Átmeneti két év következik az előzés könnyítéséért vívott harcban. A Forma-1-es autók bonyolult aerodinamikáját már jövőre igyekeznek egyszerűsíteni, de hogy ez mennyit javít a izgalmakon a 2021-es szabályváltoztatások előtt, azt Lewis Hamilton sem tudja megmondani.

Jövőre várhatóan másfél másodperccel lassabbak lesznek a Forma-1-es autók. A múlt héten az FIA elfogadta azt az első és hátsó szárny, valamint a teljes aerodinamika egyszerűsítéséről szóló javaslatcsomagot, amelyenek célja, hogy az autók szorosabban követhessék egymást a pályán. Ezáltal könnyebb lesz előzni, a köriők pedig lassabbak lesznek. A tavalyi szezonra bevezetett módosítások (mint például a szélesebb autók) gyorsabbá tették az autókat, ezt a gyorsulást igyekeznek visszaszorítani.

„Arra számítunk, hogy a 2016-tól 2017-re tapasztalt teljesítménynövekedést egyharmadával csökkentjük, ami azt jelenti, hogy nagyjából másfél másodperces lassulást várunk – magyarázta Nikolas Tombazis, az FIA formaautós technikai igazgatója. – Nehéz megjósolni, hogy addig mennyit fejlesztenek a csapatok, de mindenképpen teljesítményvesztésre számítunk."

A 2019-es módosítások a 2021-re tervezett átfogó szabályváltozások miatt végzett kutatásokból származnak. Tombazis előbbieket átmeneti megoldásként kezeli, három éven belül pedig jelentősebb változásra számít.

„Jelenleg is dolgozunk az FIA-val közösen 2021-re, ez a munka azonban az autók jóval összetettebb területeit is érinti, ezért még odébb van, mire meghatározhatjuk a szabályokat. A jövő évi változtatások az eddigiek során megtanultak eredményei, az autók szélárnyékban tapasztalható viselkedéséről tanultakat is felhasználtuk.Ezeket jövőre már alkalmazni szeretnénk, ezért csak az autók egyszerűbb területeire vonatkoznak" – ecsetelte a Ferrari korábbi főtervezője.

A 2021-es szabályokhoz még rengeteg kutatómunkára van szükség, ami persze nem azt jelenti, hogy a jövő évi módosításokat elkapkodták volna. Tombazis elmondása szerint már azokat is több kutatás előzte meg, mint bármelyik korábbi aerodinamikai módosítást a 2009-es nagy változások óta.

Lewis Hamilton a Spanyol Nagydíj csütörtökjén tartott sajtóbeszélgetésen egyelőre kissé szkeptikusan fogadta a jövőre életbe lépő szabályokat, amelyekről még nem is tud vajmi sokat.

Nem ástam még bele magam, nem ismerem a tényeket. Valaki a csapatból azt mondta, hogy jobbá tehetik a versenyzést, de nem tudom megmondani, hogy valóban így lesz-e

– mondta a négyszeres világbajnok a beszélgetésen, ahol partnerünk, az F+1 blog is jelen volt. – Mindenesetre az összes pályán egy másodpercen belül kellene tudjuk követni az előttünk haladót ahhoz, hogy jobb legyen a versenyzés. Korábban is próbálkoztak több dologgal, és nem lett jobb, de mivel nem tudom, hogy pontosan mi fog változni, jósolni sem tudok."

A DRS csak a szükséges rossz

Az állítható hátsó szárny jelentősége nagyobb lesz 2019-ben és 2020-ban az új aerodinamikai szabályoknak köszönhetően, de mindez csak átmeneti, 2021-re ugyanis részben, de akár teljesen eltűnhet. Ross Brawn, az F1 sportigazgatója korábban nem titkolta: nem szereti a rendszert, Tombazis pedig osztja a véleményét.

Való igaz, erősek a fenntartásaink a rendszerrel szemben, Reméljük, hogy 2021-ben az autók képesek lesznek szorosabban követni egymást, ennek eredményeként pedig jó lenne, ha nagy mértékben csökkenthetnénk a DRS használatát, vagy akár teljesen meg is szabadulhatnánk tőle.

– mondta Tombazis. – De amíg ezt nem érjük el, egyfajta szükséges rossznak nevezném az állítható hátsó szárnyat. Úgy érezzük, jelenleg ez a jó megoldás."

Az FIA formaautós technikai igazgatója magabiztos azt illetően, hogy az „átmeneti" két évben 25-30%-al megnövekedett hatású DRS pozitívan hat a versenyzésre.

Charlie Whiting, az F1 versenyigazgatója pedig tisztázta, nem az előzések könnyítése, hanem az állítható hátsó szárny hatékonyabbá tétele a céljuk egyes helyszíneken. „Rövidebb egyenesekben is hatékonnyá tehetjük a DRS-t. Jelenleg ahol csak lehet, például Melbourne-ben, a zónákat próbáljuk meghosszabbítani, Kanadában pedig talán egy extra zónát is létrehozhatunk. Ezek azok a helyszínek, ahol jövőre már jobban működhet a rendszer."

„Minden pályán megvizsgáljuk, hogy mennyire hatékony a DRS, majd úgy próbáljuk meghatározni a zónák hosszát, hogy négy tizeden belül kell legyen a hátul haladó ahhoz, hogy előnye származzon belőle – ismertette az FIA módszereit a zónák kijelölésére a versenyigazgató. – Ilyen közel kerülni elég nehéz, de ha sikerül és elég hosszú az egyenes, akkor a féktávra az előző a másik mellé tud érni. Ha ugyanezt el tudjuk érni rövidebb egyenesekben, akkor több pályán is működni fog a rendszer, ugyanakkor ha a jövőben is a mostani szisztéma szerint járunk el, nem fogja könnyebbé tenni magát az előzést. Továbbra is azt akarjuk, hogy a pilótáknak meg kelljen dolgozniuk az előzésért."