jelen pillanatban nem szeretném magam ebben a szerepben látni, nagyra értékelem azt a szabadságot amit kaptam, hogy én osztom be az időmet. Óriási lépés volt ez nekem, úgyhogy nem hiszem, hogy egyhamar megválnék tőle. De soha nem lehet tudni."

Rosberg jó néhány kört megtett a Gen2-es autóval a Tempelhof repülőtéren kialakított pályán, eközben pedig a csapatrádió által jól hallhatóan majd kibújt a bőréből, annyira élvezte.

A német a 2016-os Abu-dzabi Nagydíj óta először ült versenyautóban, ennek ellenére egyáltalán nem tervezi a visszatérést a volán mögé, legyen szó bármilyen sorozatról. „Az autóversenyzést befejeztem, ez a fejezet ki van pipálva. Most jöhetnek az izgalmas új kalandok. Vicces Alejandro [Agag] mellett ülni a verseny előtti sajtótájékoztatón. Több száz hasonló sajtótájékoztatón vettem már részt és most teljesen más szerepben ültem ott" – mondta kedélyesen a német.

Rosberg rendesen meghajtotta a Gen2-es autót Berlinben, menet közben többször is kiemelve az autó hihetetlen gyorsulását a csapatrádión

Arra a kérdésre, hogy mire számít a 2018 végén a német túraautó-bajnokságot (DTM) elhagyó és a Formula E-re váltó Mercedestől, a 2016-os világbajnok azzal együtt, hogy szerinte korábbi csapatának nem lesz könnyű dolga, derűlátóan felelt. Mindannyian ismerjük a Mercedest. Amikor ők belekezdenek valamibe, rendesen csinálják. Ezért meggyőződésem, hogy jól fognak teljesíteni – mondta kertelés nélkül Rosberg. – De ott lesz a Porsche, az Audi és a BMW is, úgyhogy óriási csata lesz. És ezek csak a német gyártók, a többi lenyűgöző márkáról még nem is beszéltünk."

Félelmetes lesz a tempó az új autóval

Ezeket a csatákat pedig már az új, második generációs autókkal vívhatja meg a Mercedes a többiek ellen. Jean-Eric Vergne, a jelenleg a Formula E-ben versenyző korábbi F1-es pilóta már alig várja az következő szezontól megjelenő versenygépeket.

„Azt hiszem, az összes jelenlegi versenyző örül, hogy erősebbek lesznek az autók – nyilatkozta a francia, ugyanakkor hozzátette, a rövid utcai pályákon zajló sorozat a második generációsnál erősebb autókat már nem bírna el. – A jelenlegi pályákon 250 kilowatt már igen meggyőző, mondhatni ijesztő lesz."

A Gen2-es autó időmérős üzemmódban 50 kW-tal lesz erősebb a jelenleg használtnál és a leggyengébb versenyüzemmód is 20 kW-os növekedést hoz. Ezen felül a pilótáknak nagyobb teljesítményt eredményező beállításokat kell használniuk a verseny előre meghatározott szakaszában, ráadásul a McLaren Applied Technologies által gyártott akkumulároroknak köszönhetően

a verseny közbeni autócserének is búcsút mondhatnak.

Vergne bízik benne, hogy a sorozat fejlődése a mostani izgalmas versenyeknek sem szab gátat. Előbb-utóbb a szélesebb, hosszabb pályák is jönni fognak. Az a jó a Formula E-ben, hogy az ember harcolhat, nem számít, hogy melyik csapatban vezet. A Forma-1-ben túl nagy a különbség a nagy és a kisebb csapatok között – vélekedett a francia. – Ha beültetnénk Lewist [Hamilton] egy Sauberbe, nem lenne képes a dobogón végezni. Ugyanakkor Ericsson vagy Leclerc, nem mondom, hogy nyernének egy Mercedesben, de lenne rá esélyük. A Formula E-ben ez pont fordítva van."

A női egyenjogúságért is sokat tesz a Formula E

Az elektromos autóverseny formabontó jellegét az is mutatja, hogy a következő szezon első futamát Szaúd-Arábiában rendezik, ahol Mohamed bin Szalman herceg tavaly engedélyezte, hogy a hagyományokkal szakítva nők is szerezhessenek jogosítványt, feloldva az évtizedek óta tartó tiltást. Az ország irányítója most továbbment és arra is rábólintott, hogy nők is vezethessék a Formula E autóit a sorozat idei szaúdi bemutatórendezvényén. A gyengébbik nem rendszeresen képviselte magát a sorozatban annak 2014-es indulása óta, jelenleg azonban nincs nő a mezőnyben. „A nők a mai napig nem vezethetnek Szaúd-Arábiában, a jövő hónapban azonban történelmi pillanatnak lehetünk szemtanúi, hiszen ezt először tehetik meg" – mondta Alejandro Agag, az FE vezérigazgatója.

A szaúdi hatóságok kérésére teljes körű biztosítékot kaptunk arra, hogy nők is részt vehetnek az eseményen. Amennyiben nem az egyik csapat tagjai, valamilyen módon megszervezzük, hogy vezethessenek a pályán, ami a Szaúd Arábiában végbemenő változásokat hivatott szimbolizálni" – nyilatkozta a sorozat alapítója. Ezek a változások már korábban elindultak, a szaúdi nők helyzete több területen is szabadabbá vált, például ma már sporteseményeket is látogathatnak.

„Nézőként is engedélyezett lesz a nők jelenléte, és természetesen dolgozhatnak és tudósíthatnak is a rendezvényről. Boldogak vagyunk, hogy részesei lehetünk a változásnak, a Formula E hozzájárulhat, hogy az ország a jó irányba haladjon" – mondta Agag, aki hatalmas dolognak tartja, hogy a sorozat 10 éves szerződést kötött a főváros Rijáddal és a jövőben Szaúd-Arábiában is rendez versenyt.