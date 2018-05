Vettel hamarabb kaphat erősebb motort Räikkönennél

A kényszerű spanyolországi motorcsere felboríthatja a Ferrari fejlesztési tervét, legalábbis a 2007-es világbajnok esetében. Monacóban egyelőre megtarthatja az erőforrását.

Pénteken és vasárnap is elromlott az erőforrás Kimi Räikkönen autójában a Spanyol Nagydíj hétvégéjén, így a finn pilóta autójába elővigyázatosságból már több fődarab második példányát is beépítették. Ez sem hozott azonban megnyugvást, mert Räikkönen a versenyt is kénytelen volt feladni, hiába futott az új motor csak kevés kilométert.

Az idénynyitó óta használt erőforrás állapotáról és esetleges bevethetőségéről egyelőre nincs hír, az Autosport azt viszont megtudta, hogy vasárnap elektromos hiba miatt a V6-os motor baloldali hengerei nem működtek, de a belső égésű motor nem sérült, így Monacóban várhatóan ismét ez üzemel majd Räikkönen autójában.

A Ferrari eredetileg a Monacói Nagydíj után akart idén először motorokat cserélni, hogy a Kanadai Nagydíjon a Renault-hoz és a Hondához hasonlóan nagyobb teljesítményű változatot vethessenek be. A spanyolországi csere azonban átírta a terveket, Räikkönen valószínűleg csak a Német Nagydíj előtt kaphat új motort, így lehetséges, hogy

négy nyári versenyhétvégén Vettel motorja erősebb lesz Räikkönenénél.

Ráadásul, a finn pilóta még így is kapna egy rajtbüntetést a szezon vége felé, mert már most úgy tűnik, hogy három erőforrással nem tudja majd teljesíteni a 21 versenyhétvégét. A barcelonai kiesésével az első öt futamból kettőt feladott műszaki jellegű hibák miatt (a másik három alkalommal dobogós volt), így a hátránya már 47 pont Lewis Hamilton és 30 pont Vettel mögött.

Räikkönen szempontjából fontos lenne, hogy a Ferrari összekapja magát, mert az idei szezont az elmúlt évekhez képest jobban kezdte, de így is folyamatosak a pletykák, hogy valaki más ülhet a helyére a következő szezontól. Ezt ő állítólag megszokta már, de a nyomás így is a levegőben van. Legutóbb Jenson Button mondta ki, hogy Daniel Ricciardo a Ferrarihoz mehet.

Gyanítom, hogy megnyílt az alkalom a Ferrarihoz igazolni, lehetősége adódhat a Mercedesnél és a Red Bullnál is

– nyilatkozta a 2009-es világbajnok a Sky Sports-nak. – Nem könnyű döntés, hiszen ez a három élcsapat! Ilyen helyzetbe senki sem szokott kerülni és nagyon szerencsésnek mondhatja magát. A szívét kell követnie és azt az istállót választani, ahol a legjobb számára a hangulat. Személy szerint, én szeretném őt a Ferrarinál látni.