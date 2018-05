Új szabályok segítik jövőre az előzést, a Ferrari vétózhat

Az utolsó pillanatban elfogadtak néhány kisebb aerodinamikai módosítást, ami megkönnyítheti jövőre az előzést. Több csapat is ellenezte, köztük a Ferrari.

Módosítják az első szárnyak véglapjait és a hátsó szárny légterelője is nagyobb lesz, hogy hatékonyabban működjön a DRS, de az oldalsó légterelők, az ún. bargebordok átalakítását elvetették, értesült az Autosport. A döntés az F1 Commission nevű testületben született meg, itt elég négy csapat támogatása is, ha az FIA, az F1 menedzsmentje, a szponzorok és a versenyrendezők is egyetértenek.

Hivatalos megerősítés még nem érkezett, de a szaklap szerint a Ferrari, a Red Bull, a Renault, a McLaren, a Toro Rosso és a Haas leszavazta a javaslatokat, de a Williams, a Mercedes, a Force India és a Sauber támogatta azt. Érdekesség, hogy a Ferrari motorokat támogató Sauber „átszavazott”, ha a Scuderia nyomást gyakorolt volna rájuk, a kezdeményezés elbukott volna.

Ahhoz, hogy a tervezetből szabályok szülessenek, az FIA Motorsport Világtanácsára is szükség van. Ez normális esetben csak egy formaság, de a Ferrari elméletileg élhet a vétójogával, de ehhez erős érvekkel kell előállniuk, például bizonyítaniuk kell, hogy a döntés gazdaságilag hátrányos a számukra, az önmagában nem elég, hogy nem értenek egyet az elképzeléssel.

A kezdeményezés az Ausztrál Nagydíj után indult, ahol alig tudtak előzni a pilóták,

a problémára azonban a pálya jellege is ráerősített, hiszen Bahreinben, Kínában és Azerbajdzsánban a hosszú egyeneseknek és a Pirelli gumiválasztásainak is köszönhetően nem volt gond a helycserékkel. Az előzés kérdése viszont valóban megoldandó probléma, hiszen akadnak olyan helyszínek, ahol tényleg körözgetésbe fulladhat a verseny.

Az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media a korábbi csapattulajdonos Ross Brawn vezetésével felállított egy kutatócsoportot, ami 2021-re új szabályrendszert dolgoz ki a versenyzés fellendítése érdekében. Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója azonban kijelentette, már most is „itt az ideje, hogy az F1 fellépjen a szórakoztatás érdekében.”

Sok csapat viszont inkább megvárta volna a 2021-es szezont a komolyabb szabályváltozásokkal.

„Az én véleményem az, hogy az F1 elég jól áll a következő két évre – nyilatkozta Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője az Autosportnak. – A sportszabályzat apró finomításaival lehet kissé javítani rajta és javaslatokat is fogunk tenni, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk a legfőbb célt, ami a 2021-es átfogó szabályváltozás.”