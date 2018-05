Az F1 sportigazgatója elismerte, hogy az online közvetítés indítása nem ment zökkenőmentesen, de kiemelte, hogy több kezdeményezéssel is próbálnak a közönség kedvében járni.

Kudarcba fulladt az online F1-es közvetítés, az F1 TV Pro elindítása a Spanyol Nagydíj hétvégéjén. Noha a szolgáltatás ígéretes, egyelőre nem működik rendesen, ami igen nagy felháborodást keltett a rajongók körében. A feldúlt szurkolók elsősorban a közösségi médiában adták ki a dühüket, mire a jogtulajdonos kétheti előfizetési díj visszatérítését ígérte meg.

„Elismerem, a [közösségi média] nem az én világom, de elismerem, fontos új közönségeket megszólítani, különösen a fiatalabb rajongóink esetében – nyilatkozta Ross Brawn, az F1 sportigazgatója. – Három kezdeményezés mutatkozott be Barcelonában: az F1 TV, a twitteres Live Show, valamint az F1 Vision, a legfejlettebb mobileszköz, amivel a versenyt követni lehet.

„Az [F1 TV] elindítása nem ment simán, bocsánatot kérünk a rajongóinktól, de olyan állapotból próbáljuk kimozdítani a sportot, ahol ezek a dolgok korábban egyáltalán nem léteztek. Össze fogjuk hozni. Bizonyos szempontból erről szól a Forma-1, ahol a dolgok folyamatos fejlesztés alatt állnak és mindig a legfrissebb technológiákat használjuk fel.”

Brawn ismét kijelentette, hogy az F1-et a világ leglátványosabb sportágává akarják tenni,

ehhez a rajongók kitartását is kérte. Rámutatott, hogy idén új nézőpontba kerültek a kamerák és folyamatos fejlesztés alatt álló tévés grafikák is megjelentek, kiemelte azt is, hogy a sokak által nem kedvelt glóriát is eltakarják már feliratokkal és animációkkal.

„Kifejezetten erre a célra gyártott mikrofonnal próbáljuk javítani az erőforrások hangját, rögtön interjút készítünk a pilótákkal az időmérő után, még a küzdelem hevében. Ezt már a verseny végén is megtesszük, ezzel megragadjuk a pilóták érzelmeit és láthatóvá tesszük ezeket a képernyőkön, világszerte.”

A törekvések ellenére a Spanyol Nagydíj igen unalmas volt, előzést szinte alig lehetett látni.

„A Forma-1 jelenlegi helyzetében ez nem meglepetés és Barcelona az egyik extrém helyszín – magyarázta Brawn. – Arra kell törekednünk, hogy csökkentsük a különbségeket és a bajnokságot kiegyensúlyozottabbá tegyük. Ezen kell dolgoznunk az FIA-val és a csapatokkal, mert erős meggyőződésünk, hogy az egymáshoz közelebb járó autók lényegesek a sport sikere szempontjából.”