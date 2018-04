Ricciardo tagadja, hogy elígérkezett Räikkönen helyére

Csak a győzelem érdekli, oda megy, ahol erre a legnagyobb esélye van. Tisztázta, hogy nem lesz másodhegedűs. Christian Horner határidőt szabott neki.

A Kínai Nagydíjon elért meglepetésgyőzelem után végképp Daniel Ricciardo lett az idei F1-es átigazolási piac kulcsfigurája, noha még csak a 2018-as idény negyedik futama következik a hétvégén. Az ausztrál pilóta szerződése lejár a szezon végén a Red Bullnál és a Mercedesnél, valamint a Ferrarinál is találhat helyet magának, de a Red Bull is szívesen megtartaná.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a Kínai Nagydíj után el is mondta, hogy Ricciardo helyében tartana attól, hogy Kimi Räikkönen sorsára jut és másodhegedűs lesz Sebastian Vettel mögött, de Ricciardo leszögezte, erre nem hajlandó és azt is tagadta, hogy bármelyik csapattal bármilyen megállapodást, akár csak előszerződést is aláírt volna.

„Kijelenthetem, hogy ez nem igaz” – reagált a sajtóban terjedő pletykákra. – Én csak a Red Bull-lal tárgyaltam. Már tavaly is nagyon nyitottak voltunk egymással és a médiában is. Ők is elmondták, hogy megtartanának engem. Tárgyaltunk is ezzel kapcsolatban. Tisztában vagyok azzal, hogy vannak más jellegű tudósítások is, de nem történt semmi más.

Ezek biztosan nem igazak, legalábbis egyelőre.”

Ricciardo júliusban lesz 29 esztendős, korábban elmondta, hogy a harmincas évei közepénél tovább nem akar az F1-ben versenyezni, ezért most mindenképpen olyan autót szerezni, amivel további győzelmekért küzdhet. A Red Bullnál is csak akkor hajlandó maradni, ha a csapaton belüli egyenlőséget garantálják neki.

„Bárhol is leszek, az biztos, hogy ezt tisztázni fogom – mondta a csapatsorrenddel kapcsolatban. – Nem akarok olyan helyen lenni, ahol esélytelennek érezném magamat. Pillanatnyilag arra hajtok, hogy világbajnok legyek, ez az álmom és a célom, tényleg hiszem, hogy erre képes vagyok. Az nem vonzó számomra, ha valaki azt mondja, lehetek valahol, de ezt vagy azt nem tehetem meg.”

A hatszoros futamgyőztes azt mondta, nem tudja, más istállóknál mi a helyzet a csapatsorrenddel, de „mióta én is a Red Bullnál vagyok, mindig a tisztánlátás és a sportszerűség volt jellemző és mindenhol ezt várnám el.” Kijelentette, csak a változás miatt nem keres új csapatot magának, és várhatóan a nyári szünet során hozza majd meg a döntését.

Kisebb műtéten esett át

A bakui hétvége előtt Ricciardo egy bejegyzést jelentetett meg a Red Bull honlapján, ebből kiderül, hogy Bahreinben megharapta az ajkait, a seb elfertőződött, ezért a kínai győzelem után Londonban össze kellett varrni a sérülést. Ennek is köszönhetően zsinórban öt napig úton volt, ennyi idő telt el, mire Sanghajból visszaért a monacói otthonába.

„Bárcsak sztorizhatnék háromnapos, őrült bulikról, de ez a lehető legeseménytelenebb ünneplés volt. A verseny utáni éjszaka többször is át kellett szállnom egyik repülőről a másikra, aztán egyenesen a Red Bull Racing gyárába mentem Milton Keynes-be. Elöltöttem némi időt a szimulátorban, aztán jött ez a kisebb műtét” – írta.