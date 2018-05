Helyzetjelző lámpa kerülhet az F1-es hátsó szárnyakra

A Mercedes kedden már ki is próbálta a prototípust, ami heves esőzés közepette segíthetne a pilótáknak. Egy független tervező még messzebb menne.

Helyzetjelző lámpákat próbált ki a Mercedes a keddi tesztnapon, Barcelonában, az FIA megbízásából. A konstruktőri pontversenyt vezető istálló a megszokott hátsó lámpán túl két LED csíkot helyezett el a hátsó szárny két tartólapján, ezek elsősorban heves esőzés közepette segíthetnének a versenyzőknek, ebből azonban a napfényes Barcelonában nem sok látszott.

A megoldás formulaautókon egyelőre nem megszokott, de a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) LMP1-es autóin használnak hasonló. A Racefans megkeresésére az FIA elárulta, hogy ők kezdeményezték a tesztelést, de a Mercedes felajánlotta a segítségét a próba elvégzése terén. Kielemzik az eredményt és döntenek a bevetésről.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az új lámpák is képesek-e villogni, akár a most is használt központi fényforrás. A villogásra is biztonsági okokból van szükség, száraz időben is felvillan a lámpa, ha az autó nyomatéka elmarad a várttól a benzinspórolás miatt, valamint a visszatáplálás alkalmával is figyelmezteti a hátulról érkezőt az autó esetleges lelassulására az egyenesben.

A 2019-es szabályok papíron eldőltek már, de a szövetségnek továbbra is van lehetősége arra, hogy biztonsági okokra hivatkozva akár már a következő szezon elejétől bevezessék a megoldást.

A láthatóság problémája mostanában nem került elő nyilvánosan, de a téma már 1995-ben is foglalkoztatta a szövetség munkatársait. Az akkori elképzelés szerint a hátsó szárnyra szerelt, hátrafelé irányított lézersugár alapján a másik autót követő pilóta láthatta, milyen messze van tőle az előtte lévő ellenfél. A lézersugár szöge változó volt, ebből lehetett következtetni a távolságra is.

Gary Anderson, a Jordan korábbi technikai igazgatója az Origo GPhírek kérdésére korábban megerősítette, hogy az akkori koncepcióval több tesztet is elvégeztek az FIA megbízásából. A szakértőnek két változat rémlett, az elsőt a hátsó szárny közepére rögzítették, ez itt látható működés közben is, de voltak további elképzelések is.

A második két kisebb tartó volt a két szárnyvéglap felső-hátsó sarkánál, mindkettő egy lézersugarat irányított a föld felé bizonyos távolsággal az autó mögött

– nyilatkozta a veterán szakember. – Amikor a követő autó bizonyos távolságon belülre került, a lézersugár kiemelkedőbbé vált, ez lehetővé tette a követő autónak, hogy elkerülő manőverbe kezdjen. Működött, de fejlesztést igényelt. Úgy emlékszem, sokan úgy érezték, mintha semmi sem lett volna ott, aztán hirtelen megjelent a lézersugár.”

When the idea you had 2 years ago and presented to @F1/ FOM a year ago suddenly appears on an #F1 car... #F1Testing https://t.co/prPD4xgNi8 pic.twitter.com/iaS6SuHN2I — Chris Beatty (@ChrisDuffBeatty) May 15, 2018

Foglalkozott a gondolattal Chris Beatty, a Velocity tanulmányautó tervezője, egyben az IndyCar 2018-as aerokitjét tervező munkacsoport főtanácsadója. Ő úgy gondolta, hogy a zászlójelzéseket lehetne megjeleníteni a hátul haladó pilóták számára, ezt a tanulmányautóján be is mutatta, majd a Twitteren kissé zokon vette, hogy egy ehhez hasonló megoldás megjelent a Mercedesen.