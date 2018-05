Hiába Verstappen a kedvenc, Ricciardót is hagyni kellene

A Reb Bull versenyzőinek bakui összeakadása rávilágított a Forma-1 által sürgetett aerodinamikai változások szükségességére, ugyanakkor arra is következtethetünk belőle, melyik pilótájukat favorizálják az energiaitalosok.

Daniel Ricciardo és Max Verstappen az Azeri Nagydíj 40. körében olyasmit tett, ami a Forma-1-es csapatfőnökök legrosszabb rémálmaiban jön elő: összeütközött csapattársával és kiesett a versenyből. A Red Bull pilótái a futam korábbi szakaszában háromszor is összecsaptak, egyszer össze is értek, mielőtt a negyedik és az ötödik helyen haladva összeütköztek.

Ricciardo volt hátul, igyekezett kihasználni a szélárnyék és a DRS jelentette sebességfölényét. Először beijesztett jobbról, majd hirtelen irányváltással balról akart beszúrni a féktávon, a holland azonban az utolsó pillanatban szintén balra mozdult, mire csapattársa szabályosan felöklelte az autóját.

A verseny után az FIA mindkét pilótát megrovásban részesítette. „A sportfelügyelők számára egyértelmű, hogy noha az incidenst a 33-as számú autó (Verstappen) mozgása idézte elő, a 3-as számú autó (Ricciardo) vezetője is hozzájárult annak bekövetkeztéhez" – állt a szövetség közleményében. Ezzel Ross Brawn, az F1 sportigazgatója is egyetértett futam utáni értékelésében.

„Nem szeretném kommentálni, hogy melyik pilótát terheli felelősség, vagy egy csapatnak miként kellene kezelni az ehhez hasonló szituációkat verseny közben. Úgy gondolom, hogy a felügyelők részéről helyes döntés volt mindkettejük figyelmeztetése. Ugyanakkor szeretnék kiemelni egy technikai részletet. Amint Daniel elkötelezte magát a belső ív mellett, Max pedig irányt váltott, hogy blokkolja azt, az ausztrál utassá változott, a Verstappen nyomában tapasztalt leszorítóerő-vesztés megállíthatatlanná tette az autóját. Gyakran gondolunk a leszorítóerőre kanyarodás közben, de az extra tapadás hatása fékezés közben is óriási, amit ha elveszünk, a vasárnap történtek elkerülhetetlenné válnak" – elemzett Brawn.

A sportigazgató szerint éppen időszerű volt egy ehhez hasonló baleset, mivel rávilágított azokra az aerodinamikai problémákra, amelyeket stábjával megoldani igyekszik a 2021-re tervezett változtatásokkal. Ez igen erős példa volt, de [a baleset] kiemelte, hogy szükség van olyan szabályokra, amelyek versenyezhetőbbé teszik az autókat ilyen körülmények között. A Stratégiai Munkacsoport és az F1 Bizottság döntése, amellyel számos aerodinamikai módosítást hagyott jóvá a közelebbi versenyzés és a több előzés elősegítésére a 2019-es szezonban, egyértelműen fontos lépés."

Verstappen vagy Ricciardo élvezi inkább a csapat támogatását?

A Red Bull vezetői, köztük a csapatfőnök Christian Horner és a tanácsadó Helmut Marko a baleset után 50-50%-ban tette felelőssé a versenyzőket, mondván mindketten hibásak.

Tisztelniük kellett volna a csapatot, amelyet képviselnek ahelyett, hogy a saját érdekeiket helyezik előtérbe. Természetesen bocsánatot fognak kérni a teljes személyzettől Milton Keynes-ben" – mondta Horner utalva arra, hogy a Red Bull utasította versenyzőit, látogassák meg a gyárat és személyesen kérjenek bocsánatot az alkalmazottaktól.

Ez is jól mutatja, nem sok nagyobb hibát követhet el egy Forma-1-es pilóta, mint hogy a saját csapattársával ütközik. A Red Bull történetében ez nem először fordult elő, a legemlékezetesebb ilyen eset a 2010-es Török Nagydíjon történt, amikor Sebastian Vettel és Mark Webber ütötte ki egymást az élen haladva. Érdekesség: az ő csattanásuk is a negyvenedik körben történt. De nem ez az egyetlen hasonlóság.

Akkor is egy fiatal, feltörekvő tehetség küzdött a nála rutinosabb csapattársával, a csapat hosszú távú jövője szempontjából pedig egyértelműen Vettel jelentette a megoldást, ahogyan jelen esetben Verstappen az, akinek 2020 végéig szóló szerződése van a Red Bullal, míg Ricciardo kontraktusa az év végén lejár.

Nyolc éve Horner és Marko inkább Webbert okolta az ütközésért, többen azonban a Red Bull közleménye (amelyben egyiküket sem hibáztatják jobban) ellenére is úgy tartják: most is inkább az ifjú titánnak kedveznek.

Ha én lettem volna Christian Horner, valószínűleg egy kicsit jobban kezeltem volna a helyzetet. Daniel egyértelműen gyorsabb volt, meg kellett volna hozzák a döntést, hogy előzze meg Maxet. – vélekedett Alan Gow, a brit túraautó-bajnokság igazgatója a Motorsport Showban, miután a Verstappent félreállítani képtelen Red Bullról kérdezték. – Igen, mindketten első számúak, de minden versenyt úgy kell kezelni, ahogy a helyzet kívánja. Nem hiszem, hogy ezt a mostanit bárhogyan is kezelték volna, ami erősíti az elképzelést, hogy inkább Max mögött állnak."

Felül Vettel és Webber 2010-es ütközése, alul Ricciardo és Verstappen bakui csattanása

Matt Bishopot, a McLaren korábbi kommunikációs főnökét a 2013-as Malajziai Nagydíjra emlékeztette az eset (Vettel a csapat utasítása ellenére megtámadta Webbert), amelyen Christian Horner így szólt rá a németre: „jaj, gyerünk már Seb, ne butáskodj."

„Ez számomra nem tűnik olyan, abszolút tekintélyelvű utasításnak, mint amilyeneket például Ross Brawntól megszoktunk" – célzott a Red Bull csapatutasítások terén alkalmazott elnéző megközelítésére Bishop.