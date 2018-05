Räikkönen nem úszta meg a motorcserét

A Ferrari több fődarabot is kénytelen kicserélni Kimi Räikkönen erőforrásában a pénteki motorhiba után. Ez később akár nagy bajt is okozhat.

Motorhiba hátráltatta Kimi Räikkönent a Spanyol Nagydíj második szabadedzésén, ezért a finn pilóta értékes pályaidőt vesztett. A telemetria adatait látva mérnöke arra kérte, hogy álljon meg az autóval, de a lejtőt kihasználva Räikkönen vissza tudott gurulni a szerelőihez, azonban a hibát az edzés végéig már nem tudták orvosolni.

Olyannyira, hogy a Ferrari úgy döntött, több fődarabot is kicserélnek Räikkönen erőforrásában, így szombatra megkapja az idei második belső égésű motort, turbófeltöltőt, és MGU-H-t az engedélyezett háromból. A csapat szerint egyelőre elővigyázatosságról van szó és bevizsgálás után a most kiszerelt elemek később akár bevethetők is maradnak majd.

Tekintettel arra, hogy Räikkönen egyelőre az idei szezonra engedélyezett kvótán belül marad a felhasználható erőforrás-összetevők terén, büntetést most nem kap, de ha az alkatrészek esetleg javíthatatlannak bizonyulnak, később valószínűleg elkerülhetetlen lesz a rajtbüntetés.

Az FIA azt is megerősítette, hogy az Azeri Nagydíjról kieső pilóták autóiba új sebességváltókat szereltek, de a szabályok szerint ezt is büntetlenül megtehették.

Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Esteban Ocon új egységeket kapott, de a lehetőség adott volt Nico Hülkenberg és Romain Grosjean számára még úgyis, hogy nekik már a bakui futam előtt új egységeket építettek be. A hatfutamos „számláló” náluk is nulláról indul, büntetlenül legközelebb a szezon derekánál cserélhetnek sebességváltót, feltéve, hogy addig nem esnek ki újra.

Hamilton már utalt erre

Räikkönen motorhibája alig egy nappal azután történt, hogy Lewis Hamilton egy barcelonai sajtóbeszélgetésen azt mondta, a Mercedes mérnökei szerint a Ferrari motorerőben már föléjük nőtt, de elképzelhetőnek tartotta, hogy az ellenfeleik a megbízhatóság rovására növelték a teljesítményt. A Mercedes a gyári csapatnál és az ügyfeleknél is minden alkatrészből az első példánynál tart.

A Ferrari pilótája a mezőny harmadik tagja, aki megkapta már a második MGU-H-t, turbót és belső égésű motort.

Korábban Daniel Ricciardo (Renault) és Pierre Gasly (Honda) is így járt, de Brendon Hartley-nak is beszereltek már két-két turbót és MGU-H-t, valamint a gyári Renault két pilótája is a második MGU-H egységeket nyüstöli.