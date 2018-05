Már-már videojáték lesz az F1-közvetítés

Elsőre inkább egy sci-fi film jut róla eszünkbe, ez azonban a valóság: Az Azeri Nagydíjon megjelentek a sokak által szükséges rossznak tekintett glóriára vetített grafikák, amelyekből a továbbiakban egyre több lesz.

A Liberty Media hatalomátvétele óta az F1 kereskedelmi jogainak birtokosa kiemelten fontosnak tekinti a versenyhétvégék közvetítésének fejlesztését. Kísérleteznek az autókra szerelt mikrofonokkal, a pálya melletti kamerák elhelyezésével és még rengeteg dologgal, a legutóbbi újításuk pedig az idei szezonra bevezetett, igencsak vegyes fogadtatásban részesülő glóriát érinti.

A pilóták fejét védő szerkezet esztétikusnak a legkevésbé sem nevezhető, ráadásul az utóbbi szezonokban előszeretettel használt, pilóta feje mögött elhelyezett fedélzeti kamera képét is alaposan elrontott, így azokat az Ausztrál Nagydíj pénteki edzésnapja óta nem is láthattuk a közvetítésekben. Van azonban egy funkció, amire jó a glória – azon túl, hogy megvédi a pilóta fejét – remekül lehet rá számítógépes grafikát vetíteni a hagyományos fedélzeti kamera képén.

A nézők először az Azeri Nagydíj pénteki első szabadedzésén találkozhattak az újítással.

A grafika segítségével egyszerre lehet látni az autó valós idejű sebességét, az éppen használt sebességi fokozatot, a motor fordulatszámát, valamint nyomon követni a gáz, illetve a fékpedál használatát.

Ezzel semmi olyan információ nem került a képernyőre, amivel korábban ne találkozhattak volna a nézők, azzal azonban, hogy az adatokat a glóriára vetítették, azok nem takartak el olyan részt a képernyőből, amit a grafika nélkül láttak volna.

Az F1 közvetítő stábja szerint mindez azonban csak a kezdet, első lépésként csupán szerették volna lemérni, hogy működik-e ez a típusú grafika.

A továbbiakban akár bennfentes adatokat is megmutathatnak, például a gumik hőmérsékleteit. Ez azonban kényesebb terület, hiszen míg például a Mercedest aligha érdekli, hogy a többi csapat látja, mekkora oldalgyorsulás hat Lewis Hamiltonra kanyarodás közben, a gumik biztonsági autós újraindításnál mért hőmérséklete már jóval érzékenyebben érintené őket.

Számos adatcsomagunk van és megpróbálunk annyit megmutatni ezekből a nézőknek, amennyit csak mutathatunk

– nyilatkozta Dean Locke, az F1-es TV-közvetítések rendezője az Autosportnak. – A csapatok nem engedélyeznek bármit, ami előnyhöz juttathatja a riválisaikat, de azért együtt tudunk dolgozni velük. Még vannak a tarsolyunkban olyan dolgok, amelyeket korábban már felhasználtunk és most beépíthetünk a glória grafikájába, mint például a G-erők. Új elemek is lesznek, amelyeket be fogunk építeni."

A tervek szerint a fordulatszámmérő éleit megvastagítják, hogy a grafika jobban kivehető legyen. Locke elmondta, hogy filmekből és videójátékokból egyaránt merítettek ötletet a grafika dizájnjához, amelynek bevezetése azért késett, mert néhány csapat aerodinamikai elemeket alakított ki a glórián.

Nem akartunk előállni olyasmivel, amit nem teszteltünk le megfelelően. Nyilvánvalóan a fő cél az volt, hogy valami eltérőt nyújtsunk az eddigiektől

– mondta Justin Laurie, az F1 tcehnikai producere az Autosportnak. – Azon a területen eddig nem történt semmi, nem volt ott információ sem, úgyhogy szerettük volna innovatív, egyben kreatív módon kihasználni. Úgy tűnik, hogy népszerű fogadtatást kapott, ami jó dolog."