Titkos olajtartályt és a füstölő motor okát kutatják a Ferrari riválisai, de amíg azt megtalálják, a tükröknél keresik a kákán is a csomót. A Scuderia már Bakuban lépett.

Már az idei Ferrari bemutatóján látszott, hogy F1-es léptékkel mérve is innovatív autó készült Maranellóban, ráadásul az érdekességek egy része egyelőre láthatatlan maradt a lemezek alatt. A tavalyinál hosszabb tengelytáv és néhány aerodinamikai megoldás azonban feltűnő jelenség, köztük az iparművészeti szintre emelkedő tükrök kialakítása.

A visszapillantó tükrök az F1-es tervezők legkevésbé kedvelt karosszériaelemei közé tartoznak, mert kötelező elhelyezni őket, viszont útban vannak a légáramlatoknak. A glória megjelenésével rögtön egyezkedni is kezdtek az FIA-val, hogy felszerelhessék a visszapillantó tükröket az ormótlan bukókeretre, de a Ferrari már a szezon elején is megpróbált plusz funkciókat találni nekik.

A tükrök házát apró légterelőkké alakították, amik a hűtőnyílások felé irányítják a légáramlást, így javítva az erőforrás levegőellátását. Az ellenfelek azonban kiszúrták, hogy a kivitelezés módja nem felel meg az összes releváns előírásnak. A technikai szabályzat 3.5.5-ös pontja kimondja, hogy ha felülről nézzük az autót, nem szabad karosszériaelemet látnunk az ábrán pirossal jelölt mezőben.

A Ferrarinál valószínűleg maradt egy kis rés, ezért a bakui hétvégére meghosszabbították a tükörház felső peremét és apró „fogakat” is elhelyeztek rajta, ami így felülnézetből eltakarja az alatta lévő elemeket.

Aerodinamikai vizsgálatok hiányában csak gyanítani lehet, de ez valószínűleg semmilyen érdemi változást nem okoz az autó teljesítményében, viszont rámutat, hogy az ellenfelek vagy az FIA szakemberei milyen aprólékossággal vizsgálják az autókat, beleértve a Ferrarit is, ami az első négy futam alapján a mezőny leggyorsabb modelljének tűnik, de csak két futamot nyertek meg vele.

A módosítást Giorgio Piola és Matt Somerfield, az Autosport technikai szakértői vették észre, ők mutattak rá arra is, hogy a Ferrari az első szárnyon is változtatott, ez viszont tempóelőnyt is hozhatott nekik a konyhára. Átalakították a szárnylapokat, két elemet össze is vontak azzal a céllal, hogy az első kerekek körüli légáramlat zavartalanabb lehessen és csökkenjen a légellenállás is.

A Ferrarinál nem csak az autót, a pilótákat is folyamatosan fejlesztik, Kimi Räikkönen például keményen edzett a tél során.

„A múlt télen sikerült 3,2 kilogrammot lefogyasztanom Kimiről. Már csak 70 kg-ot nyom – nyilatkozta edzője, Mark Arnall az Iltalehti című lapnak, majd hozzátette, a mérnökök folyamatosan ezt kérik a pilótáktól. – Ha azt akarják, hogy az autó jobban forduljon, nagyobb súlyt helyeznek előre. Ha jobb tapadást szeretnének a hátsó kerekeknek, hátratolják azt. Túl nehéz versenyzővel, ez nem megy.”