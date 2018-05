Lance Stroll édesapja egyelőre megértő és kitart a bukdácsoló Williams mellett, miközben egy másik milliárdos csemete felmenői is mozgolódnak.

Komoly tervezési hibákat vétett az idei autóval a Williams istálló, amely mindennek tetejébe jóval szerényebb költségvetésből gazdálkodhat, mint a nagycsapatok, ezért a technikai nehézségek még érzékenyebben érintik őket. Ezt a tehetős Lawrence Stroll, Lance édesapja sem akarja tétlenül nézni, már fel is vetette, hogy technikai együttműködést kellene kialakítani a Mercedesszel.

A Williams idei szezonjához hasonló mellényúlások korábban sem voltak példátlanok: 2009-ben a McLarennek is bő fél évébe telt helyrehozni az idény elején óriási hátrányban levő MP4-29-est, és felzárkózni a duplafedeles diffúzorral nagyot húzó Brawn GP-re, valamint az új szabályokhoz remekül alkalmazkodó Red Bullra.

Rögtön látták, hogy baj van

Hogy mekkora a baj a Williamsnél, azt jól mutatja, hogy az istálló az első öt versenyből háromszor lassabb volt a tavalyi legjobb köridejénél.

Az autó első tesztjének első percétől világos volt, hogy van néhány probléma, amivel meg kell küzdenünk – nyilatkozta Paddy Lowe, a csapat technikai igazgatója a Spanyol Nagydíj hétvégéjén. – Még nem vetettünk be semmit, ami megoldaná ezeket, úgyhogy egyelőre nem számítunk javulásra."

A Racefans információja szerint még Monacóban sem változhat a helyzet, a problémák megoldására egészen a Német Nagydíjig, a világbajnokság 11. futamáig várni kell.

„Vannak gondok, amelyekről úgy gondoljuk, hogy értjük őket, de ebben a sportban semmire sincs garancia – mondta Lowe. – A jó hír az, hogy amint felfedezzük és képesek vagyunk megoldani ezeket, az nagyobb reményeket vetít a jövőre nézve. Ez még ebben az évben megtörténik, nem írjuk lesz a szezont."

Strollék még tűrnek

A szorult helyzetben az viszont jó hír a csapatnak, hogy Lance Stroll egyelőre nem keres másik csapatot, édesapja az Autosportnak nyilatkozva kifejtette, még nem tartanak a Williams iránti bizalom elvesztésénél.

Hiszek a Williamsben. Egyértelmű, hogy mellényúltak, de úgy gondolom, hogy ez a durva ébresztő kihozza az emberekből a legtöbbet és helyrehozzák a dolgot. Biztosan nem olyan gyorsan, ahogyan azt mi vagy ők szeretnék, de nem megyünk sehova – mondta a kanadai milliárdos, akinek arról is világosak az elképzelései, hogy mely területeken kell javulnia az FW41-nek. – Nyilvánvalóan nem olyan az autó, amilyenben reménykedtünk, attól meglehetősen távol áll. Szenvedtünk a szezon előtti teszteken és továbbra is küszködünk. Szabad szemmel is eléggé látható, hogy mi a baja a kocsinak. Tudtommal mindenki igyekszik a legjobbját nyújtani, érezhetően sürgeti a csapatot a megoldás. Még egy vak is láthatja, hogy mi a gond, de tudom, hogy keményen dolgoznak, hogy kijavítsák."

Az Azeri Nagydíjon felröppent pletykák szerint Lawrence Stroll igyekezett rávenni a Williamst, hogy a Haas-Ferrari együttműködés mintájára alakítson ki szorosabb kapcsolatot a Mercedesszel, most azonban tagadta, hogy ekkora befolyása lenne a grove-iaknál. Nem vagyok az igazgatótanács tagja, nincs részesedésem a csapatban, egyszerűen csak Lance apukája vagyok. Fogalmazzunk úgy, bármit is tesznek, amitől az autó jobb lesz, én támogatom

– mondta idősebb Stroll, aki fiai idei teljesítményére is kitért. – Az autója alapján azt hiszem, fenomenális teljesítményt nyújt. A spanyol volt zsinórban az ötödik remek futama. Nem tudott volna sokkal előrébb végezni az időmérőkön annál, ahol végzett, de bámulatosan jól teljesít a versenyek nyitóköreiben."

Ezzel nehéz vitatkozni, hiszen míg Lance az eddigi öt időmérőn háromszor kikapott Szirotkintól, a versenyek mindegyikén előtte végzett. „Azt hiszem, mind az ötször megverte a csapattársát, valamint olyanokat is, akiket az autója alapján nem lehetne képes. Úgyhogy Lance teljesítménye szempontjából nem is lehetnénk boldogabbak. Természetesen szeretnénk jobb autót, hogy a rajtrács elején lehessünk, de a rendelkezésére álló eszközökkel nem hiszem, hogy tudna a mostaninál jobb munkát végezni."

Latifi lehet az új Stroll?

Nem Lance Stroll az egyetlen kanadai autóversenyző, aki részben tehetős édesapja révén jutott ilyen magasra. A Forma-2-ben versenyző Nicholas Latifit szintén az apukája, a Sofina élelmiszeripari-konglomerátum vezérigazgatói posztját betöltő Michael Latifi támogatja, ennek köszönhetően a DAMS pilótája a Force India tesztpilótájaként a barcelonai szezonköszi teszten vezethette a VJM11-et. Idősebb Latifinek a Racefans értesülései szerint a Nidala Limitedben is van érdekeltsége, a cég neve vélhetően a Nicholas Daniel Lafiti rövidítése.

Az F1-es csapatot is működtető McLaren Group a napokban 203,8 millió fontos tőkeinjekciót kapott a Nidalától, miután az 888,135 darab részvényt vásárolt a wokingiak anyavállalatában. A Racefans kérdésére a McLaren szóvívője nem árult el részleteket a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett cég részvényeseiről. Zak Brown, a jelenleg főszponzor nélkül álló McLaren ügyvezetője egy barcelonai sajtóbeszélgetésen kijelentette: biztosított a csapat anyagi helyzete.