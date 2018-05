Összesen 82 személy ellen nyomoznak az olasz hatóságok, Bernie Ecclestone-t is kihallgatták. Nagy adócsalási botrány bontakozhat ki.

Bonyolult pénzmosóhálózat leleplezésén dolgoznak az olasz hatóságok, számolt be a La Repubblica című lap. Úgy tudják, már 2012 óta eljárás folyik adóelkerülés és fiktív számlázás gyanújával, 82 gyanúsított lehet, hamarosan akár letartóztatásokra is sor kerülhet. A lap szerint a botrány az Olasz Nagydíj körül gyűrűzik, de több ismert személyt is kihallgattak már.

Közöttük van Bernie Ecclestone, az F1 korábbi ügyvezetője, valamint a versenyzőmenedzserként is dolgozó Nicolas Todt, aki az FIA-elnök Jean Todt fia. Ifjabb Todt jelenleg a Saubernél versenyző és a Ferrari támogatását élvező Charles Leclerc ügyeit intézi, de korábban ő foglalkozott a 2014-es balesete következtében 2015 nyarán elhunyt Jules Bianchi pályafutásának egyengetésével is.

A lap arról számolt be, hogy a hatóságok gyanúja szerint Todt irreálisan magas értékű személyi szponzorációs ügyleteket bonyolíthatott Bianchi képviselőjeként, amikor a francia pilóta még az orosz tulajdonú Marussia versenyzője volt. Hasonló pénzmosásgyanú 2016 végén a magyar autósportban érintett versenyzők és csapatok kapcsán is felmerült.

A helyek attól tartanak, hogy az Olasz Nagydíj kapcsán felfedezett „árnyékrendszert” akár más európai országok versenyei kapcsán is működtethették, de a lap további részleteket egyelőre nem közölt az ügyben.

Valószínűleg egy ettől független ügyben, de Ecclestone-t 2018 februárjában is kihallgatták Londonban, ott a brit adóhivatal kérdezte a Bambino nevű családi vállalata vagyongyarapodása kapcsán, miután a Sun értesülései szerint 3 milliárd fontnyi bevételre tettek szert az F1 eladása után. Ecclestone a lap szerint tagadta, hogy 1 milliárd fontnyi adótartozása lenne.

Ecclestone barátja és üzlettársa, Flavio Briatore nemrég nem jogerősen 18 hónap börtönbüntetést kapott adócsalás miatt Olaszországban. Az üzletembert luxusjachtja sodorta bajba, de a magánrepülője és a motorhome-ja miatt Lewis Hamilton is kénytelen volt magyarázkodni.