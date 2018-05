Egykoron világbajnoki címeket nyertek és még a 2000-es évek elején is stabil élcsapatnak számítottak, azóta azonban óriásit fordult a világ a Williamsszel. Az idei autójukkal nagyon mellényúltak és jelenleg a mezőny leglassabb csapatának számítanak.

A hibridkorszak első évében úgy tűnt, a Williams újra elindult felfelé, miután Felipe Massával és Valtteri Bottasszal a fedélzeten pole pozíciót és dobogós helyezéseket szereztek. A fejlődés azonban megtorpant, a grove-iak pedig évről évre hátrébb kerültek a rangsorban.

Az idei szezon előtt sokan úgy gondolták, óriási baklövést követtek el, amikor Robert Kubica helyett az újonc Szergej Szirotkint ültették be a még mindig csak egy évnyi F1-es rutinnal bíró Lance Stroll mellé, azóta azonban kiderült: nem a pilóták jelentik a csapat eredményességének legfőbb gátját.

Alexander Wurz, a csapat korábbi pilótája, jelenlegi tanácsadója az ORF-nek elemezte a Williams fő problémáját az idei autóval. „A diffúzornál veszítünk leszorítóerőt. Tavaly is szembesültünk már ezzel, de akkor mindössze kicsit idegesített, mostanra azonban tulajdonképpen tarthatatlanná vált. Rengeteg leszorítóerőt veszítünk, a versenyzők pedig egyáltalán nem bíznak az autóban. A probléma meghatározása mindössze tíz százalékot jelent, kijavítani a nehéz feladat."

Wurz szerint a hiba a szimulációs szoftverekben keresendő, mivel az adatok pályára való átültetésével már korábban is akadtak gondjai a grove-iaknak.

Egy pozitívumot azért így is ki tudott emelni a csapattal 2007-ben egy szezont lehúzó osztrák, mégpedig azt, hogy a krízishelyzet még egységessé teheti a Williams-t, amiért mindenki egy irányba húz a gondok minél előbbi megoldásáért.

Temetni még korai lenne a szezont, Melbourne után ugyanis radikális aerodinamikai változtatások mellett döntöttek, az új elemeket Wurz szerint azonban csak a nyári szünet előtt vetik be. Paddy Lowe, a csapat technikai igazgatója elmondta: gőzerővel dolgoznak a fejlesztéseken, változást azonban nem tudnak egyik napról a másikra elérni.

Barcelonában még semmi olyan fejlesztést sem vetettünk be, ami segítene megoldani a helyzetet. Ez a pálya nem bocsátja meg a hiányosságokat, ezért volt ilyen rossz a tempónk" – mondta a technikai igazgató. Lowe szavai egybecsengtek a Wurz által elmondottakkal, miszerint a versenyzőknek nincs meg a kellő önbizalmuk és tulajdonképpen az autó akadályozza meg őket abban, hogy rendesen vezessék azt. „Mostanában inkább magammal harcolok, mintsem az ellenfelekkel" – nyilatkozta Stroll a vasárnapi futam előtt, utalva rakoncátlan munkaeszközére.

A pénteki első szabadedzésen Robert Kubica, az istálló tesztpilótája is kipróbálta az FW41-est, a tapasztaltaktól pedig egyáltalán nem volt elragadtatva.

„Számítottam rá, hogy nehéz lesz, arra viszont nem, hogy ennyire. Eltekintve attól, hogy lassúak voltunk, az autót szinte lehetetlen volt a pályán tartani. Ezen mindenképpen változtatnunk kell" – mondta az egyszeres futamgyőztes lengyel.

A szombati időmérőt az utolsó két helyen zárták a Williams-ek, a versenyen Stroll 2 kör hátránnyal a 11., Szirotkin 3 kör hátránnyal a 14., utolsó helyen végzett. Az orosznak a zabolátlan autó mellett azonban egy jóval égetőbb problémával is meg kellett küzdenie.

Próbálok úgy fogalmazni, hogy senkit ne hozzak zavarba: az egész versenyen szenvedtem a kényelemmel

– utalt Szirotkin arra, hogy az autó ülése égette a hátsóját. – A szezon eleje óta jelen van ez a probléma, de még nem volt lehetőségünk rendesen foglalkozni vele. Végeztünk néhány módosítást, de nem vagyok benne biztos, hogy a helyes irányba."

Életem legkeményebb versenye volt, már azért is meg kellett szenvednem, hogy az autóban tudjak maradni, nagyon fájdalmas volt" – emlékezett vissza a problémára, ami az összpontosításban is hátráltatta őt. A virtuális biztonsági autós fázis után meg is pördült emiatt.

Ilyen autóval nehéz lesz pótolni a főszponzort

Nem elég a pocsék tempó, a Williams-nek a pályán kívül is akadnak gondjai. A Martini 2014 óta az istálló főszponzora, az italgyártó cég azonban az idénynyitó előtt bejelentette: a szezon végén elhagyja a csapatot. Mindennek tetejébe Ed Wood főtervező is távozott, egyszerre két nagy veszteség is érte tehát a grove-iakat.

Paddy Lowe elismerte: a Martini után nem lesz könnyű másik főszponzort találni.

„Nehéz a helyzet. Nincs könnyű megoldás a pótlásra. Világos, hogy a csapat, magamat is beleértve, nem dolgozott elég jól és az utóbbi két hónapban nem fejlődött eleget. Ez bonyolítja a szponzori helyzetet, de ez egy ilyen sport" – utalt arra a technikai igazgató, hogy a pályán elért rossz eredményekkel aligha lesz könnyű új főtámogatót találni.

Ami Wood távozását illeti, az Lowe szerint nem függ össze a csapat bukdácsolásával, pótlása pedig kevésbé sürgős feladat.

„Ed távozásának semmi köze a pályán mutatott teljesítményünkhöz, azért döntött így, hogy más dolgokkal foglalkozzon. Üresedés keletkezett a posztján, de nem sietünk a minél hamarabbi betöltésével."