Tizenegy F1-es győzelem és egy világbajnoki 2. helyezés után Felipe Massa csatlakozik a Formula E mezőnyéhez. A 37 éves pilóta a 2018/19-es szezontól kóstol bele az elektromos autók világába és reméli, hogy tapasztalatával a sorozat történetében eddig nyeretlen Venturit is győzelemhez segítheti.

Felipe Massa a tavalyi Abu-dzabi Nagydíjon vonult vissza a Forma-1-ből. Azóta gokartversenyeken és a brazil túraautó-bajnokságban láthattuk versenyezni, valamint az FIA kinevezte a gokartbizottságának vezetőjévé. A 37 éves brazil már tavaly pedzegette, hogy szívesen kipróbálná magát a Formula E-ben, az elektromos széria idei római futama előtt pedig azt mondta: „talán" ő is ott lesz a mezőnyben a következő szezontól.

A 16 F1-ben eltöltött éve alatt 11 győzelmet szerző, 2008-ban a Ferrarival kis híján világbajnoki címet nyerő pilóta ellátogatott az idei Forma-1-es Spanyol Nagydíjra, a Sky Sportsnak pedig Martin Brundle szokásos, rajt előtti interjúi alatt utalt arra, hogy a 2018/19-es idénytől a Formula E-ben versenyez.

Azóta a hivatalos bejelentés is megtörtént, így azt is megtudhattuk, hogy Massa hároméves szerződést írt alá, és a Venturi csapatban tekergeti majd az elektromos autó kormányát. Nem lesz számára teljesen ismeretlen a sorozat, hiszen korábban már tesztelt a Jaguarral, a következő szezontól bevezetendő, második generációs autókat azonban még nem próbálta ki. Heteken belül azonban egy privát teszten erre is lesz lehetősége.

Nagyon boldog vagyok, hogy csatlakoztam a Venturihoz és a Formula E-hez, ami káprázatos bajnoksággá nőtte ki magát ilyen rövid idő alatt – nyilatkozta Massa a szerződés aláírása után. – Egy ideje már világossá tettem az érdeklődésemet az innováció, az exponenciálisan fejlődő, előremutató szabályok iránt."

A Formula E különlegessége, hogy kizárólag utcai pályákon, számos világvárosban megfordul. „Különösen tetszik a versenyek lebonyolítási rendje, a városok központjában található pályák és a szurkolók közelsége – utalt az egynapos programra Massa. – Már alig várom, hogy a hónap végén tesztelhessek."

A Venturi már a sorozat 2014-es indulása óta a mezőny tagja, de nem tartozik a legjobb csapatok közé, hiszen győzelmet még nem sikerült szereznie, Massának tehát nem lesz könnyű dolga.

A brazil azonban bizakodó: „Gildo [Pastor, a Venturi elnöke] mindig is egy lépéssel mások előtt járt, amikor a nagy teljesítményű elektromos járművekről volt szó. A csapat a növekedés és a fejlődés szakaszában van, én pedig mindent megteszek, hogy hozzájáruljak a projekthez és remélhetőleg az élmezőny tagja leszek."

Massa óriási rutinja jól jön majd a csapatnak, az elnök szerint pedig az sem utolsó szempont, hogy a brazil nem éppen problémás természetéről híres.

Szükségem volt rá, a tapasztalatára, a sebességére és a nyitottságára. A Formula E versenyautókat nagyon összetett feladat beállítani és vezetni.

– nyilatkozta az elnök. – Az összahang a versenyző és a mérnőki gárda között még fontosabb is, mint más sorozatokban. Felipe tizenöt évnyi Forma-1-es tapasztalata mindenképpen nagy lökést fog adni nekünk, alázatosságának köszönhetően pedig tudom, hogy hallgatni fog a csapatra és gyorsan felveszi majd a ritmust."

A Venturi a jelenleg zajló szezonban a 7. helyen áll a csapatok rangsorában Maro Engellel és Edoardo Mortarával, akit DTM-es elfoglaltsága miatt a soron következő, berlini versenyre Tom Dillman vált.

További ex-F1-esek is feltűnnek a Formula E-ben

Massához hasonlóan David Coulthard is kipróbálja magát a Formula E-ben. A Williams, a McLaren és a Red Bull egykori pilótája a versenyzőülés helyett azonban a kommentátori fülkében foglal majd helyet. A skót főállásban a brit Channel 4 Forma-1-es stábjának tagja, a Berlin ePrix-n azonban a Formula E kommentálása lesz a feladata, miután kétszeres Indianapolis 500-győztes honfitársa, Dario Franchitti helyét veszi át Jack Nicholls és Bob Varsha mellett.

Nagy örömömre szolgál, hogy átvehetem barátom és honfitársam társkommentároir feladatait, míg ő Indianapolisban végzi a munkáját – nyilatkozta Coulthard. – A Formula E bizonyította, hogy izgalmasak a versenyei és a gyártók támogatása is fantasztikus, ami egyre erősebbé teszi a bajnokságot."

Nem csak Massa és Coulthard fogják képviselik a korábbi Forma-1-es versenyzőlet Berlinben: Nico Rosberg, 2016 F1-es világbajnoka is ellátogatt a német fővárosba, hogy megtegye az első nyilvános bemutatóköröket a széria második generációs autójával.