Hiába örül, Vettel jobban is vigyázhatott volna az előnyére

A német pilótát nem aggasztja, hogy Bakuban elvesztette a vezetést a világbajnoki pontversenyben, de Jackie Stewart szerint innentől Lewis Hamiltonnak lejt a pálya.

Tovább növelhette volna az előnyét a világbajnoki pontversenyben Lewis Hamiltonnal szemben az idei legnagyobb ellenfele, Sebastian Vettel, ehhez képest hátrányba került a brit pilótával szemben, amikor egy túlzottan optimista manőverrel beszúrt Valtteri Bottas mellé a múlt hétvégén megrendezett Azeri Nagydíjon.

Vettel ezzel visszaesett a mezőnyben, Hamilton pedig Bottas defektjét kihasználva megnyerte a versenyt és átvette a vezetést az összetettben. A Ferrari versenyzője egymás után kétszer is pontokat vesztett Hamiltonnal szemben úgy, hogy az autója gyorsabb volt a Mercedesnél, Vettel azonban mégsem aggódik a helyzet miatt.

„Az a legfontosabb, hogy jó autónk van – szögezte le. – Olyan, amire tudunk építkezni az időmérőn. Ha az élen végzünk az autóval, akkor küzdhetünk a győzelemért. A versenytempónk igen jó” – nyilatkozta. – Egyáltalán nem aggódom, mert az idei helyzet igen eltérő a tavalyitól, amikor az év legnagyobb részében nem voltunk eléggé versenyképesek. Aztán,

a szezon későbbi szakaszában a versenyeken sem voltunk elég jók. Ha viszont az ember elég gyors, össze tudja hozni a dolgokat.”

Bottas defektjére utalva Vettel rámutatott, hogy alakulhatott volna rosszabbul is a versenye. Szerinte a legfontosabb, hogy a Ferrari továbbra is versenyképes maradjon, és továbbra sem bánkódik az elszalasztott győzelem miatt. „Könnyű azt mondani, hogy nem ez volt a legjobb manőver és nem is vált be. Meg kellett próbálnom és nem jött be. Láttam a rést és nekem kellett dönteni.”

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on May 1, 2018 at 9:57am PDT

A korábbi háromszoros világbajnok Jackie Stewart azonban úgy véli, Vettelnek nem kellene annyira örülnie. A bakui futam utáni elemzésünkhöz hasonlóan a skót veterán is amellett érvel, hogy az elhullajtott pontok később még nagyon hiányozhatnak majd a Ferrarinál és Hamilton a mostani formájánál csak jobban szerepelhet a továbbiakban.

Nem hiszem, hogy Vettelnek nagyon örülnie kellene. Baku után a szerencse kiegyenlítődött, de már Hamilton vezeti a pontversenyt, pedig nincs is a legjobb formában

– vélte Stewart. – Gyanítom, hogy ő többet tud javítani a teljesítményén, mint Vettel és a Ferrari sem feltétlenül a legjobb a fejlesztési versenyben. Úgy gondolom, mostantól már Hamilton és a Mercedes áll jobban. Vettel fejében is az járhatott, hogy a lehető legtöbbet ki kell hoznia a mostani előnyéből, amikor a kockázatok felmérése helyett bevetődött Bottas mellé.”