Alonso: Az F1-ben csak a konstruktőri vébé számít

Győzelemmel kezdett Sportautó-világbajnokságon, aztán kissé keserűen nyilatkozott az F1-es helyzetről. Alonso szerint az F1 túl kiszámítható.

Lesújtó véleménnyel van az F1 jelenlegi helyzetéről Fernando Alonso, a mezőny kétszeres világbajnoka. A spanyol pilóta már Bahreinben is ostorozta a sportágat, majd hazai versenye előtt is túl kiszámíthatónak nevezte azt. Korábban azt nyilatkozta, ha 25 futamos lenne az F1-es világbajnokság, visszavonulna, idén mégis 27 versenyt vállalt.

Amikor arról kérdezték, miért indul a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) teljes szezonjában, azt felelte, hogy azért, „mert mókás versenyek”, az F1-ről viszont nem tudta elmondani ugyanezt. „A Forma-1 kiszámítható, megterhelő és csak a konstruktőri bajnokságról szól. A különböző csapatok különböző sorokban vannak a rajtrácson és a pilóta nem sokat tehet ez ellen. Ez szomorú.”

Alonso arra nem tért ki, hogy a WEC LMP1-es kategóriájában is eléggé lejt a pálya, ott viszont az erőviszonyok neki kedveznek. Az LMP1-ben és ezáltal az összetettben is önerőből lényegében csak a Toyotának van esélye nyerni, az idénynyitó spái futamon ráadásul Alonso autóját csapatutasítás is segítette.

A kétszeres világbajnok elismerte, hogy egyelőre az F1 jobban fekszik neki.

„Kissé küszködök, amikor az F1-ből átmegyek a WEC-be, mivel a vezetési stílusok nagyon különbözők – árulta el. – Amikor visszatérek az F1-be, rögtön otthon érzem magam, mert a természetes vezetési stílusomhoz jobban igazodik” – tette hozzá, azonban a Toyota volánja mögött így is fel tudta venni a versenyt a váltótársai tempójával.

Az idei célja a Le Mans-i 24 órás verseny megnyerése, erre a technika ördöge és a másik Toyota jelenti a legnagyobb veszélyt.

„Az F1-ben közelebb vagyok a határhoz, ott minden kört csúcsra kell járatni és tökéletesen vezetni. A WEC-ben hihetetlenül kell alkalmazkodni és nyitottan kell kezelni mindent. Hatórán keresztül nem lehet egyforma köröket futni a forgalom, a gumikopás meg egyebek miatt. Ez nekem elég jól jön, mert minden körben, gyorsan kell alkalmazkodni. Ez is különlegessé teszi a WEC-t.