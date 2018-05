Alonso a ráncfelvarrott McLarentől sem vár megváltást

Nem bánná, ha a McLaren fejlesztései beválnának, míg a többi csapat mellényúlna az újításokkal Barcelonában.

A McLaren a vártnál gyengébben kezdte az idei szezont, miután a csapatnál elismerték, nem sikerült tartani az eredetileg tervezett fejlesztési ütemet. Hagyományosan az európai idény rajtja az, amelyre a csapatok az első nagyobb fejlesztési csomagot időzítik, Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója ezért korábban azt mondta: az istálló „valódi" 2018-as autóját is a Spanyol Nagydíjon láthatjuk először.

A wokingiak kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso azonban nem vár csodát a hazai versenyén. „Barcelonában új aerodinamikai csomagot vetünk be, de azt hiszem, ezzel a csapatok kilencvenöt százaléka ugyanígy lesz – nyilatkozta Alonso az Autosportnak. – Talán maradunk ott, ahol vagyunk, vagy csak egy kicsit zárkózunk feljebb, de az is lehet, hogy hátrébb szorulunk. Ki tudja?"

Rajtunk múlik, hogy a várakozásoknak megfelelően működésre bírjuk az újításokat, míg ez másoknak talán nem sikerül. Ebben reménykedünk."

– vázolta esélyeit. A McLaren pilótáinak az idei négy futamon még egyszer sem sikerült a legjobb tízbe kvalifikálniuk magukat, ami mutatja az autó nyers tempójának hiányát. Alonso ezzel együtt a 6. helyen áll az egyéni pontversenyben, míg az istálló 4. a konstruktőrök között.

Ezt azonban jórészt nem a remek tempójuknak köszönhetik, hanem annak, hogy minden kínálkozó lehetőséget kihasználtak a versenyeken. A jövőben ennél azonban Boullier szerint is több kell.

Új irányt veszünk Barcelonától kezdve, de ahogyan Fernando is mondta, nem várhatjuk, hogy hirtelen mindenkit átugrunk." A csapatok többsége folyamatosan hozza az újításokat, különösen a szezon európai szakaszának kezdetétől. A McLaren is így tesz, Monacóra, Kanadára és Silverstone-ra is fejlesztésekkel készülnek, és a Renault révén is számíthatnak előrelépésre, mert a francia gyártó és a McLaren beszállítója,

a BP új üzemanyagot használ a Spanyol Nagydíjtól.

„A McLaren történelme és fejlesztési üteme miatt nem árt rajta tartani a szemünket. Az időmérőn nem mutattak jó tempót eddig, de én mondom, a versenyeken mintha egy másik autót használnának, nagyon erősek. Bármelyik pillanatban megtalálhatják a hiányzó két tizedet az időmérőn és máris nehéz helyzetbe hozhatnak minket" – intett óvatosságra Carlos Sainz, a gyári Renault-csapat pilótája.

Egy győzelme már van idén

A McLaren lemaradása ellenére is volt már oka örömre az idei szezonban Fernando Alonsónak, győzelemmel mutatkozott be ugyanis a Sportautó-világbajnokságon (FIA WEC), miután a Toyota volánjánál a Sébastien Buemi és Nakadzsima Kazuki váltótársaként megnyerte a spái hatórás versenyt.

A spái verseny bemelegítés volt Le Mans-ra, egy teszt, csak pontokat is kaptunk érte a kockás zászló után

– idézte Alonsót a Racefans. – Versenykörülmények között szerettük volna kipróbálni magunkat, más csapatokkal a pályán, a versenyzőket és a szerelőket is valódi stresszhelyzetbe helyezve. Kettős győzelmet arattunk, úgyhogy azt hiszem, készen állunk."

A futamnak egyébként biztonsági taktikával vágott neki a 8-as rajtszámú Toyota, miután legfőbb riválisa, a japánok 7-es rajtszámú autója az időmérő utáni büntetés miatt egykörös hátrányból indult. Később a biztonsági autó miatt azonban körön belülre került, így Alonsóéknak jobban kellett csipkedniük magukat az első helyért, mint azt korábban gondolták.

„A csapat nagyszerű. Kívülről könnyűnek tűnhet, de hat óra alatt sok minden történhet, rázós helyzetekbe kerülhet az ember és a forgalommal is meggyűlhet a baja" – fogalmazott a kétszeres világbajnok.

Alonso először nyert nemzetközi sorozatban a 2013-as Forma-1-es Spanyol Nagydíj óta és legszívesebben le sem szállt volna a dobogóról.

„Mondtam Kazukinak és Sébastiennek, hogy milyen remek érzés a dobogón állni és egész éjjelre itt maradok, úgyhogy majd másnap reggel jöjjenek értem, megpróbálok itt aludni" – viccelődött.

Nincs megállás, a spái győzelem után Alonso vasárnap már a McLarennél járt

Alonsónak erre már csak azért sem lenne lehetősége, mert mostanában percre pontosan be van osztva az ideje. Nem csak magára a 24 órás versenyre kell felkészülnie, hanem az előtte álló hónapokra is, hiszen rengeteget versenyez. A Spanyol Nagydíj lesz zsinórban a harmadik versenye, a június 10-i Kanadai Nagydíjjal kezdődően pedig

egymás után öt versenyhétvégét teljesít, köztük a Le Mans-i 24 órással.

Nem csoda, hogy a barcelonai futam utáni kétnapos teszten nem vesz részt, a McLaren protezsáltja, a jelenleg a Forma-2-ben versenyző tartalék- és tesztpilóta, Lando Norris vezet helyette.