Räikkönen: Tudtam, hogy a Red Bullokkal baj lesz

Vettel méltatta csapattársa tapasztalatát és problémamegoldó képességét. Räikkönen vállalta, hogy szombaton rontott, de a futamon ő használta ki a többiek hibáit.

A Kínai Nagydíjon aratott győzelme után Baku egyik slágertémája az volt, hogy Daniel Ricciardo vajon elígérkezett-e a Ferrarihoz a veterán Kimi Räikkönen helyére. Az ausztrál pilóta tagadta ezt, Räikkönen pedig csendben tette a dolgát: pénteken mindkét szabadedzésen gyorsabb volt Vettelnél, akit szombatra a beállításaival is kisegített.

A német pilóta részben ezért is megszerezte a pole pozíciót, de ehhez Räikkönen hibája is kellett a sorsdöntő utolsó kör utolsó szektorában. A finn pilóta végül csak a 6. lett, de a futamon taktikus versenyzéssel és némi szerencsével Vettelt is megelőzve a 2. helyen zárt Lewis Hamilton mögött. Bár a győzelem még várat magára, Räikkönen idén feltűnően jobban szerepel a korábbiaknál.

„Szerintem az egy dolog, ha megnézzük az eredményeket és egy másik az, ha kicsit mélyebbre ásunk – mondta Vettel. – Idén hihetetlenül szoros a helyzet. Hogy őszinte legyek, a legtöbb pénteki nap során az ő irányába billent a mérleg nyelve. Itt küszködtem az autó megértésével, nem éreztem rá, és úgy gondolom,

ismerem már őt, az erősségeit és a hihetetlen tehetségét, amivel felülkerekedik a problémákon.”

Vettel kijelentette, szerinte az előző évek során sem volt olyan egyoldalú a helyzet a Ferrarinál, ahogy azt a neki kedvező eredmények sugallják. „Jó párost alkotunk, jól passzolunk egymáshoz. Nagyon kevés a probléma köztünk, sőt, egyáltalán nincs is. Nem is volt soha, pedig akadtak futamok, amikor elszúrtam a dolgokat és nekimentem, kiütöttem őt. Az élet ment tovább és szerintem ez hatalmas bónusz a csapatnak.”

Räikkönen nem köntörfalazott, azt mondta, a szombati eredményért csak ő okolható, a futamon viszont a problémái ellenére is próbált belátással versenyezni. „Figyeltem, hogy mit műveltek a Red Bullok és eléggé biztos voltam abban, hogy valami történni fog, ha megint közel kerülnek egymáshoz – mondta. – A [balesetük] után minden megváltozott, az új gumikon az autó újra okés volt.”

Nem a 2. helyre hajtunk, de figyelembe véve a korábban történteket ezt elfogadjuk. Megvan a tempónk, csak mindent össze kell hoznunk, de biztos vagyok abban, hogy ez sikerülni fog.”

Bár úgy tűnik, a Red Bullok és Valtteri Bottas kiesésével mázlija volt, Räikkönen úgy véli, az elmúlt évek alapján még mindig nem pozitív a szerencsével kapcsolatos mérlege. „Én ezzel nem is számolok, szerintem az ember azt kapja, amit megérdemel” – mondta. – Most talán bizonyos dolgok nekünk kedveztek, de bármi is történt az élen, azt a többiek maguknak keresték.”