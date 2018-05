Gerhard Berger: A népszerűséget választottam a vb-cím helyett

A Ferrari és a McLaren korábbi pilótája idén is örömmel tekintette meg a Nagy Futamot, és a DTM vezéreként egy kedélyes beszélgetés keretében megosztotta gondolatait az autósport jelenlegi helyzetéről.

Gerhard Berger az 1980/90-es évek egyik élvonalbeli autóversenyzője volt, de Alain Prost, Ayrton Senna és Nigel Mansell árnyékából nem tudott kitűnni, a Forma-1-ben összesen tíz futamot nyert meg.

„Választanom kellett, hogy népszerű vagy világbajnok legyek, és én a népszerűségre voksoltam!" – felelte humorosan a karrierjére vonatkozó kérdésre.

Tipikus reakció tőle: a Ferrarit és a McLarent is megjárt korábbi pilóta igazi mókamester hírében áll, egyszer például kihajította akkori csapattársa, Senna irattárcáját egy helikopterből, amin együtt utaztak egy tesztre.

A csoportos beszélgetésre a budapesti Nagy Futamon szakított időt, amelyen ezúttal ugyan nem ült volán mögé, mint két éve, amikor meghajtott egy 1972-es BRM modellt, de elmondása szerint most sem kényszerből utazott ide. „Imádok Budapestre jönni. Nagyon szép város. Emlékszem, amikor 1986-ban, az első itteni Forma-1-es verseny idején kimentem a szállodából a pályára, alig volt forgalom, több bicikli ment az utakon, mint autó" – mondta. – „Kezdettől fogva jó volt a kapcsolatom az itteni versenyszervezőkkel, [az azóta elhunyt] Frank [Tamással], majd Gerstl Péterrel." A kedélyes hangulatot bizonyítja az alábbi megjegyzése is: „Lassan meg kellene kapnom a [magyar] útlevelet!"

Berger jelenleg a német túraautó-bajnokság, a DTM főnökeként tevékenykedik, emiatt már a saját bőrén is érzi, hogy az autósport milyen kihívásokkal küzd. „Olyan időket élünk, hogy a motorsportnak sok erőfeszítést kell tennie, hogy látványosabb legyen a szurkolóknak – ismerte el. – Több erőfeszítést kell tennünk, hogy vonzóvá tegyük az autósportot."

„A fiatalok kötődése az autókhoz kevésbé erős, mint az idősebbeké. Nem tudom, hogy ez átmeneti jellemző-e. A fiatalok pusztán közlekedési eszközként tekintenek az autókra, amik elvisznek A pontból B-be. Az előző generációnak többet jelentettek ennél" – fejtette ki véleményét az Origo GPhírek kérdésére.

Úgy érzi, a Forma-1 izgalmaihoz is több kell annál, mint hogy a Mercedeshez a Ferrari után a Red Bull is felnőtt. „Elég jó-e a színvonal? Nem hiszem. Szerintem még jobbá lehetne tenni. Nem elég, ha egy-két-három csapat küzd a győzelmekért, öt-hatnak kellene – magyarázta. – A DTM jó példa erre: a tavalyi szezonzáró hétvége előtt hat pilótának is volt még esélye a bajnoki címre. 18 versenyen 11 különböző győztes volt."

A hoszteszlányok F1-es száműzéséről sincs jó véleménnyel. „Szerintem nem kellene szabályként rögzíteni [a kitiltásukat] – mondta. – Mindegyik verseny promótere eldönthetné, akarja-e őket vagy sem."

„Az én időmben sokkal veszélyesebb volt a motorsport, sokan meghaltak. A rajt előtt ők jelentették az utolsó szép látványt, amit láthattunk!"

Berger egyébként elárulta, hogy Monacóból másfél éve hazaköltözött Ausztriába, hogy visszatérjen a gyökereihez.

A DTM szezonja ezen a hétvégén kezdődött el, és a szezon harmadik versenyhétvégéjén, június 1-3. között érkezik a sorozat a Hungaroringre.