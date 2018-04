Hiába a több benzin, a csapatok nem várnak megváltást

A Force India egyenesen „illogikusnak” nevezte, hogy jövőre tovább emelik az elégethető benzin mennyiségét az F1-ben, a Red Bull és a Mercedes pedig nem vár ettől változást.

Pozitívan értékelte az F1-es közvélemény, hogy 2019-től 105-ről 110 kg-ra emelkedik a futamok alatt elégethető üzemanyag mennyisége. A limitet az idei szezonra is megemelték a glória súlya miatt, most azt remélik, hogy megszűnik a futamokon olykor előforduló benzinspórolás, ami a versenyzés rovására megy.

A döntés egyfajta pánikreakció volt az előzésekben szűkölködő Ausztrál Nagydíj után, holott az idénynyitó helyszínén híresen magas a fogyasztás és a nyomvonal miatt nehézkes a helycsere. Részben ezért is „illogikusnak” nevezte a Force India operatív igazgatója, Otmar Szafnauer a limit további emelését.

Az amerikai szakember az idei emelést még megérti, mert a szabály megírásakor még nem lehetett tudni, hogy megnövekedhet a fogyasztás az autók átalakítása, például a glória vagy a nagyobb szárnyak miatt. A további könnyítést viszont nem érti, mert szerinte a limitet azért találták ki, hogy rákényszerítsék a fejlesztőket a hatékonyabb erőforrások megalkotására.

Az üzemanyag átfolyását is korlátozták és a mögöttes okok még ma is megvannak. A szigorítást indokoló hatékonyság még ma is releváns [probléma]a világban, úgyhogy ezt nem kellett volna megváltoztatni

– nyilatkozta Szafnauer a Racefansnek. – Csak azért változtattunk, mert néhány motorgyártó és csapat nem végzett elég jó munkát, de sikeresen lobbiztak az FIA-nál és teret engedtek nekik. Szerintem ez baj. Aki nem dolgozik elég jól, annak vajon jobban kell igyekeznie a mindenki által elfogadott szabályok keretein belül vagy meg kell változtatni [miattuk] az előírásokat? Nekem nem tetszik az, ha valaki nem végez elég jó munkát és aztán átíratná a szabályokat.”

Szafnauer szerint a megemelt limit mellett is spórolni fognak a csapatok, ha a futamokon ezt diktálják az érdekeik, és arra is rámutatott, hogy a fogyasztás csak néhány pályán igazán nagy probléma. „Mindenhol takarékoskodunk az üzemanyaggal, még ott is, ahol a kapacitás nem korlátoz. Ez az egész egy rakás nonszensz. Páran rászedték az FIA-t és a Liberty-t és most próbálják ledolgozni a Mercedes előnyét.”

A Mercedes technikai igazgatója, James Allison azonban nem számít az erősorrend átrendeződésére.

„Szerintem ez egy fikarcnyit sem fog változtatni a sorrenden, de az emberek nem igazán szeretik, ha gurulnak a versenyzők, és ez a nagyon magas fogyasztású pályákon kissé visszaszorul majd. Ugyanakkor, nem mindegyik pályán gond ez, szóval semmi változás nem lesz” – foglalta össze az FIA pénteki sajtótájékoztatóján.

Egyetértett ezzel Paul Monaghan, a Red Bull vezető versenymérnöke is. Az istálló egyelőre Renault motort használ, de lehetséges, hogy jövőre Hondára váltanak. Monaghan a számukra ideális forgatókönyvet úgy vázolta, hogy a Red Bull lenne a leggyorsabb autó, megszereznék az első két rajtsort, utána viszont két eshetőséget valószínűsített.

A futamon lesz 110 kilogrammnyi elégethető üzemanyagunk. Ha a futam elején mindannyiunknak el kell vennie a lábát a gázról egy adott ideig, akkor a sorrend nem fog sokat változni.”

„Ha viszont a mi motorunk például kissé kevésbé hatékony fogyasztású, akkor mi nem fogunk spórolni, de nehezebb autóval fogunk kezdeni. Ha valamit, azt el kellene kerülnünk, hogy mindenki elvegye a lábát a pedálról az egyenesekben. Ez jót fog tenni a látványosságnak.”