Olcsóbb motorokat nem, de több ellenfelet akarnak az F1-es gyártók

A 2021-es átfogó szabályváltoztatások egyik központi eleme az új motorszabály. A Liberty Media közönségszórakoztatóbb, egyszerűbb és olcsóbb Forma-1-et szeretne, valamint új gyártókat akar a száguldó cirkuszba csábítani. A jelenlegi gyártók nehezen jutnak dűlőre a sport irányítóival az új regulák kapcsán, pár hónapon belül azonban nem ártana megegyezniük.

A hibridkorszak 2014-es beköszöntével jóval bonyolultabbá vált a Forma-1. Addig motorból és KERS-ből (kinetikus energia-visszanyerő rendszer) állt az autók meghajtása, 2014-ben azonban az addig használt V8-as szívómotorok helyére 1.6 literes, V6-os turbók érkeztek, nekünk pedig meg kellett barátkoznunk a motor helyett az erőforrás kifejezéssel.

Ez hat részből áll, jött a KERS továbbfejlesztése MGU-K (kinetikus motor-generátor) néven, bevezették az MGU-H-t (hőenergiájú motor-generátor) és külön egységnek számít a turbófeltöltő, az akkumulátor, a vezérlőelektronika és természetesen maga a belső égésű motor is.

A 2021-es módosítások ezt a rendszert változtatnák meg. Az FIA, a Liberty Media, a csapatok és a lehetséges új gyártók tavaly októberi párizsi találkozója után az első tervezet is napvilágot látott, ebből pedig kiderült: a fő cél a hajtáslánc egyszerűbbé, ezáltal olcsóbbá, valamint lehetőleg a hangosabbá tétele. Előbbi az új gyártóknak, utóbbi első sorban a szurkolóknak kedvezne. Az egyeztetések azóta is zajlanak, a Spanyol Nagydíj pénteki sajtótájékoztatóján pedig kicsit közelebb kerültünk ahhoz, mi is várhat a Forma-1-re 2021-től.

Számos megbeszélést tartottunk már, lesz még pár az elkövetkező napokban is, meglátjuk ezek hova vezetnek. Jó lenne megpróbálni egyezségre jutni a következő két-három hónapban" – nyilatkozta Mattia Binotto, a Ferrari technikai igazgatója utalva arra: szeretnének elegendő időt a felkészülésre. Andy Cowell, a Mercedes motorfejlesztési igazgatója hozzátette: természetesen a gyártók véleménye nem egyezik teljesen az új szabályokról, de remélhetőleg minél hamarabb kompromisszumot tudnak kötni.

Az elmondottak alapján a gyártók egy dologban biztosan egyetértenek: egyikük sem szívesen válna meg az MGU-H-tól, mert műszaki szempontból visszalépésként élnék meg.

„A 2021-es változtatások az MGU-H eltávolításával a technológia szerepének csökkentése felé haladnak – vélekedett Cowell. – Úgy gondolom, az MGU-H-t tették felelőssé a motorzaj hiányáért. Szerintem maradnia kellene, mert az eltávolításával visszalépünk, valamint rengeteg energia is elvész, aminek az autó teljesítménye látja kárát. Mindemellett

ez a legcsodálatosabb rendszer, amely minimalizálja a turbólyukat.

Ezután majd olyan rendszereket kell fejlesztenünk, ami megteszi ezt helyette és valószínűleg üzemanyagot is kell égetnünk a kipufogóban, ami mérnöki fejjel nem tűnik a legtiszeletreméltóbb tettnek. De, ahogyan korábban is mondtam, meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a technológia és a szórakoztatás között."

Cowell mellett Tanabe Tojoharu, a Honda F1-es technikai igazgatója, Rémi Taffin, a Renault motorspecialistája és Binotto is hiányolná az MGU-H-t. Sergio Marchionne, a Ferrari elnöke tavaly ősszel az új motorszabályok hallatán a vörösök kiszállásával fenyegetőzött. Azóta kissé megenyhült, de ha nem a maranellóiak szájíze szerint alakulnak a tárgyalások, továbbra sem vetette el a gyártó távozását a Forma-1-ból.

Vannak még területek, amelyeknek az erőforrásrendszer a kulcsa és fontos, hogy fenntartsuk a technológiai versenyt ezen a téren. Ez differenciáló tényező kellene legyen a gyártók között. Ez a sport és a Forma-1 DNS-ének része – egyértelműsítette a Ferrari nézeteit Binotto. – Valamilyen módon el tudnánk fogadni az MGU-H száműzését, de ez még nem jelenti azt, hogy egységesítenünk kell a hajtásláncot."

Az MGU-H eltávolításával egy dolgot elérhetnek a Forma-1 irányítói, mégpedig további gyártókat csábíthatnak a sportba.

„Azt hiszem, egyike azon dolgoknak amelyet mindannyian szeretnénk, hogy tíz csapat tíz különböző motorgyártóval vegyen részt. Az MGU-H eltávolítása valószínűleg segítene ezt elérni. – ismerte be Cowell. – Mi felajánlottuk, hogy technológiai segítséget nyújtunk a beszállóknak, akiknek könnyebbé teszi a dolgát, ha megszabadulunk a bonyolultnak ítélt rendszerektől. De, ez nem új keletű, mindig is igyekeztünk méltányosan, ugyanazt a teljesítményszintet biztosítani a partnercsapatainknak, így ebben az esetben is szeretnénk segíteni a szabályok adta kereteken belül, mivel igazán szeretnénk, ha új gyártók érkeznének egészségesebbé téve a sportot."

Arra a kérdésre, hogy a Ferrari és a Renault is hasonlóan járna-e el, Binotto azt felelte, hogy a sportnak mindenképpen jót tennének az új gyártók, de a legtöbb, amit a Ferrari tehet, az a szabályok egyszerűbbé tétele. A franciáknak pedig Taffin elmondása szerint több részletre lenne szüksége a támogatás típusáról ahhoz, hogy eldöntsék, segítenének-e.