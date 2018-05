Rosberg rendőrök gyűrűjében parádézott Berlinben

A 2016-os világbajnok szombaton bemutatókört tart a Formula E új autójával, de már pénteken sem bírt magával, amikor rendőri felvezetéssel Berlin utcáin közlekedett.

A hétvégén ismét versenyautóba ül a Forma-1 2016-os világbajnoka, Nico Rosberg. A német pilóta az első, aki nyilvánosan vezetheti a Formula E következő szezonjától bemutatkozó új autójára, ráadásul nemrég elárulta, hogy befektetőként is beszállt az elektromos autóversenybe.

Rosberg szombaton délután, a Formula E berlini fordulója után lép Berlin aszfaltjára a korábbi Tempelhof repülőtér környékén, de már pénteken is kipróbálta az autót. Hiába kellett egy operatőröket szállító autót követnie rendőrök gyűrűjében, nem tudta megállni, hogy az egyik kereszteződésben ne forgassa meg a második generációs autót.

Az elektromos autóverseny körül manapság gyakori az F1 vonatkozású hír, hiszen Rosberg szerepvállalása mellett a héten kiderült az is, hogy a következő három szezon során Felipe Massa is a mezőny tagja lesz. A brazil veterán a Venturi-csapat versenyzőjeként indul majd, a monacói istállóba pedig a német HWA is beszáll, ami idén a Mercedes DTM autóit futtatja.

A Mercedes gyári szinten a 2019/2020-as szezontól indul a bajnokságban, önálló fejlesztésű hajtáslánccal.

A stuttgarti gyártó a héten bejelentette, hogy az F1-es erőforrást is fejlesztő brixworth-i gyárban készítik majd a Formula E-be szánt motort is. Ebben nagy tapasztalatuk van már, hiszen egy évtizede dolgoznak az F1-es KERS-en, majd a Mercedes-AMG-vel közösen készítették az SLS AMG Coupé Electric Drive sportautó hajtását is. Ezt tavaly a Project One szupersportautóval vitték tovább.

„A Mercedes-család közös affalterbachi, brixworth-i és brackley-i tudásbázisa tökéletes alapokat ad az új Mercedes EQ Formula E csapatnak. Elképzelni sem tudok jobb kombinációt egy ilyen projekthez – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója.

A Formula E egyedülálló sorozat, ami nagyon sajátos kihívásokat támaszt a csapatoknak."

„Tudjuk, hogy hihetetlenül magas színvonalú a küzdelem, ezért ezt a feladatot is energiával és szerénységgel közelítjük meg. Más mentalitás nem is lehetséges, hiszen 10 versenyképes gyártó ellen állunk ki, közülük sokaknak több évnyi tapasztalata van már ebben a sorozatban.”