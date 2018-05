A bikaviadal folytatódik, az erősorrend letisztulhat a Spanyol GP-n

A Spanyol Nagydíjra minden csapat egy rakás fejlesztéssel készül, és ezen a helyszínen kevésbé valószínű, hogy valamelyikük nagyon mellélőne a beállításokkal, hiszen úgy ismerik a pályát, mint a tenyerüket.

Azon a helyszínen folytatódik a Forma-1-es világbajnokság, amelyiket a legjobban ismerik a csapatok: amióta beszüntették a korlátlan tesztelést, a Barcelona közelében található Circuit de Catalunyán töltötték a legtöbb időt felkészüléssel a pályán, az elmúlt három évben az összes közös előszezoni gyakorlást itt tartották.

Ennek köszönhetően mindenki sokkal jobb alapokról indítja az építkezést a beállításokkal, mint általában, kisebb eséllyel futnak zátonyra velük. „Kellemes érzés jobb adatokkal a zsebünkben ide utazni, mint más pályákra – mondta Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke, aki úgy érzi, kiderül, március elejéhez képest kinek hogyan változott a formája. A Spanyol Nagydíjon szerintem meglátjuk, ki fejlődött és ki nem."

A barcelonai pálya védjegye a sok lendületes kanyar, a kör első kétharmadában csak az 5-ös számú, lejtős balost veszik 150 km/ó alatt a pilóták. A gyors rész feketén-fehéren megmutatja, melyik autó mennyi leszorítóerőt termel, ami egyes csapatoknál felvidítja, máshol elszomorítja majd a mérnököket. Az utolsó szektor lassabb kanyarjaiban többet számít a mechanikai tapadás és az autók kigyorsítási képessége.

A vonalvezetés hátulütője, hogy gyakori a vonatozás, mert nehéz a másik autó nyomában maradni a gyors kanyarokban, a lassúk között pedig az üldözőnek gyakorlatilag lehetetlen kihasználnia a tempóelőnyét a helyszűke miatt.

A Spanyol Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek Pedralbes (1951, 1954), Jarama (1968-tól 1974-ig páros években, 1976-1979, 1981), Montjuich Park (1969-től 1975-ig páratlan években), Jerez (1986-1990), Barcelona (1991-) Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Michael Schumacher (6) / Ferrari (12) Legtöbb pole pozíció (pilóta/csapat) Michael Schumacher (7) / Ferrari (13) Az előző öt futam győztesei 2017: Lewis Hamilton, 2016: Max Verstappen, 2015: Nico Rosberg, 2014: Lewis Hamilton, 2013: Fernando Alonso Futamgyőztesek a mezőnyből Alonso, Hamilton, Räikkönen (2-2), Verstappen, Vettel (1-1)

"Barcelonában nagyon nehéz lesz előzni" – intett Max Verstappen. A célegyenesben például hiába van DRS zóna,

a rávezető sikánban szintén nehéz lőállásba kerülnie a támadónak, az első kanyarkombináció pedig túl gyors ahhoz, hogy könnyen be lehessen vetődni a másik mellé. Az elmúlt hét futamból ötön szoros csata alakult ki az 1. helyért, de az üldöző még DRS-sel sem tudott előzni, egyik esetben sem.

Marad a hármas versenyfutás az élmezőnyben?

Az autókra szerelt újítások garmadája potenciálisan átrendezheti az erőviszonyokat. Az istállók a szezon első európai versenyére időzítik az első átfogó, sok frissítést tartalmazó pakkjukat, de pont ezért az is simán előfordulhat, hogy minden marad a régiben, ha mindenkinél megvalósul a néhány tizedmásodpercnyi gyorsulás.

A Ferrari, a Mercedes és a Red Bull egymáshoz viszonyított erejét nehéz belőni az első négy verseny alapján, mert valamelyiküket mindig hátráltatta valami, viszont mindhárom istálló nyert már, és a szerencsekeréken pörgettek főnyereményt és csődöt is.

A legkiegyensúlyozottabbnak a Ferrari tűnik, de a Mercedesnek például kifejezetten kedveznek a már meglévő barcelonai tapasztalatok, melyek segítségével ezúttal jobban úrrá lehetnek a gumikon. Az előrejelzés szerint nem lesz nagyon meleg a hétvégén, 20 fok körül alakulhat a levegő hőmérséklete, de a barcelonai aszfaltcsík gyors kanyarjaiban elvileg nem okozhat problémát a gumik felmelegítése és üzemi hőfokon tartása. A Red Bullnak az előzési nehézségek jelentenek rossz hírt, a várhatóan ismét gyengébb rajtpozícióból Spanyolországban még nehezebb lesz fordítaniuk.

Ha a három élcsapat közel azonos szinten marad ezen a hétvégén is, ez az egész szezonban, vagy legalábbis a közeljövőben bizonyára így maradhat.

Kevesebb agresszió a bikaviadalban?

A Red Bullt többször nem csak a szombati hátránya hozta nehéz helyzetbe, a csapat versenyzői az öngólokat is szórták. A mélypont természetesen az ütközésük volt Bakuban, ami után komoly fejmosásban részesítették őket.

A csapat ugyanakkor nem tiltotta le Daniel Ricciardót és Max Verstappent az egymás elleni küzdelemről,

bár a két előzésmester nyilván mostantól kétszer is meggondolja, mikor és hova szúr be a csapattársa mellé. Ha valahol, a Red Bullnál megkönnyebbülhetnek, hogy Barcelonában borzasztó nehéz előzni. Egy újabb balhé tuti komoly szankciókkal és rendszabályozással járna, ami a pilóták egyéni bajnoki ambícióira is kihathat, míg Ricciardo szerződéshosszabbítását mélyen aláásná.

Az istállónak hiába van ugyanannyi győzelme, mint a címvédő Mercedesnek, pontból csak feleannyit gyűjtöttek hozzájuk képest. Főleg Verstappenre férne már rá egy tiszta hétvége, hiszen eddig mindig belekeveredett valami zűrbe, így jelenleg Fernando Alonso és Nico Hülkenberg is megelőzi a tabellán.

Lesz végre egy verseny Safety Car nélkül?

Az idei izgalmakhoz jelentősen hozzájárult, hogy mind a négy futamon volt valamilyen biztonsági autós fázis. A Spanyol Nagydíjon vajon lesz szükség rá? A barcelonai pálya nem a roncsderbikről ismert – ez a tágas bukóterek következménye is –, de említsük meg, hogy a rajtnál 2016-ban Lewis Hamilton és Nico Rosberg, 2017-ben Valtteri Bottas, Max Verstappen és Kimi Räikkönen nézte egymást tekebábunak, tehát bármikor benne van a pakliban egy kis kavalkád.

A gumikeverékek közül a szuperlágyat, a lágyat és a középkeményet lehet használni, és ez lesz a szezon első olyan versenyhétvégéje, amire a csapatok már a téli tesztek után, az ott gyűjtött ismeretek birtokában állíthatták össze a készletüket. Jelentős eltérés nincs az élcsapatok rendelése között, de ahogy várni lehetett, a Mercedes kevesebb szuperlágy és több közepes abroncsot kért a Ferrarinál, míg a Red Bull nagyjából kettejük között található ebből a szempontból.

A Pirelli szintén készül egy kis újítással a Spanyol Nagydíjra, aminek számításuk szerint nem lesz érezhető hatása a gyakorlatban: a szokásosnál 0,4 milliméterrel vékonyabb futófelületet tesznek a gumikra, hogy ne hevüljenek fel túlságosan. A változtatást a kiválóan tapadó új aszfaltréteg indokolta, amelynek felülete nagyon sima (a gyártó a második legalacsonyabb értékkel jellemezte az érdességi skálán), ezért a jelentős oldalterhelés ellenére sem koptatja nagyon a gumikat – amiknek vastagabb futófelület esetén még magasabbra szökne a hőmérsékletük.

„Hogy azt mérsékeljük kicsit, [az FIA-tól] kértünk egy kis csökkentést a futófelületen" – nyilatkozta Mario Isola, a Pirelli sportigazgatója. A lépés egy gumiszett össztömegét is csökkenti 1 kg-mal, amit a csapatoknak figyelembe kell venni a kalkulációnál. A barcelonai pálya a bal első abroncsot nyúzza meg legerősebben.

Alonsót feltölti vagy lemeríti a sorozatterhelés?

Az F1 és a WEC világbajnokságában való párhuzamos részvétellel monumentális kalandba vágott bele Fernando Alonso, amilyet utoljára a hőskor autóversenyzői vállaltak. A két sorozat idénye között megkezdődött az átfedés, vagyis innentől lehet figyelni, a sorozatterhelés milyen hatással van rá.

„Rendkívül precízen kell felépíteni az edzésprogramot, a repülési és pihenési menetrendet, a táplálkozást – mondta Alonso.

Minden nap próbálok minél több energiát megspórolni. Tudom, hogy ez sokat számít. Két hétre előre tervezek, arra gondolva, hogy két hét múlva mennyi energiára lesz szükségem."

Az Azeri Nagydíjon értékes pontokat szerzett a szívósságával, majd a múlt hétvégén tagja volt a spái 6 órás viadalon győztes toyotás triónak, úgyhogy egyelőre viheti a lendület és a kellemes élmények. Ez viszont még kutyafüle a későbbi kihívásokhoz képest: május végétől július elejéig minden hétvégére jut neki valamilyen verseny vagy teszt, majd ősszel hasonlóan durva időszaka lesz; akkor ráadásul a kontinensek közötti utazgatás is jobban lefáraszthatja.

A McLaren az átlagosnál hatékonyabbnak tűnik a fejlesztési versenyben, így az új barcelonai aerocsomaggal és a BP új üzemanyagával talán jobban bízhatnak az előrelépésben, mint a középmezőny többi csapata. „Lehet, hogy a hátrányunk változatlan marad, vagy kicsit fentebb kapaszkodunk, vagy még jobban lemaradunk. Ki tudja?" – nyilatkozta Alonso. – Rajtunk múlik, hogy működővé tegyük a csomagot, míg mások remélhetőleg nem lesznek képesek rá. Ebben bízunk." Az előzési nehézségek miatt nekik is nagyon fontos lenne, hogy valahogy javítsanak az időmérős tempójukon.

A Spanyol Nagydíj programja