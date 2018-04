Räikkönen: Ugyanannyi esélyem van, mint másnak

A Ferrari pilótája szerint lehetett volna jobb is Kínai Nagydíjon alkalmazott taktikájuk, de nem hiszi, hogy direkt kiszúrnának vele a csapatnál.

Az előző években látottaknál jobb formában kezdte a szezont Kimi Räikkönen, azonban egyre több jel utalt arra, hogy a Ferrarinál inkább Sebastian Vettel világbajnoki címére hajtanak. Kínában kifejezetten feltűnő volt, hogy Räikkönen a csapattársa szolgálatába állították, de a finn pilóta a rá jellemző, apolitikus hozzáállással kezelte a történteket.

„A verseny után már könnyű megmondani, hogy mit kellett volna tennünk – vélte. Az ember mindig a legjobbra törekszik, néha összejön, néha nem, de bármilyen versenyhelyzetben így van. Amennyire én tudom, nekem 100 százalékig ugyanannyi esélyem van, mint mindenki másnak, ebből próbáljuk a legtöbbet kihozni.”

„Azért vagyok itt, hogy olyan keményen küzdjek, ahogy csak tudok. nem lennék itt, ha úgy érezném, hogy ez nem lehetséges” – szögezte le. A sanghaji versenystratégia kapcsán sem akart állást foglalni: „Talán nem volt ideális, de a végeredmény oké volt. Attól függ, honnan nézzük. A 3. lettem, nyilvánvalóan többet szeretnék, a csapat is, de ennél sokkal rosszabb is lehetett volna.”

Räikkönen helyével a Red Bull pilótáját, Daniel Ricciardót hozzák összefüggésbe, de ő Bakuban azt mondta, egyik csapattal sem írt még alá semmilyen megállapodást.

„Engem ez nem zavar – felelte Vettel, majd a Ricciardo csapattársaként eltöltött 2014-es szezonra utalt. – Korábban egy évig együtt dolgoztunk, de az elég vacak év volt a számomra. Alapvetően már régen ismerem, jó gyerek. Kínában nyilvánvalóan jó versenye volt és ezt az emberek szívesen látják” – tette hozzá.

Ricciardo csapattársa, Max Verstappen viszont örülne, ha az ausztrál a Red Bullnál maradna. „Nagyszerű a kapcsolatunk, de természetesen ez nem rajtam múlik, neki kell döntenie” – vélte a holland pilóta, aki tavaly 2020-ig meghosszabbította a szerződését a csapattal.

Elméletben a Ferrari mellett a Mercedesnél is felszabadulhat egy ülés Lewis Hamilton mellett és Ricciardo ezt a lehetőséget sem vetette el.

„Imádnám, ha a legjobbak ellen mérethetném meg magamat és Lewis kétségtelenül közéjük tartozik – nyilatkozta Ricciardo. – Persze, most is jó a mérce Max mellett és korábban Seb is az volt, úgyhogy nem akarom azt mondani, hogy csak Lewis érdekel, de jó kihívás lenne.”