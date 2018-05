Hamiltonnak beütött a karcsúsítás, de a Ferrari is érzi

A szokásosnál vékonyabb a gumik futófelülete a Spanyol Nagydíjon, ez feladja a leckét a csapatoknak. Hamilton emiatt is küszködhetett a versenyszimulácón, amelyek alapján egyelőre nincs egyértelmű favorit, bár a címvédő szerint a Ferrari titkolta a valódi tempóját.

A Forma-1-es csapatoknak a Spanyol Nagydíj minden évben olyan, mint a hölgyeknek egy esküvő: vadonatúj kosztümmel készülnek, annyi fejlesztést időzítenek a barcelonai pályára, hogy szinte teljesen új autóval jelennek meg az idény elejéhez képest.

A Haas speciel a kivételek közé tartozik, ők úgy döntöttek, inkább csiszolgatják még egy kicsit az új nagy csomagot a gyárban, illetve azt sem akarják megkockáztatni, hogy a tartalék elemek hiánya miatt esetleg bajba kerüljenek. A többi csapat viszont, beleértve a mezőny krémjét is, alaposan átépítette az autóját, a leglátványosabban egyértelműen a Ferrari, amely új helyet talált a visszapillantó tükröknek.

Az egyik legfontosabb, mindegyik autót érintő változás szabad szemmel észrevehetetlen: a Pirelli 0,4 milliméterrel karcsúbbá tette a gumik futófelületét. "Azért, hogy elkerüljük a túlmelegedésüket és a hólyagosodást – magyarázta Mario Isola, a gyártó sportigazgatója.

Úgy láttuk, ez idáig sikerült úgy, hogy nem csökkent a gumik élettartama, és a kopásuknak sem ártott." Minderre azért volt szükség, mert a tavalyi verseny óta újraaszfaltozták a barcelonai pályát, és a sima felület a téli teszteken az Isola által említett problémákat indukálta az akkori vastagabb abroncsokban.

A Spanyol Nagydíj mellett a Francián és a Briten lesznek karcsúbbak a gumik a szokásosnál, de úgy tűnik, bármilyen kis eltérésről van szó, az igenis sokat számít. "A gumik eléggé megváltoztak. Nem gondolom, hogy jobbak lettek" – jelentette ki Sebastian Vettel, aki szerint a Ferrari fejlesztései sem módosítottak annyit az autója viselkedésén, mint ez. A Mercedes mérnöke, Andy Shovlin megemlítette, hogy az edzéseken "éppen ezért az átlagosnál több időt fordítottunk arra, hogy megértsük a három keveréket."

Lehet, hogy pénteken a szél mellett a Pirelli változtatásának is szerepe volt a sok vezetői hibában. Az időmérő szimulációkon az élboly is esett-kelt, a tabella első két helyén Lewis Hamilton és Daniel Ricciardo a lágy gumis idejével végzett, mert a szuperlágy keveréken megcsúsztak, de ugyanez történt Valtteri Bottasszal, Max Verstappennel és Kimi Räikkönennel is, akik az újabb kísérletüknél már nem sokat tudtak gyorsulni a meggyötört gumikon.

A hosszú etapokból az alábbi tanulságokat lehet levonni:

A Mercedes egy mért körös előnye eltűnt a versenyszimulációkra. A szuperlágy gumis etapok első 7 értékelhető köre alapján Bottas 1:22.959-es átlagot jegyzett, ami Ricciardóénál 2,5, Sebastian Vettelénél 1,3 tizeddel jobb volt, de Verstappenétől 1,1-gyel elmaradt. Ez örömteli, hiszen a pénteki eredmények alapján szoros maradhat a küzdelem a három élcsapat között. Hamilton ugyanakkor attól tart, a Ferrari nem mutatta meg a valós erejét. "Nem teljesen tiszta, milyen volt a tempójuk ma. Valószínűleg rejtőzködtek, holnap fogják megmutatni, mire képesek" – állította.

A grafikonon látszik, hogy Verstappen nagyon egyenletesen szállította az 1:22-es köröket és az abroncsai sem amortizálódtak, bár kopásból eredő tempóvesztést másoknál sem lehet látni. A holland a pálya első szektorában általában 2-3 tizeddel lassabb volt Bottasnál, az utolsóban, ahol a lassabb kanyarok dominálnak, ugyanennyit hozott rajta, míg a középső harmadban jellemzően hasonlóan teljesítettek.

Ricciardo elismerte, hogy a Red Bullnak "még rá kell jönnie, hogyan optimalizálja" a beállításokat az újításokkal, de szerinte közel járnak a célhoz. Az RB14 oldalán többek között átalakították a bumerángszárnyat és az összekötő terelőlapot, a padlólemez elején pedig háromról hatra növelték a hasadékok számát. A csapatnak azért fájhat a szíve, mert az időmérőn szokás szerint nehéz lesz versenyre kelniük a Ferrarival és a Mercedesszel, Barcelonában pedig kimondottan embert próbáló feladat előzni. Említsük meg, hogy az előző futam helyszínén, Bakuban is erősnek tűntek pénteken, vasárnap azonban esélyük sem volt a győzelemért harcolni.

Hamilton azzal a felkiáltással érkezett ide, hogy a Mercedes jobban boldoguljon az autóval, mint korábban, de úgy néz ki, ez pénteken nála nem igazán sikerült. A hosszú etapján látványosan több ellenkormányzásra kényszerült, mint például Vettel vagy Verstappen, a W09 gyakran lecsúszott az ívről. "Mindenki szenvedett a szélirány változásától – jelentette ki. Egy adott kanyarban sosem fújt kétszer ugyanúgy." Ez viszont nem magyarázat arra, miért nem érezte megfelelőnek a tapadást a hosszú etapja elején. A folyamatos korrigálások miatt egyszer sem futott jobb időt Bottasnál a szuperlágy gumin. A grafikon fekete csíkján látható, hogy csapattársától és Vetteltől, valamint a Red Bulloktól körönként több tizeddel, olykor több mint 1 másodperccel elmaradt. (Vettellel ellentétben az ő kilengéseit nem a forgalom okozta.)

Hamilton a köridőket és a különbségeket hallva egyszer rá is kérdezett a mérnökénél, hogy Bottas és Verstappen ugyanúgy a szuperlágy keveréken megy-e, mint ő – nyilván azt hitte, ellenfelei a lágy típuson vitézkednek. Ami annyiból jó megérzés lehetett volna, hogy a többi autón sem muzsikált jól a hétvége legpuhább abroncsa. "Nem igazán tudtuk munkára fogni őket, és szerintem mások sem. Úgy néz ki, ezt lesz a legnehezebb kiismerni" – közölte Ricciardo. Ennek fényében nem lenne meglepő, ha az élmenők az időmérőn ismét a keményebb, azaz a lágy gumin próbálnának továbbjutni a Q2-ből. Ezen a típuson kevesebb mért kört tettek meg a csapatok (a Sergio Pérez félreállt Force Indiája miatt elrendelt VSC-fázis következményeként), de Hamilton 1:21.5 fölötti időkkel azon is lassabbnak bizonyult Vettelnél és a Red Bulloknál. (Bottas a közepes keveréket vizsgálta a kerékcsere után.)