Esteban Ocon és Räikkönen néhány kanyar után összeütközött az Azeri Nagydíjon, előbbi nem tudta folytatni a versenyt. A sportfelügyelők egyiküket sem szankcionálták az incidensért, holott a Force India fiatalja szerint büntetést érdemelne a veterán pilóta.

A Force India egyik versenyzője, Sergio Pérez meglepetésre dobogóra állhatott Bakuban, miután a balhékból kimaradva csendben a 3. helyen ért célba. Csapattársa, Esteban Ocon ezt nem tudta megoldani, rögtön a harmadik kanyarban kiesett, miközben Kimi Räikkönennel vívott a 6. helyért, pedig az ütközésük nélkül talán övé lehetett volna a dobogós eredmény, hiszen Pérez előtt járt.

A fiatal francia csalódottan nyilatkozott, főleg azért, mert a veterán finnt látta hibásnak az ütközésért. "Elkeserítő, hogy nem fejeztem be a versenyt, pedig remek volt a tempónk. Szinte repültem a rajtnál és sikerült megelőznöm Kimit. Már előtte jártam a kettes kanyarnál, [Daniel] Ricciardo mögött haladtam, de Kimi a falnak lökött. Úgy érzem, a kanyar már az enyém volt, én haladtam az ideális íven, ezért szerintem ő hibázott" – mondta.

"Kár érte, mert Sergio megmutatta, hogy igen szép szereplésre is jó volt a tempónk, de így is örülök a csapat sikerének és bízom abban, hogy ezt Barcelonára is átmentjük."

Ocon tavaly Pérezzel ütközött Bakuban, akkor tovább tudott menni, most viszont a falnak csapódva hamar mehetett zuhanyozni. "A 2-es kanyarban legyőztem Kimit – vélte Ocon, aki a tavalyi szezon során mindössze egyszer esett ki. – Én jártam előrébb, ő már mögöttem volt. Fékeztem a kanyar előtt, aztán Kimi hirtelen ismét felbukkant, majd a falnak csapódtam. Én így éltem meg. Feleslegesen vállalt ekkora kockázatot abban a kanyarban."

„Ez nem az én hibám volt, engem löktek ki. A DTM-ben például az a szabály, hogy ha az ember meglök hátulról valakit, kiforgatja, vagy a falnak löki, akkor büntetést kap."

A sportfelügyelők megnézték az esetet, de tipikus első körös balesetnek ítélték és senkit sem vontak felelősségre érte. A közzétett jelentés szerint Ocon elfogadta a testület megjegyzését, hogy attól, hogy nem látta a Ferrarit a belső íven a 3-as kanyarra fordulva, nem kellett volna azt feltételeznie, hogy nincs a közelében senki, hiszen az autókban ülve közismerten nem minden helyzetben lehet optimálisan kilátni oldalra és hátra.

Räikkönen azt mondta, fiatal vetélytársa bizonyára nem látta, amire ráfizetett. "Ő húzta a rövidebbet. Arra számítottam, érzékelni fogja a jelenlétem, hiszen mellette mentem" – közölte.