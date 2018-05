Ha nincs csúcsformában, Alonso inkább fel sem kel

Be kell osztania az energiáit, hiszen a múlt hétvégén rendezett Azeri Nagydíjon nagy sorozatba kezdett. Elárulta, hogyan próbál felkészülni a versenycunamira, ami júliusig vár rá.

A modern kori autóversenyzésben szinte példátlanul nagy fába vágta a fejszéjét Fernando Alonso, aki a McLaren F1-es programja mellett a Toyota csapatához is csatlakozott a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) LMP1-es kategóriájában. Alonso nem titkolt célja, hogy megnyerje a Le Mans-i 24 órás versenyt, de a világbajnoki cím is a szeme előtt lebeg.

Bár az F1-ben már nagyon keveset lehet tesztelni, manapság nem divat, hogy a pilóták egyszerre több bajnokságban is komolyan szerepeljenek. Alonsót a McLaren elengedte, és a pilóta szerint nem is a versenyzés a legnagyobb teher a menetrendjében. Ettől függetlenül elismerte, be kell osztania az erejét a következő hetek során.

„Napról napra egyre több energiát tartalékolok – nyilatkozta. – Tudom, hogy ez sokat számít. Az ember próbál két hétre előre tervezni és kitalálni, hogy mennyire kell pihentnek lennie. Ez nem rövidtávú felkészülés. Jövő vasárnap, Spanyolországban 100 százalékosnak kell lennem, aztán a Le Mans-ban ismét” – utalt a június 16-17-én zajló 24 órás versenyre.

Ez mindenképpen nagyon szoros beosztást kíván meg az edzés, a repülés, a pihenés terén. Fontos, hogy milyen repülőkkel utazom és mit eszem. Az ember próbál átlagosan 99%-os lenni és nem a kiugró teljesítményekre hajtani.”

Alonso még Bakuban elárulta, hogy néha egyszerűen nem kell erőltetni a dolgokat. „Amikor felébredtem, el akartam menni a konditerembe és gyúrni egy kicsit, de csak 90%-osan éreztem magam. Inkább nem csináltam semmit. Feküdtem tovább az ágyban, de este is korábban lefeküdtem. Olyan felkészült vagyok, amennyire csak lehetek.”

A kétszeres világbajnok remek formában mutatkozott be a WEC spái szabadedzésein is. Az első tréningen ő volt az abszolút leggyorsabb a Toyotával, a másodikon is csak a gyártó másik autója volt gyorsabb az övéknél. Alonso korábbi F1-es ellenfelét, Anthony Davidsont váltotta a csapatnál, de a brit pilóta szerint gyorsan beilleszkedett a német-japán istállónál.

Végig lehetett követni, hogy miként lett egy srác a többi között, mióta először megjelent a placcon Bahreinben

– nyilatkozta Davidson. – Itt az ember nagyon más kapcsolatot ápol a csapattársával. Sokkal több az ugratás, sokkal mókásabb az egész. A pilóták között sokkal több az összekacsintás. Mindenki sokkal nyitottabb. Egyszerre több kategória is versenyez ugyanazon a pályán, megosztjuk a tapasztalatainkat, aztán jót nevetünk azon, hogy mi történt a többiekkel.

Davidson az F1-re utalva hozzátette: „Ott mindig a szemet szemért elv érvényesül, mindenki egymás torkának esik és ennek így is kell lennie. A sportautózás teljesen más világ. Pilótaként felnyitja az ember szemét, mert ráébreszt, hogy az F1-ben milyen csőlátás és önző hozzáállás kell. A sportautózásban más a helyzet.”

Örült Alonso csatlakozásának a háromszoros WTCC-bajnok José María López is, aki a másik Toyota egyik pilótája.

„Fernando az összes teszten igen lenyűgöző volt és természetesen megtisztelő a csapattársának lenni – mondta az Autosportnak. – Gyors, a világ egyik legjobb pilótája és már a Toyotával is jó tempót megy. Ezért jelent motivációt is számunkra, valamint a csapatnak is. Jobb teljesítményre sarkall minket.”