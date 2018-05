Jenson Button, a Forma-1 2009-es világbajnoka újra összemérheti tudását korábbi csapattársával, a kétszeres vb-győztes Fernando Alonsóval, a helyszín azonban mindkettejüknek új lesz. Noha a Le Mans-i 24 óráson nem F1-es gépekkel csapnak majd össze, Button ezúttal sem vár kevesebbet a spanyoltól.

Jenson Button két évig volt Fernando Alonso csapattársa a McLarennél, mielőtt a 2016-os szezon végén visszavonult a Forma-1-ből, így saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen a kétszeres világbajnok spanyol ellen versenyezni. Első közös idényükben mindketten a Honda motoros McLaren megbízhatatlanságával szenvedtek, az összevetés tehát a szokottnál kevésbé reprezentatív, de Button képességeiről így is sokat elárul, hogy abból a 9 alkalomból, amikor mindketten célba értek, 5-ször is Alonso előtt végzett. Egy évvel később ez az arány 11-ből 4-re módosult.

A brit világbajnoknak az idén ismét lehetősége lesz összecsapni Alonsóval, hiszen a spái idénynyitó kivételével teljes szezont fut a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) LMP1-es kategóriájában, az SMP Racing színeiben.

A Le Mans-i 24 óráson debütáló Button az egyik, Dallara által épített, AER erőforrásokkal hajtott, BR1 névre keresztelt prototípust fogja vezetni a szintén korábbi F1-es pilóta Vitalij Petrov és a tavaly még az IndyCarban versenyző Mihail Aljosin váltótársaként. Akárcsak Alonsónak, a britnek is ez lesz az első Le Mans-i 24 órás versenye.

Képzelhetik, mindig is arról álmodtam, hogy Le Mans-ban versenyzem. Szerintem minden pilóta álma, hogy részt vesz rajta és remélhetőleg meg is nyeri a huszonnégy órást, ez alól én sem vagyok kivétel – nyilatkozta 2009 F1-es világbajnoka az Autosportnak. – Azért megyünk Le Mans-ba, hogy a győzelemért harcoljunk. Természetesen mindannyian szeretnénk minden futamot megnyerni, amin elindulunk, de úgy gondolom, hogy valóban versenyképesek lehetünk."

A legendás autóverseny megnyeréséhez Buttonnak volt csapattársát, a viadalon a Toyota színeiben rajthoz álló Alonsót is le kell győznie. Ez nem lesz könnyű feladat, hiszen a Toyota sokkal versenyképesebb a privát istállóknál, ráadásul Alonso is kellemetlen ellenfél.

Egyértelműen egyike azoknak a pilótáknak, akik miatt aggódsz. Mindegy hol versenyzel, ha ő is a mezőny tagja, nyugtalan leszel miatt. Nem csak gyors, de egyben nagyon okos is, megvan a kellő tapasztalata, és mindig oda tud érni

– magasztalta Button a spanyolt a Sky Sportsnak. – Ha remek napod van, legyőzheted őt az időmérőn és nagyszerű versenyt futhatsz, de mindig ott lesz a sarkadban. Nagyon ritkán van rossz versenye, ami igen kemény, ha ő a csapattársad"

Mindketten újoncok lesznek Le Mans-ban, de ha Button valakitől nem számít a kezdők által elkövetett hibákra, az Alonso.

„Tudom, hogy ha azonos etapban leszünk kint a pályán, egy rossz mozdulatot sem fog elkövetni. Nem számít, hogy hajnali vagy délután három óra lesz, száz százalékot fog teljesíteni. Ezzel kell tartanod a lépést, de pont ezt imádom abban, hogy a világ legjobbjai ellen versenyzem. Az embernek folyamatosan koncentrálnia kell" – tekintett a kihívás elé a brit pilóta.

Japánban is vitézkedik

Button az idei szezontól a japán Super GT-ben versenyez a Kunimicu csapat színeiben egy Honda NSX-GT-vel. Két futamot követően a 3. helyen áll az összetettben Naoki Jamamotó társaként. A duó Okajamában a 2., Fudzsiban pedig a 9. helyen ért célba. E mellé jött még be a WEC, de mivel a Super GT-ben csak 8 versenyt rendeznek az évben, Buttonnak közel sincs olyan zsúfolt versenynaptára, mint a Sportautó-vb futamait a 21 fordulós F1-szezon mellett teljesítő Alonsónak.

Button a vlogján keresztül nyújt betekintést a Super GT eseményeibe

A kétszeres világbajnok nem titkolt célja, hogy a világon másodikként elérje az ún. "Triple Crownt", azaz a monacói F1-es győzelme mellé begyűjtse az Indianapolis 500 és a Le Mans-i 24 órás elsőségét is. A 2009-ben a Brawn GP-vel a hercegségben diadalmaskodó Button még ha nyerne is az idén Le Mans-ban, akkor sem próbálná meg teljesíteni a triplázást az Indy 500-on. „Ezt meghagyom Fernandónak, így is nagyjából ez pályafutásom eddigi legzsúfoltabb szezonja" – mondta a brit.

Még idő kell a McLarennek

Amikor Button 2016 végén visszavonult, a McLaren az akkorra megromlott kapcsolatának második évét zárta a Hondával és nem igazán látszott a fény az alagút végén. Bár az idei szezonra Renault erőforrásokra váltottak, továbbra is adósak a jó eredményekkel, és azzal, hogy a vezető hármas kihívói legyenek, hiszen az idén még a Q3-ba sem jutottak be.

Jelenleg nehéz felvenniük a versenyt a legjobb három csapattal, úgyhogy el fog tartani még egy ideig

– vélekedett Button arról, hogy a McLaren is élcsapattá válhat-e. – Tavaly és az idén is azt mondták, elképzelhető, hogy nekik van a legjobb autójuk a mezőnyben. Ez igen nagy feladat úgy, hogy a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull az ellenfél, és azt hiszem, bebizonyosodott, hogy nem a McLarené a legjobb gép. Ezért azt lehet mondani, hogy az idei szezonjuk eddig csalódást keltő, de ha nem mondták volna, hogy az övék a legjobb autó, pont az ellenkezőjét gondolnánk. Előreléptek, negyedikek a konstruktőrök versenyében, de amiatt, amit a szezon elején mondtak, az emberek azt gondolhatják, ennél többet vártak."