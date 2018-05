Mercedes-pilóta kerülhet a Toro Rosso kötelékébe

A barcelonai balesete után a pletykák szerint megingott Brendon Hartley helye a Toro Rossónál, de egyelőre tagadják, hogy személycsere jöhet.

Nem a várakozásoknak megfelelően indul a Le Mans-győztes Brendon Hartley F1-es pályafutása a Toro Rossónál. Az új-zélandi pilótát egyszer már eltanácsolták a Red Bull tehetségkutató programjából, de szorgalmával visszatért a kötelékbe és a Toro Rossónál kapott lehetőséget, de idén már többször is hibázott, míg csapattársa, Pierre Gasly ígéretesen teljesít.

Hartley a Kínai Nagydíjon félreértésbe került Gasly-val, ezért összeütköztek (bár ez inkább Gasly sara volt), majd Bakuban majdnem nagy balesetet okozott, szintén csapattársa kárára. Barcelonában a harmadik szabadedzésen vezetői hibát követett el, ezért az Auto Motor und Sport szerint 110 km/órás sebességgel, 25 G-s lassulást átélve totálkárosra törte az autóját.

A pilóta ezért nem tudott részt venni az időmérőn és csak az utolsó helyről rajtolhatott, ráadásul tovább rontotta a helyzetét az erőforrások felhasználása terén, pedig az már korábban sem volt kifejezetten kedvező. A szezon ötödik futamára már a harmadik MGU-H-t és turbót kellett beszerelni az autójába, így esélye sincs arra, hogy büntetések nélkül kihúzza a szezon végéig.

Tanabe Tojoharu az Autosportnak elárulta, több forgatókönyvet is készítenek arra vonatkozóan, hogy miként kezeljék a problémát. Hartley elméletileg a Belga Nagydíjig eljuthatna büntetés nélkül,

a spái pályán gyakoriak a terven felüli motorcserék, mert viszonylag könnyű ott előzni. „Igazából én ilyen távolra még nem tervezek – mondta Hartley. – Nem is tudom, hogy ez mit jelent a már beépített új alkatrészeink szempontjából” – tette hozzá az F1-es újonc, akink még egy belső égésű motorja, MGU-K-ja, vezérlőelektronikája és akkumulátora maradt tartalékban.

Extrém helyzetben azonban az is elképzelhető, hogy ez már nem is Hartley problémája lesz. Barcelonában a Sky Sports és az Auto Motor und Sport is úgy értesült, hogy a Mercedes egyik tartalékpilótája, a Manor és a Sauber korábbi pontszerzője, Pascal Wehrlein neve felmerült Hartley esetleges utódjaként.

Wehrlein idén visszatért a DTM-be, a hétvégén a Lausitzringen, június 1-3. között pedig a Hungaroringen versenyez,

hacsak addig nem kap F1-es ajánlatot. A német szaklap úgy tudja, a Mercedes elengedné Wehrleint, ha F1-es csapat hívná, Helmut Marko, a Red Bull motorsport-tanácsadódója viszont egyelőre elutasította ezt a felvetést. „Pillanatnyilag nem ez a szándékunk” – nyilatkozta, a lap tudósítói pedig hozzátették, hogy ez nem hangzott egyértelmű cáfolatnak.