Vezet, de még mindig a gumikat vizslatja a Mercedes

Nagy szél, kiszámíthatatlan gumik, 1. hely: Röviden így lehetne összefoglalni a Forma-1-es Mercedes istálló pénteki edzésnapját Barcelonában. Azonban bármennyire is kényelmesnek tűnik a helyzetük, Hamiltonék tudják, a dolgok egyik pillanatról a másikra megváltozhatnak.

Erős napot zártak Barcelonában a Mercedesek, amelyek a Spanyol Nagydíj első szabadedzésén Valtteri Bottas-Lewis Hamilton sorrendben az első két helyen zártak. A második gyakorláson a négyszeres világbajnok átvette a vezetést, finn csapattársa pedig 5. lett, miután hibázott a szuperlágy gumikkal megkezdett gyorskörén. Bár az egykörös tempó tekintetében jól szerepeltek, a körülmények az Ezüstnyilakat sem kímélték.

„Elég jó napot zártunk, de egyben trükköset is, mivel igen szeles volt az idő. Mindenki szenvedett a változó irányú szél miatt, hiszen miközben mindig ugyanúgy érkeztünk meg egy adott kanyarhoz, a szél folyamatosan más irányból fújt, ezért sok volt a pályaelhagyás. A körülmények megnehezítették a helyes beállítások megtalálását is, de így is minden feladatot elvégeztünk és igen gyorsak is voltunk az előző évekhez képest" – nyilatkozta Hamilton.

Holnapra remélem hűvösebb lesz és a szél sem fog ennyire fújni. Szoros lesz a küzdelem az élen álló három csapat között. Nem tudnám megmondani, hogy jelenleg ki a leggyorsabb.

A sokak szerint a mezőny legjobb formában levő pilótája, Valtteri Bottas is elégedetten szállt ki a W09-es Mercedesből, a finn ugyanakkor figyelmeztetett: nem szabad előre inniuk a medve bőrére.

Összességében jó nap volt. Különösen az első szabadedzés volt biztató, az autót az első perctől fogva jó érzés volt vezetni. Változtattunk néhány dolgon a második tréningre, amitől nem lett gyorsabb a kocsi, úgyhogy visszaálltunk az eredeti beállításokra.

– mondta a bakui győzelmet az utolsó körben elbukó finn. – Jól kezdtük a hétvégét, de a dolgok gyorsan megváltozhatnak péntekről szombatra, különösen azért, mert a Ferrari és a Red Bull is gyorsnak tűnt ma. Nem igazán éreztem nagyobb tapadást a szuperlágy gumin a többi keverékhez képest, úgyhogy ezen még dolgoznunk kell holnapra."

Andrew Shovlin, a Mercedes vezető versenymérnöke is többnyire rendben levőnek nevezte az edzéseket, a gumikon azonban még ő sem tudott kiigazodni.

Hasznos napot zártunk, mindkét autó megbízhatóan működött és teljesítette az előre eltervezett programot.

– ecsetelte Shovlin. – A körülmények nem voltak kimondottan könnyűek, a szél erősen és kiszámíthatatlanul fújt és mindkét versenyzőnket megtréfálta a szuperlágyas körén, de nem mi voltunk az egyetlenek, akik azon küzdöttek, hogy mindhárom szektort összerakják. Nehéz volt megítélni, hogy mit várhatunk a gumiktól, mivel a téli teszteken nagyon hidegek voltak a körülmények, valamint most először használtuk a keskenyebb futófelületű abroncsokat. Emiatt a szokottnál több időt töltöttünk azzal, hogy megértsük mindhárom keveréket és hasznos információkat szerezzünk róluk a versenyre."

Bottashoz hasonlóan a versenymérnök is tart a riválisoktól, ezért örülne neki, ha további tizedeket tudnának kisajtolni a szuperlágy keverékből.

„Az autónk jól működött itt a télen, de láthattuk, hogy a Red Bull és a Ferrari sokat fejlődött az első versenyekre, ami egyértelműen megmutatkozott a mai teljesítményükben is. Találnunk kell még egy kis tempót, különösen a leglágyabb keveréken, tekintve, hogy milyen fontos itt az időmérő. Az autó nem volt ma tökéletes, úgyhogy remélhetőleg holnapra tudunk még javulni és megnehezíthetjük a Red Bull és a Ferrari dolgát."